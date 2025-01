GRISÉLIDIS Jules Massenet (1842-1912)

Jean-Marie Zeitouni, direzione

ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE

CHOEUR OPÉRA NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Vannina Santoni, Julien Dran, Thomas Dolié, Tassis Christoyannis, Antoinette Dennefeld, Adèle Charvet, Adrien Fournaison, Thibault de Damas Testi di presentazione di Jonathan Parisi e Sabine Teulon Lardic e testi storici di Jules Massenet e Camille Bellaigue

2 CD / 144 pagine

Testi e libretto in francese e in inglese

Bru Zane Label Distribuzione Out There Registrazione disponibile in download e streaming sulle piattaforme digitali, con libretto scaricabile online. Per ascoltare il CD con libro online Parigi scopre Grisélidis di Massenet all’Opéra-Comique il 20 novembre 1901. L’opera evoca un racconto medievale che era stato raccontato anche da Boccaccio e Perrault e messo in musica più volte in epoca barocca. La vicenda offre a Massenet l’opportunità di servirsi del colore “gotico”, tanto apprezzato nel primo Novecento. L’immaginativo libretto di Armand Silvestre e Eugène Morand sviluppa registri contrastanti: sacro, fantastico, sentimentale e guerresco; in particolare, la presenza di un Diavolo afflitto da una moglie scorbutica permette di contrapporre il serio (sublime) e il comico (grottesco).

Massenet realizza così un raro esempio di equilibrio tra i generi, autentica gemma del demi-caractère francese tipico del repertorio dell’Opéra-Comique. Sebbene il dialogo parlato non vi sia più utilizzato, la declamazione di stampo teatrale si insinua comunque in alcune scene particolarmente riuscite. Due magnifici ruoli baritonali – il Marchese e il Diavolo – si scontrano impiegando tutti gli espedienti della vocalità romantica, mentre il personaggio nobile e introspettivo di Grisélidis incarna il modello perfetto del soprano francese. Ritrovate Jules Massenet e Grisélidis su Bru Zane Mediabase “Grisélidis […] fu rappresentata all’Opéra-Comique il 20 novembre 1901. Mademoiselle Lucienne Bréval ne fece una creazione superba. Il baritono Dufranne apparve per la prima volta nel ruolo del marchese, marito di Grisélidis; ottenne un successo clamoroso fin dal suo ingresso in scena; Fugère fu straordinario nel ruolo del Diavolo e Maréchal teneramente innamorato in quello di Alain. Amavo molto questa pièce. Mi piaceva tutto. Faceva convergere verso sentimenti così commoventi la fiera e cavalleresca figura del grande e potente signore in partenza per le crociate, l’aspetto fantastico del diavolo verde, che sembrava fuggito da una vetrata di cattedrale medievale, la semplicità del giovane Alain e la deliziosa figura del bambino di Grisélidis!” Jules Massenet, Mes Souvenirs (pour mes petits-enfants). Capitolo XXIII : en plein Moyen-Âge. Articolo pubblicato su “L’Écho de Paris”, 9 maggio 1912. “È facile comprendere il grande entusiasmo alla creazione del 1901 all’Opéra-Comique se le voci riunite erano di una qualità equivalente a quelle di questa sera, incluse per i ruoli meno “esposti”! Flessibilità e tenerezza per Adrien Fournaison, discrezione e slancio per Thibault de Damas, convivono con l’incanto e la giocosità di Adèle Charvet, così come con l’omogeneità e la ricchezza melodica di Antoinette Dennefeld. Julien Dran è un Alain commovente […]. Il Diavolo di Tassis Christoyannis gioca abilmente tra la potenza richiesta dal ruolo e le acrobazie comiche che interrompono la partitura. […] Impossibile non essere

impressionati dalla presenza scenica di Thomas Dolié, Marchese dalla favolosa dizione che canta pudore e virtù con rigore impeccabile. […] Vannina Santoni trova la giusta devozione per il personaggio centrale […].”

Thibault Vicq, opera-online.com, 4.07.2023

