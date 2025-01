SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO.

IL DRAMMA DELLA SHOAH RACCONTATO ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DELLA COMMEDIA. AL TEATRO DONNAFUGATA VA IN SCENA “TANTO VALE DIVERTIRSI”, SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA UNO & TRIO CHE INTRECCIA TEATRO, MUSICA E STORIA. SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO.RAGUSA – Il linguaggio della commedia per riflettere sulla tragedia. Il prossimo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, “Tanto vale divertirsi”, ideato, diretto e interpretato da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci, ovvero la Compagnia UNO & Trio, in scena sabato 11 gennaio alle ore 20.30 e domenica 12 gennaio alle ore 18.30, è un originale omaggio alla comicità del ‘900, intrecciando teatro, musica e accadimenti storici.

Lo spettacolo infatti trae ispirazione da eventi realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di transito di Westerbork, in Olanda, dove molti attori comici ebrei furono costretti a esibirsi in spettacoli leggeri per intrattenere i loro carcerieri, in cambio di una momentanea immunità dai campi di sterminio. La performance della Compagnia UNO & Trio, arricchita da musica e canto dal vivo, con arrangiamenti originali, mescola vaudeville, avanspettacolo, teatro comico futurista e cabaret. Sul palcoscenico tirato a lucido, pronto ad accogliere il “pubblico” delle grandi occasioni, tre attori ripassano le parti dello spettacolo che da lì a poco andranno a rappresentare: una rivisitazione in chiave comica di “Amleto”, celebre tragedia shakespeariana. Il risultato è un omaggio surreale e brillante a kabarett, rivista, umorismo yiddish e cinema muto, che non mancherà di far riflettere e ma anche sorridere gli spettatori. È un percorso che intreccia “frizzi, guizzi e lazzi” in una cavalcata incessante tra comicità e dramma. “L’opera esplora i meccanismi della risata muovendosi su un terreno delicatissimo – si legge nelle note di regia – basandosi su ricerche e testimonianze, omaggiando l’umorismo che storicamente riuscì a rovesciare la scansione del lutto. Un’operazione che racconta da una prospettiva inusuale il dramma della Shoah (e, di riflesso, la natura oscura del legame tra oppressi ed oppressori) e che mostra come, anche in un contesto di morte e sofferenza, l’arte e la risata si fecero spazio per aiutare a sopravvivere o anche solo per dare una chance in più”.

“ Questa straordinaria Compagnia – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – dimostra come il teatro, con creatività, possa diventare uno strumento per ricordare, per non dimenticare anche le verità più difficili. Attraverso il linguaggio teatrale si riescono ad affrontare temi di grande profondità, mostrando come la realtà, anche la più tragica, possa essere interpretata e trasformata dall’arte per celebrare la resilienza umana”. “Tanto vale divertirsi” è adatto anche per gli studenti delle scuole secondarie e di terza media. Drammaturgia di Damiano Nirchio, arrangiamenti canzoni di Isabella Minafra, arrangiamenti strumentali di Vito Liturri. Produzione Compagnia UNO & Trio: Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci.