Teatro Parioli Costanzo, Il vedovo

Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani in scena dal 26 febbraio al 9 marzo a Roma

Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani

saranno i protagonisti – al Teatro Parioli Costanzo dal 26 febbraio al 9 marzo 2025 – di “IL VEDOVO”, regia di Ennio Coltorti.

Ghini e Cruciani vestiranno i panni che furono di Alberto Sordi e Franca Valeri, nel celebre film di Dino Risi, che ha fatto la storia del cinema italiano. L’adattamento del testo è di Ennio Coltorti e Gianni Clementi. A completare il cast: Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco, Tomaso Thellung.

Spettacolo tratto dal celebre film di Dino Risi. In scena Alberto Nardi, un industriale romano, megalomane, ma con scarso, se non disastroso, senso degli affari, sposato (probabilmente per interesse) con una ricca donna d’affari, abile e spregiudicata, alla quale lui, perennemente assediato dai creditori, si rivolge quando ha bisogno di firme per contratti, cambiali o denaro contante per le sue fallimentari iniziative. La moglie, tuttavia, consapevole dell’assoluta incapacità del marito negli affari, saggiamente, non solo ha smesso ormai di continuare a sussidiare il marito ma lo umilia continuamente apostrofandolo “cretinetti” anche in pubblico e, dietro anonimato, gli presta continuamente denaro a condizioni usuraie, tramite il commendator Lambertoni, suo intermediario, rovinandolo ulteriormente. Ad Alberto non resta che studiare improbabili piani, assieme ai suoi improbabili collaboratori, per sbarazzarsi della moglie ed ereditarne i capitali. In una trascinante girandola comica i suoi tentativi innescheranno assurde situazioni che hanno fatto de “Il vedovo” un magnifico capolavoro comico della “commedia all’italiana” che vedeva protagonisti due mostri sacri come Alberto Sordi e Franca Valeri.

In questo adattamento firmato da Gianni Clementi ed Ennio Coltorti l’azione è spostata a Roma.

Note di Ennio Coltorti

Massimo Ghini interpreta il ruolo del grande Sordi proponendo il “suo” Alberto Nardi e Paola Tiziana Cruciani, quello che fu di Franca Valeri: un’Elvira, non più Almiraghi ma Ceccarelli, che, benché romana, con cinico pragmatismo culla il sogno di trasferirsi senza il marito a Milano adottandone il dialetto per emanciparsi anche lessicalmente dai luoghi comuni caratterizzanti Roma e la sua gente e inserirsi così nel grande movimento economico che porterà alla futura “Milano da bere”. Già negli anni ’50

Risi individuava quelli che sarebbero diventati i protagonisti di un altro suo capolavoro: “I mostri”. Oggi i personaggi del “Il vedovo” non possono non ricordare il vertiginoso aumento della attuale “mostruosità” sociale. Lo spettacolo, rispettando al massimo l’intreccio del celebre film e trasformando in ritmi teatrali le scansioni filmiche del tempo, non si propone come un’imitazione ma piuttosto un omaggio a questo capolavoro degli anni settanta e come l’occasione di un ritorno al grande divertimento “all’italiana”.

e con Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco, Tomaso Thellung

Scene Andrea Bianchi Costumi Annalisa Di Piero Musiche Davide Cavuti Aiuto Scenografo Massimiliano Vasta Assistente alla regia Erica Intoppa Produzione esecutiva Enzo Gentile