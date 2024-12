12 teatri, 50 proposte, 6 spettacoli, un solo abbonamento

I carnet creati da Firenze dei Teatri sono in vendita in tutte le sale aderenti e su circuito TicketOne

Il cartellone 2025 di PassTeatri e PassGiovani

12 teatri, 50 proposte, 6 spettacoli, un solo abbonamento

Ripartono a gennaio i ticket trasversali per scoprire, a un prezzo accessibile a tutti, il meglio della programmazione teatrale sul territorio

Firenze, 20 dicembre 2024 – 12 teatri, 50 proposte, 6 spettacoli, un solo abbonamento: nel 2025 torna PassTeatri, il biglietto trasversale ideato da Firenze dei Teatri, l’associazione guidata da Andrea Bruno Savelli, che consente di assistere a 6 spettacoli a scelta nei 12 teatri aderenti al costo agevolato di 48€. Un pass non nominale, cedibile e con un’unica regola: utilizzarlo in 6 teatri diversi. L’obiettivo è invitare il pubblico a scoprire realtà variegate, di ogni dimensione e vocazione, sparse sull’intera area metropolitana, offrendo agli abbonati un viaggio unico tra luoghi, persone, stagioni e visioni artistiche. La nuova stagione riparte a gennaio con un programma di 50 titoli che spazia tra musical, opera, prosa, concerti, danza, monologhi e vernacolo. Per il pubblico under 30 c’è inoltre il PassGiovani, ancora più conveniente: con 30€ è possibile costruire un carnet personalizzato di 6 spettacoli, scegliendo tra proposte appositamente selezionate. Non solo: da quest’anno chi usa i mezzi pubblici spende ancora meno: per gli abbonati Autolinee Toscane il prezzo speciale è di 45€ per PassTeatri e 27€ per PassGiovani (info www.firenzedeiteatri.it).

Teatro Cantiere Florida, Teatro di Cestello, Teatro Lumière, Teatro Puccini, Teatro Reims, Teatro delle Spiagge e Teatro Verdi a Firenze, e poi Teatro Comunale Di Antella, Teatro Corsini di Barberino del Mugello, Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Teatro Delle Arti di Lastra a Signa, Teatro Manzoni a Calenzano: sono queste le realtà che aderiscono all’iniziativa e a Firenze dei Teatri, associazione nata nel 2002 al fine di costituire una rete tra gli organizzatori culturali del territorio. Con lo stesso fine vengono creati i due pass, che nel tempo hanno permesso di attivare un circolo virtuoso aprendo a nuovi spettatori la varietà del panorama teatrale fiorentino e avvicinando il pubblico di domani alle arti del palcoscenico. Inoltre Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Cinema Italia di Pontassieve, Teatro della Pergola e Teatro di Rifredi offrono la possibilità ai detentori dell’abbonamento di acquistare ingressi a prezzo scontato – 8€ per i detentori di PassTeatri e 5€ per PassGiovani – fra i tre spettacoli selezionati da ciascun teatro.

Un programma che accontenta tutti e tutte, con titoli che spaziano da prime nazionali a classici intramontabili, passando per monologhi intensi e commedie irresistibili. Tra gli spettacoli in cartellone al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, “L’Assaggiatrice di Hitler” (10 gennaio ore 21.00), trasposizione scenica del romanzo di Rosella Postorino, vincitore di prestigiosi premi, diretta da Sandro Mabellini e prodotta dal Teatro Popolare d’Arte. Al Teatro Cantiere Florida, spazio a “Affogo” (6 marzo ore 21.00), drammaturgia e regia di Dino Lopardo, un racconto struggente su trauma e resilienza prodotto da Gommalacca Teatro. Al Teatrodante Carlo Monni Emma Dante presenta “Il tango delle capinere” (16 aprile ore 21.00), una delicata narrazione affidata ai corpi e agli oggetti del passato, al Teatro di Cestello torna l’ironia del teatro fiorentino con “Stenterello e il Granduca” (9, 10, 16, 17 maggio ore 20.45 e 11, 18 maggio ore 16.45), diretto da Marcello Ancillotti, e al Teatro Comunale di Antella in scena “Nikita” (28 marzo ore 21.00), spaccato ironico sulla vita di una donna molto particolare firmato Scarti/Teatro Metastasio di Prato, di e con Francesca Sarteanesi. E poi al Teatro del Maggio il balletto con “Roméo et Juliette” (10 e 11 gennaio ore 16.00 gennaio ore 19.00) di Sergej Prokof’ev interpretato da Les Ballets de Monte-Carlo ed eseguito dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, al Teatro della Pergola “L’ispettore generale” (14,15,17,18 gennaio ore 21.00 e 13 febbraio ore 19.00) da Nikolaj Gogol con Rocco Papaleo e la regia di Leo Muscato, e al Teatro di Rifredi “L’amico ritrovato” (10,11 gennaio ore 21.00) di Fred Uhlman nell’adattamento di Josep Maria Miró.

Ancora: al Teatro Corsini di Barberino di Mugello in scena “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” (23 marzo ore 18.00), storia della prima squadra di calcio femminile in Italia, mentre al Teatro Lumière si ride con il giallo comico “Mi è scappato il morto” (16 marzo ore 16.45), scritto e diretto da Andrea Bizzarri. Al Teatro Manzoni di Calenzano, “Tru” (22 febbraio ore 21.15) di Jay Presson Allen con Francesco Merciai offre un ritratto di Truman Capote tra commedia e dramma, e al Teatro Puccini “Arrivano i dunque” (18 gennaio ore 21.00), di e con da Alessandro Bergonzoni. Al Teatro Reims, l’intramontabile “La strana coppia” di Neil Simon (7, 8 marzo ore 21.00; 9 marzo ore 17.00), diretta da Antonio Susini, ripropone la convivenza impossibile tra Oscar e Felix. Al Teatro delle Spiagge “Bye Bye Blackbird” (28 marzo ore 21.00), di Aria Teatro, esplora l’incontro tra un dissidente politico e un sognatore romantico in una cella. Al Teatro Cinema Italia si continua con “Vado a vivere con me (21 febbraio ore 21.00), commedia che racconta il momento in cui si lascia il “nido” dei genitori iniziando ad affrontare le più avverse vicissitudini domestiche. Infine la musica al Teatro Verdi, che il 17 aprile alle ore 21.00 ospiterà il Concerto di Pasqua. L’Orchestra della Toscana, diretta da Gemma New, accompagnerà le voci di Eleonora Bellocci e Filippo Mineccia in un programma che include lo “Stabat Mater” di Pergolesi e la Sinfonia n.104 “Salomon” di Haydn, per celebrare la Settimana Santa con una delle opere più suggestive del repertorio liturgico.

PassTeatri e PassGiovani godono del patrocinio di Città Metropolitana di Firenze, con il contributo di Unicoop Firenze, la partnership di Autolinee Toscane e il supporto di Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Barberino di Mugello, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Firenze, Comune di Lastra a Signa Comune di Pontassieve, Comune di San Casciano in Val di Pesa. I pass sono acquistabili in tutti i teatri aderenti all’iniziativa (a esclusione di Teatro della Pergola, Teatro di Rifredi e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) e nei punti vendita del circuito TicketOne. Gli spettacoli fuori abbonamento possono essere acquistati direttamente presso i teatri proponenti, mostrando il Pass presso le biglietterie.

INFO

info@firenzedeiteatri.it

www.firenzedeiteatri.it