Festeggiamo il nuovo anno insieme Preparati a trascorrere una serata speciale in compagnia de La Compagnia delle Seggiole, tra risate, musica e momenti di teatro unici. Salutiamo il 2024 insieme e diamo il benvenuto al nuovo anno con energia e divertimento! Ti aspettiamo! Pronti a chiudere l’anno con una serata indimenticabile? La Compagnia delle Seggiole vi invita a festeggiare il Capodanno al Teatro Alfieri di Firenze con “Doppio Senso”, uno spettacolo brillante e divertente che unisce teatro, musica e canzoni in un intreccio di doppi sensi, malintesi irresistibili e situazioni al limite dell’assurdo. Un Capodanno a teatro come non l’avete mai vissuto!

A cura di Sabrina Tinalli, con la regia di Claudio Spaggiari, lo spettacolo vi trascinerà tra le parole che ingannano e i gesti che raccontano più di quanto sembrino. Accompagnati al pianoforte da Luigi Ragucci e dalla voce di Raoul Renzini, vivrete un viaggio attraverso scene memorabili tratte dal teatro italiano e internazionale, con un cast eccezionale composto da Ruggero Albisani, Fabio Baronti, Anna Collazzo, Claudio Spaggiari, Sabrina Tinalli e Silvia Vettori. L’organizzazione e l’allestimento sono curati da Fiammetta Perugi. Lo spettacolo si terrà presso lo Spazio Alfieri, in via dell’Ulivo 8, Firenze. Acquista il tuo biglietto sul sito del Teatro Alfieri oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sullo spettacolo Il 6 gennaio “Tè con delitto” al Goldoni Spazio Eventi Befana e mistero: La Compagnia delle Seggiole vi aspetta il prossimo 6 gennaio alle 17.30 al Goldoni Spazio Eventi con “Tè con delitto”, uno spettacolo teatrale con tè ed accompagnamento dolce e salato tratto dal radiogiallo di Ellery Queen “L’avventura della bambina cattiva”. La Compagnia delle Seggiole vi invita a trascorrere il giorno della Befana con uno spettacolo speciale: Tè con delitto, un intrigante radiogiallo tratto dall’opera di Ellery Queen. Si tratta di una novità assoluta, che sostituisce la tradizionale cena con delitto con un pomeriggio di mistero accompagnato da tè e deliziose proposte dolci e salate. L’evento, organizzato da Goldoni Spazio Eventi, nasce da un’idea di Fabio Baronti e si terrà il 6 gennaio 2025 alle ore 17:30, presso l’Ex Cinema Goldoni, in Via de’ Serragli 107, Firenze. Un’occasione unica per vivere il piacere del teatro in un’atmosfera intima e raffinata. Nella trama, il celebre detective Ellery Queen si trova di fronte a un caso apparentemente insolubile: il medico di Sarah Brink chiede il suo aiuto per un grave malore della sua assistita, dovuto a un probabile avvelenamento da arsenico. Tuttavia, Sarah rifiuta qualsiasi aiuto, sostenendo che la sospettata sia Mary, la sua stessa nipotina di otto anni! La tensione si fa insostenibile quando Sarah viene trovata uccisa… e Ellery non potrà fare a meno di intervenire per risolvere il caso. Un pomeriggio all’insegna del mistero, perfetto per concludere le festività natalizie, con un’atmosfera che richiama i classici radiogialli e il fascino dell’investigazione teatrale. Acquista il tuo biglietto su diycket oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sullo spettacolo In sua movenza è fermo – Torna il viaggio teatrale alla scoperta dei segreti del Teatro della Pergola La Compagnia delle Seggiole celebra il XIX anno di repliche del suo acclamato viaggio teatrale, In sua movenza è fermo. Un’esperienza unica che vi porterà negli spazi nascosti del Teatro della Pergola di Firenze, accompagnati dalle voci dei grandi protagonisti della sua storia, come l’impresario Lanari e Antonio Meucci. Dieci appuntamenti tra novembre 2024 e aprile 2025 vi faranno scoprire la magia del teatro come non l’avete mai vista. PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 15 DICEMBRE La Compagnia delle Seggiole vi invita a scoprire i segreti del Teatro della Pergola con In sua movenza è fermo, un emozionante viaggio teatrale che, giunto al XIX anno di repliche, ha già affascinato migliaia di spettatori. Un’occasione imperdibile per attraversare gli spazi nascosti e solitamente inaccessibili di uno dei teatri più antichi e prestigiosi d’Italia. Durante questo percorso esclusivo, verrete accolti da personaggi storici che hanno segnato la vita del teatro: l’impresario Lanari, l’inventore Antonio Meucci, la sartina della Duse e altri protagonisti vi guideranno alla scoperta di storie dimenticate e aneddoti curiosi che svelano l’anima del palcoscenico. Gli appuntamenti sono fissati da novembre 2024 ad aprile 2025, con tre partenze per ogni data (ore 10:00, 11:00 e 12:00), per una durata di circa 1 ora e 15 minuti. L’esperienza è un’opportunità unica per vivere il Teatro della Pergola come mai prima d’ora, immergendosi nella sua storia, nelle sue tradizioni e nei misteri che abitano i suoi spazi più intimi. Ecco le date: 10 novembre 2024, 8 dicembre 2024, 15 dicembre 2024, 19 gennaio 2025, 26 gennaio 2025, 9 febbraio 2025, 16 febbraio 2025, 9 marzo 2025, 23 marzo 2025, 13 aprile 2025. Prenotate subito il vostro posto e lasciatevi condurre dal fascino senza tempo del teatro! Acquista il tuo biglietto su ticketone oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sullo spettacolo