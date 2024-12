Concerto di Natale Giovedì 26 dicembre 2024 ore 17.00

Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria

Maggiore

QUAERAMUS CUM PASTORIBUS

Concerto di Natale

Giovedì 26 dicembre 2024 ore 17.00

Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo

Il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà il prossimo 26 dicembre alle ore 17:00 nella Basilica, sarà dedicato alla polifonia iberica del Siglo de Oro e avrà per titolo “Quaeramus cum pastoribus”. La Cappella Musicale, nella formazione di ottetto vocale composta dai cantanti Francesca Longa, Jiyein Son, Hyun Jung Oh, Isabella Di Pietro, Paolo Borgonovo, Paolo Tormene, Piermarco Viñas Mazzoleni e Alessandro Ravasio, presenterà un raffinato programma dedicato ai grandi compositori spagnoli del Rinascimento: Andrea De Silva, Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria e Francisco Guerrero. La serata sarà arricchita da improvvisazioni organistiche su temi natalizi eseguite dal maestro Roberto Mucci. A concludere il concerto, tre composizioni per coro e organo: il celebre “Minuit Chrétien” di Adolphe Adam; lo scintillante “Star Carol” di John Rutter; e il suggestivo “Sing!” di David Willcocks, una composizione corale eseguita sulla celebre Toccata dalla Quinta Sinfonia per organo di Charles-Marie Widor.

Musica e liturgia delle solennità In occasione delle solenni liturgie del Natale e dell’Epifania, l’ottetto vocale della Cappella Musicale

proporrà la Missa “Quaeramus cum pastoribus” di Cristóbal de Morales (1500-1553), affiancata da mottetti di altri grandi maestri della polifonia iberica. Per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il 1° gennaio, il servizio musicale sarà affidato

al coro della Basilica, che eseguirà la Messa “a Santa Maria SS. Madre della Chiesa” di G. Pedemonti.

Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo Istituita a partire dalla seconda metà del XV secolo, quella della Basilica di S. Maria Maggiore è una delle Cappelle musicali più illustri ed antiche d’Italia. La prima menzione di un insegnante di musica viene considerata quella risalente al 29 settembre 1480 con riferimento a un certo “prete Giovanni”, direttore dei cantori, assunto perché «debeat in cantu figurato cum aliis cantare et clericos ecclesie aptos docere musicam». Doveva perciò insegnare la musica agli altri chierici, cui potevano aggiungersi cantori laici e organisti, stipendiati dalla MIA. Dal primo nucleo di cantori guidati dal magister, si formò e perfezionò poi la vera e propria cappella musicale che nei secoli ha saputo mantenere alta la qualità del suo servizio grazie alla munificenza della MIA e alla fama dei suoi Maestri, tra i quali si annoverano F. Gaffurio, P. Vinci, A. Grandi, T. Merula, G.B. Bassani, C. Lenzi, S. Mayr, A. Ponchielli. Attualmente è formata da 16 cantori professionisti che assicurano il servizio musicale liturgico di tutte le domeniche e festività dell’anno configurandosi di volta in volta in vari organici secondo il repertorio. A questa formazione di base si aggiunge un coro amatoriale. Unita alla precipua attività liturgica vi è quella concertistica e discografica, volta a valorizzare le musiche composte per la Basilica nei secoli passati e a riproporne di nuove. Dal 2025 il 52mo maestro di Cappella è Cristian Gentilini.