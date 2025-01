giovedì 9 gennaio

Un fantastico e bravissimo Alessandro Benvenuti inaugura il 2025 al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna nell’ambito della stagione di prosa per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune di Orsogna, con lo spettacolo Falstaff a Windsor, giovedì 9 gennaio alle ore 21.00.

L’opera, liberamente tratta dalla commedia Le allegre comari di Windsor e dai drammi storici Enrico IV e Enrico V, ci ripropone il personaggio shakespeariano di Sir John Falstaff, tanto amato dalla Regina Elisabetta, gentiluomo giullare, ingordo di cibo, bevande e donne,

bugiardo, orgoglioso e con uno spirito eccezionale che gli permette di uscire da situazioni pericolose, delicate o grottesche in cui si ritrova regolarmente. La trama è ben nota. Sir John Falstaff vuole trarre in inganno due ricche donne sposate la signora Page e la signora Ford per

sottrarre loro del denaro, non tenendo conto però dell’amicizia tra le due. Così quando invia la stessa identica lettera d’amore ad entrambe, dopo un confronto, le due donne decidono di vendicarsi e di prendersi gioco di lui, creando una serie di situazioni comiche e ingegnose, alle quali lui dovrà piegarsi. Alessandro Benvenuti, nel ruolo del protagonista, dona al suo personaggio intensità e leggerezza in una commedia elegante, raffinata e originale. Sul finale Falstaff viene ripudiato e bandito dal re Enrico V, ma da bravo buffone ironizza su ciò che accade perché in fondo leggerezza e comicità sono tutt’uno con la vita, le sue tragedie, le sue crudeltà, le sue meschinità. Vi aspettiamo numerosi!

Adattamento e regia Ugo Chiti Con Alessandro Benvenuti, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti, Elisa Proietti Scene Sergio Mariotti – Costumi Giuliana Colzi – Luci Samuele Batistoni – Musiche Vanni Cassori

Produzione Arca Azzurra

BIGLIETTI SINGOLI:

PLATEA INTERO € 25.00

PLATEA RIDOTTO € 21.00

GALLERIA POSTO UNICO € 16.00

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul circuito ciaotickets www.ciaotickets.com.

ORARI BIGLIETTERIA:

Da lunedì a venerdì 10.00 – 12.30

Mercoledì 16.00 – 18.30

E da 1H prima dello spettacolo