CondiVisioni: il teatro si fa casa, emozione e incontro a Campagna (SA)

La rassegna teatrale “CondiVisioni – il teatro cerca famiglia” torna con la sua terza edizione, pronta a emozionare e coinvolgere il pubblico di Campagna (SA) da gennaio ad aprile 2025. Un percorso culturale che unisce arte e comunità, proponendo ben sette appuntamenti dedicati alla scoperta e alla riflessione.

Organizzata con passione e competenza dalla compagnia teatrale Teatro dei Dioscuri, presente sul territorio da circa quarant’anni, la rassegna ha come obiettivo quello di rendere il teatro un luogo di incontro e dialogo, capace di raccontare storie universali e al tempo stesso familiari. Gli spettacoli selezionati offrono una varietà di linguaggi e stili, pensati per incontrare i gusti di un pubblico eterogeneo e per coinvolgere anche chi si avvicina al teatro per la prima volta. La rassegna è stata ideata appositamente per far avvicinare la comunità al teatro, proponendo prezzi anche molto ridotti, rendendo l’arte scenica accessibile a tutti. Gli appuntamenti si svolgeranno presso l’ auditorium “G.Palatucci” e vedranno protagonisti artisti e compagnie di rilievo nel panorama teatrale contemporaneo. La rassegna, nata per valorizzare il territorio e promuovere l’arte scenica come strumento di crescita e coesione sociale, è diventata un punto di riferimento per gli appassionati e un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro. Il programma dettagliato si apre il 5 gennaio con “Na Campagnata ‘e tre disperate” di Antonio Petito, per la regia di Antonio Caponigro. Prosegue il 26 gennaio con “Mamma mà” di Massimo Andrei, interpretato da Daniela Ioia, con la regia di Gennaro Silvestro. Domenica 9 febbraio, La Cantina delle Arti metterà in scena “Sik Sik, L’artefice magico” di Eduardo De Filippo, con la regia di Enzo D’Arco. Il 2 marzo andrà in scena il Collettivo Agere con “Facimm’ ca’ je’ foss'” tratto da “Lu cunto de li cunti” di Gian Battista Basile, con la regia di Carmine Bianco e Luca Lombardi. Domenica 16 marzo, Arcoscenico metterà in scena “Jude – una storia dal fascismo”, testo e regia di Mariano Mastuccino. Il 30 marzo, Educarteatrando porterà in scena “L’innesto” di Luigi Pirandello, con la regia di Antonio Caponigro. Domenica 13 aprile 2025, sarà la volta del Teatro dei Dioscuri con lo spettacolo “Il Giardino dei ciliegi” di Anton Cechov, con la regia di Antonio Caponigro. Ogni spettacolo sarà un’opportunità per condividere emozioni, riflessioni e bellezza. Inoltre, a conclusione di ogni spettacolo, si terrà un dibattito aperto tra il pubblico e la compagnia teatrale, per approfondire i temi trattati e creare un ulteriore momento di confronto e partecipazione.

“Condivisioni – il teatro cerca famiglia”, dove il palcoscenico diventa spazio di accoglienza e condivisione per tutti.