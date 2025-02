FITA VENETO-MASCHERA D’ORO 2025

La kermesse è organizzata da FITA Veneto con partnership della Regione Veneto,

Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Confartigianato Imprese Vicenza e Il Giornale

di Vicenza, e con il patrocinio di Fita Nazionale e Co.F.As.

34° Festival Nazionale ‘Maschera d’Oro’ 2025:

sabato 15 febbraio il romanticismo è padrone con “Romanzo breve – Ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale” della compagnia padovana Ophelia and the Corò Nuts

Tutto pronto per il primo spettacolo della Maschera d’Oro 2025, festival nazionale organizzato dal Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori con partnership della Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Confartigianato Imprese Vicenza e Il Giornale di Vicenza, e con il patrocinio di Fita Nazionale e Co.F.As. Sabato 15 febbraio 2025 ore 21 al Teatro San Marco di Vicenza salirà sul palcoscenico la compagnia padovana Ophelia and the Corò Nuts, con la commedia “Romanzo breve – Ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale”, di Romina Ranzato, Cristian Corò e Cristina Maffia e per la regia della stessa Ranzato. A causa di un importante impedimento non dipendente dall’organizzazione della rassegna Maschera d’Oro, è stato necessario sostituire lo spettacolo “Blackbird” (della compagnia Oneiros Teatro di Cinisello Balsamo, Milano), calendarizzato appunto per sabato 15 febbraio 2025 ore 21, con “Romanzo breve”, ora ufficialmente in gara per questa 34sima edizione e che già figurava tra gli spettacoli scelti nella prima tornata di selezione. Frizzante commedia romantica in pantomima musicale, “Romanzo breve” è ambientata in un anonimo condominio di Mestre, durante gli Anni ’60; per Felice, solitario e introverso scrittore, è una serata come

le altre, o almeno, lui crede sia così, se non fosse che improvvisamente arriva lei: la dirompente Dalila. Uragano di colori ed emozioni, la giovane donna dichiara di essere stata sfrattata proprio a causa dello scrittore. Tra i due perfetti sconosciuti iniziano esilaranti gag, imprevedibili situazioni comiche che li condurranno a scoprirsi nelle loro più strane peculiarità. In un vivace turbinio, frutto dell’improvviso incontro-scontro di due mondi opposti, ci si chiede cosa accadrà tra i protagonisti. Oltre ad assegnare il premio Maschera d’Oro 2024-2025 alla compagnia vincitrice del festival, saranno premiati la Migliore Regia, Migliore Attore, Migliore Attrice, Migliore Attore Caratterista, Migliore Attrice Caratterista, Migliore Allestimento (scenografia, costumi, trucco, luci, musiche), Migliore Attore Giovane, il Premio speciale per lo spettacolo più gradito dal pubblico e il Premio “Renato Salvato”, un riconoscimento all’impegno per la diffusione della cultura teatrale. “Quello della Maschera d’Oro è un pubblico competente ed esigente – evidenzia il presidente di FITA Veneto, Emilio Zenato – un pubblico che si aspetta perciò la crème del teatro amatoriale italiano, chiamato a raccolta sul palcoscenico al fine di veicolare emozioni e passioni indimenticabili”. “L’emozione di un festival di respiro nazionale come la Maschera d’Oro, che da 34 anni chiama a raccolta nella nostra regione il meglio della scena amatoriale italiana, è una straordinaria ricchezza artistica” ha dichiarato Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura e Identità Veneta Regione del Veneto. “Il teatro è arte ma è anche un mezzo di comunicazione e di interazione, crea connessione tra le persone, stimola la riflessione e il confronto: in una parola, è comunità” sottolinea Maria Cristina Franco, Consigliere provinciale con delega alla Cultura. “La rassegna Maschera d’Oro è un arricchimento per tutti, vista l’alta qualità delle compagnie che sapranno stupire sicuramente la città” , sono le parole del vicesindaco del Comune di Vicenza, Isabella Sala. Per Aldo Zordan, vicepresidente di FITA nazionale, la Maschera d’Oro è “Una rassegna che porta in scena le emozioni e i sentimenti, che coniuga l’aspra satira con la leggerezza, che sa fotografare i nostri pregi e i nostri difetti, facendoci sorridere di noi ma aiutandoci anche a capirci un po’ di più”.

Biglietti (posti numerati): euro 12,00

Abbonamenti 7 spettacoli (posti numerati): euro 75,00

Prevendita (senza supplemento): Teatro S. Marco

mar. e gio. 14.30-18, sab. 18-20

Prenotazione telefonica 0444 922749 (da lun. a ven. 14.30-18)

Informazioni: F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori, segreteria regionale (da lun. a ven. h 9-13)

Stradella Barche 7, 36100 Vicenza, tel. 0444/324907

www.fitaveneto.org

Facebook: Fita Veneto / Maschera d’Oro – Festival Nazionale