20 | 22 novembre 2026

Il TeatroBasilica di Roma, diretto da Alessandro Di Murro e Daniela Giovanetti, presenta dal 20 al 22 novembre 2026, nell’ambito di MINIMA, l’ottava stagione del teatro, La ragione degli altri di Luigi Pirandello, con drammaturgia di Linda Dalisi e regia di Alfonso Postiglione. In scena Anna Bocchino, Viola Forestiero, Ettore Nigro e Monica Palombo. A partire dalla complessa materia pirandelliana, lo spettacolo porta al centro della scena le contraddizioni dei legami familiari e le zone d’ombra delle relazioni affettive, affidando agli attori il compito di interrogare, attraverso il confronto con il testo, le ragioni individuali che entrano in conflitto quando si tratta di scegliere per sé e per gli altri. Produzione Piccola Città Teatro, Tradizione e Turismo Centro di produzione teatrale – Teatro Sannazaro, Solares – Fondazione delle Arti

Leonardo Arciani, scrittore svogliato, sposato con la ricca Livia in un matrimonio ormai privo di passione, riallaccia una breve relazione con Elena, sua vecchia fiamma, da cui nasce una bambina.

Quando Leonardo torna da Livia, lei accetta di riaccoglierlo a patto che lui porti con sé la figlia illegittima.

Nella trama si intrecciano più fili tematici: l’ossessione dell’essere e diventare madri, l’imperfezione della coppia, l’ambiguità e la contraddizione del femminile, sicché la vicenda della figlia contesa si traduce in una sorta di maternità surrogata ante litteram.

Il lavoro su La ragione degli altri parte da una serie di domande che gli attori della compagnia si sono posti, mettendo a confronto, con l’argomento del testo, esperienze e idee personali che divengono così il nucleo drammaturgico di partenza: una compagnia teatrale che studia il testo interrogandosi su maternità, paternità e bene dei figli.

L’allestimento esplora La ragione degli altri mettendo in dialogo il dramma di Pirandello con la sua origine autobiografica e con la novella Il nido. La rappresentazione diventa così un percorso che attraversa vita, narrazione e teatro, facendo convivere diversi livelli di racconto.

La scena integra linguaggi differenti: al teatro si affiancano monitor di grandi e piccole dimensioni, che richiamano rispettivamente il linguaggio cinematografico e quello televisivo, creando un continuo intreccio tra presenza scenica e immagini. Pur mantenendo il più possibile intatto l’impianto pirandelliano, l’allestimento introduce un quarto personaggio, nato dalla fusione della zia della novella e del padre di Livia presente nel dramma. Questa figura assume una funzione narrativa e metateatrale: è un osservatore interno alla vicenda, uno sparring actor/actress che provoca gli attori, alimenta il racconto con elementi tratti dalla biografia dell’autore e accompagna il pubblico nell’indagine sul testo.Il lavoro nasce dalle domande che gli attori della compagnia si sono posti confrontando le proprie esperienze con i temi dell’opera. Da questo confronto prende forma una compagnia teatrale che studia La ragione degli altri interrogandosi sul desiderio e sulla responsabilità della maternità, sulla paternità e sul bene dei figli. Un secondo elemento centrale della regia è la reiterazione della scena chiave del confronto tra Livia ed Elena sul destino della bambina. La ripetizione della stessa scena, proposta in forme diverse, diventa uno strumento di ricerca: come se solo attraversando più volte quel conflitto sia possibile avvicinarsi a una verità. A queste scelte si affianca un accurato lavoro di riscrittura linguistica, volto a conservare la struttura dell’opera rendendola al tempo stesso viva e accessibile allo spettatore contemporaneo.

La ragione degli altri sarà in scena il 20 novembre alle ore 21.00, il 21 novembre alle 19.30 e il 22 novembre alle 16.30.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ydyym06rnBQ

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Orari:

Dal lunedì al venerdì ore 21:00 – sabato ore 19:30 – domenica ore 16:30

Il botteghino è aperto un’ora prima dell’inizio di ciascun evento

Prezzi:

Biglietto intero € 18,00

Biglietto online € 15,00

Biglietto ridotto operatori € 15,00

Biglietto ridotto under 26 e convenzioni* € 10,00

Carnet 7 spettacoli € 70,00

*Per attivare una convenzione con il TeatroBasilica e riservare i biglietti ridotti a studenti e studentesse delle accademie/scuole/università, mandare una richiesta a info@teatrobasilica.com

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

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