Gli eventi del 19 e del 21 novembre

«Come si sfida la leggenda decidendo di eseguire, per la prima volta in assoluto a Vienna, Ermione? Quali interrogativi pone presentare in forma di concerto — per noi cantanti una vera e propria prova del fuoco in prima linea — un’opera che racchiude la grandezza di Rossini e la sua straordinaria modernità come compositore e uomo di teatro? Al suo debutto, nel marzo del 1819 al San Carlo di Napoli, Ermione fu un fiasco: l’unico nella trionfale carriera rossiniana. Come non ricordare, mentre studi con i polsi che tremano per la difficoltà e la bellezza stellare della partitura, che i ruoli principali in quella disgraziata serata vennero interpretati da Isabella Colbran, Benedetta Rosmunda Pisaroni, Andrea Nozzari e Giovanni David?».

Sono le parole di Dave Monaco, che sta per confrontarsi con una delle più impegnative parti tenorili di Rossini. Scelto dal MusikTheater an der Wien per questa storica prima viennese di Ermione, in programma il 19 novembre in forma di concerto sotto la direzione di Corrado Rovaris, Dave debutta sia nel ruolo di Oreste che al teatro viennese.

«Ho accettato questa sfida perché sentivo che era il momento giusto nella mia carriera: una scelta mossa dalla familiarità con il repertorio rossiniano che mi accompagna da sempre, e dal debutto in una città e in un teatro dove sognavo da tempo di esibirmi», dichiara Dave. «A Rossini devo tutto. La mia riconoscenza si trasforma oggi nell’orgoglio di interpretare Oreste, un ruolo che, dalla Rossini Renaissance a oggi, è stato affrontato da alcuni dei più straordinari tenori rossiniani.

Ermione è un’opera per tre tenori dalle caratteristiche vocali, psicologiche e drammatiche speculari e diverse. La parte di Oreste è funambolica sin dall’aria di sortita: un fitto tessuto di agilità, fioriture e sbalzi d’ottava nella tessitura più acuta. Una scrittura nata per mandare il pubblico in visibilio, dietro la cui meraviglia si nasconde la profondità di una delle vette più alte dell’intero catalogo rossiniano».

L’impegno di Dave Monaco al MusikTheater prosegue il 21 novembre, quando il tenore sarà nuovamente sul palcoscenico insieme ad Anastasia Bartoli e a Carol Garcia, con la ORF Vienna Radio Symphony Orchestra diretta da Corrado Rovaris, in occasione della cerimonia degli International Opera Awards 2026. Per questi premi, considerati gli Oscar della lirica, Dave è candidato nella categoria Rising Star.

La serata sarà trasmessa in diretta streaming da OperaVision.