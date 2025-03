TORINO FRINGE FESTIVAL

LA VITA È UN VARIETÀ Dal 13 maggio al 1° giugno 2025

XIII edizione È online il Programma dell’edizione 2025!

Acquista i Carnet da 3 e 5 spettacoli e partecipa al Grand Opening ULTRAvarietà! “La vità è un Varietà” è un omaggio alla grande tradizione italiana del varietà e del teatro di rivista, dei cabaret, dei cafè chantant e degli anni del proibizionismo. La XIII edizione del Torino Fringe Festival ne raccoglie lo spirito trasformando la città in un palcoscenico diffuso dove il passato incontra il presente in un’esplosione di creatività. Il Programma completo di eventi speciali, Ticket Interi e Ticket Ridotti sarà disponibile dal 15 aprile 2025 GRAND OPENING ULTRAvarietà! SCOPRI IL PROGRAMMA ACQUISTA CARNET

+EVENTI SPECIALI +170 REPLICHE+40 SPETTACOLI6 PRIME ASSOLUTE Dal 13 maggio all’1 giugno, oltre 40 spettacoli ed eventi speciali tra prosa, danza, musica e performance, rendono omaggio all’arte del varietà mescolandola con le nuove frontiere della drammaturgia contemporanea. Dai protagonisti della scena teatrale italiana indipendente alle compagnie emergenti under 35, il Torino Fringe Festival sarà un viaggio tra il teatro civile, la comicità tagliente della stand-up comedy, il teatro fisico, le drammaturgie originali e le sperimentazioni più audaci ospitate in spazi off non convenzionali. Carnet 5 Spettacoli 40€ Risparmia e acquista 5 spettacoli a scelta

Disponibili ora ACQUISTA “CARNET 5” Carnet 3 Spettacoli 27€ Risparmia e acquista 3 spettacoli a scelta

GRAND OPENING 13.05 "ULTRAvarietà" Il sipario si alza martedì 13 maggio alle 20.30 con un l'inaugurazione del Festival a Le Roi Music Hall, tempio storico dello spettacolo torinese, con un omaggio al teatro di varietà come arte della trasformazione e dello stupore. La Conventicola degli ULTRAMODERNI, il cabaret italiano per eccellenza diventato un luogo cult della Città Eterna, presenta per il Grand Opening del Torino Fringe Festival XIII, ULTRAvarietà! Dal trapassato prossimo al futuro anteriore, un tuffo nel passato tra sciantose e maliarde, fini dicitori e macchiettisti, musicisti e ballerine. Una serata memorabile dal sapore retrò, realizzata in collaborazione con Salone OFF 25 e Club Silencio, che farà rivivere il fascino delle scene calcate da Isa Bluette, Macario e Wanda Osiris, tra numeri di burlesque, canzoni d'altri tempi e sketch irresistibili. I Ticket dell'inaugurazione saranno disponibili dal 31 marzo alle ore 12:00. Posti limitati. SCOPRI DI PIÚ IL TEMA 2025 | LA VITÀ È UN VARIETÀ C'è stato un tempo in cui il teatro era sogno, trasformismo, eccesso. Nel cuore della Belle Époque, il varietà era il regno dell'immaginazione, un turbinio di luci e colori, di canzoni e battute fulminanti, di eleganza e irriverenza. La XIII edizione del Torino Fringe Festival 2025 ne raccoglie lo spirito trasformando la città in un palcoscenico diffuso dove il passato incontra il presente in un'esplosione di creatività. Il Festival celebra il connubio tra spettacolo dal vivo, varietà e sperimentazione artistica, proponendo una programmazione e contenuti all'avanguardia, che fonda le radici nel cabaret dei primi del '900 e nella nascita del format del Fringe Festival a Edimburgo nel 1947, reinterpretandone l'anima ribelle con nuovi linguaggi e visioni contemporanee. Il Fringe, per sua stessa natura, è un palcoscenico di inclusività e sperimentazione, che offre spettacoli e performance in grado di raccontare il presente attraverso il linguaggio dell'arte performativa. Il varietà ha segnato l'evoluzione dell'intrattenimento italiano per come lo conosciamo oggi, diventando la culla di generazioni di artisti che hanno lasciato un'impronta indelebile nel teatro, nel cinema e nella televisione. Da Ettore Petrolini a Erminio Macario, da Totò a Wanda Osiris, da Anna Fougez a Milly, questi protagonisti – insieme ai luoghi simbolo del cabaret – hanno alimentato un immaginario scenico che ancora oggi ispira le nuove generazioni. Il programma della XIII edizione propone contenuti iconici e atmosfere surreali, evocando la magia di un tempo sospeso e offrendo un viaggio tra performance pulsanti e momenti di vita lenta, spazi di eccentricità e riflessione. In un momento di profonda trasformazione dello spettacolo dal vivo in Italia, questa edizione cattura l'essenza della contemporaneità con la sua programmazione OFF, come accadde nei grandi varietà e negli anni del proibizionismo, periodi di fervore culturale e trasformazione sociale da cui nacquero nuove forme espressive che attraversarono l'intero '900. Questi periodi hanno ispirato non solo gli artisti di allora, ma hanno influenzato e plasmato il panorama artistico mondiale dal dopoguerra a oggi. Il Torino Fringe Festival è quindi un punto di riferimento e ispirazione per le nuove generazioni, che continuano a tracciare il futuro della cultura mentre celebrano quotidianamente il legame con la tradizione artistica, attraverso la continua reinvenzione, ricerca e sperimentazione.