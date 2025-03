In uscita venerdì 7 marzo “Chi sono io | Volume massimo”, il nuovo disco del Maestro Pellegrini: un viaggio attraverso la perdita, il cambiamento e la ricerca di sé, che mette al centro l’accettazione e il perdono, senza nominarli mai. Con questo nuovo lavoro discografico, il secondo della sua carriera solista, il Maestro Pellegrini parla di dolore, lutto, abbandono e, inevitabilmente, di fiducia, amore e scoperta. “Chi sono io | Volume massimo” custodisce storie di legami spezzati, identità in bilico, battaglie interiori combattute tra memoria e futuro. È la traduzione sonora di un percorso necessario e viscerale, che ha imposto un’onestà assoluta. Un album volutamente spigoloso, ma mai fragile. È il coraggio di esporsi, senza riserve. Musicalmente, il Maestro Pellegrini sfida ogni convenzione accademica con cui si è confrontato in passato, con influenze che spaziano da King Krule ai Radiohead, dai Verdena a Damon Albarn, fino a Lous and the Yakuza e Battisti. Il Maestro Pellegrini parla del disco e della focus track, “Le regole degli altri”: “Non puoi raggiungere la serenità partendo da regole che non hai deciso tu. Nella vita ci troviamo di fronte a molte strade che sembrano promettenti per la nostra realizzazione, le imbocchiamo con entusiasmo, ma spesso senza accorgerci che la nostra volontà è già vincolata. Così, alla fine, la felicità ci sfugge. A volte, presi dalla frustrazione, distruggiamo tutto nella speranza di poter ricominciare da capo. Ciò che conta, però, non è il risultato ma il processo, uscire da qualsiasi cosa ci accada con una maggiore consapevolezza.” Musicista e polistrumentista, The Zen Circus è solo uno dei molti progetti che il Maestro Pellegrini cura con passione da anni e che l’hanno portato a calcare i palchi di tutta Italia in lunghi tour. Nel 2024 ha ideato “Indieretta Show”, un format musicale che ha come obiettivo principale quello di avvicinare i grandi artisti del panorama indipendente italiano al pubblico, offrendo loro un’esperienza live più intima e coinvolgente. “Chi sono io | Volume massimo” prende vita nell’ultimo anno di pandemia, tra le mura di un appartamento nel cuore di Padova. Qui, il Maestro Pellegrini incontra Alberto Falò, coinquilino per caso, studente di filosofia con un’ossessione per le macchine musicali. Come sempre, con la musica, basta poco per riconoscersi: un’affinità, un’intuizione. Maestro Pellegrini smette di essere soltanto il progetto solista di un chitarrista rock e inizia ad aprirsi verso l’esterno, cambiando l’approccio comunicativo, le intenzioni, la direzione. Il disco, anticipato a maggio 2024 dall’Ep “Chi sono io – vol.1” e a gennaio 2025 dal singolo “La mia anima”, verrà presentato in una lunga tournée in tutta Italia, di cui sono già state annunciate le prime 18 date:

28.02 – Anteprima – Teatro di Musica Nova, Novara || Rise Up Talks

7.03 Teatro Tiqu, Genova solo

8.03 La rimbomba, Bertinoro (FC) solo

20.03 House Concert, Serate Carbonare, Grosseto solo

22.03 Detune, Milano band

27.03 TBA, Torino solo

3.04 Nassau, Bologna duo

4.04 Bar Portico, Castelnovo ne’ Monti (RE) duo

10.04 Futuro Imperfetto 2.0, Pescara duo

11.04 Pk Games & Music Cafè, Lanciano (CH) duo

12.04 Garbage Club, Pratola Peligna (AQ) duo

13.04 secret show, Atri (TE) duo

17.04 Piazza, Viterbo solo

18.04 Rccb-Init, Roma band

19.04 Circolo Arci Restone, Figline Valdarno (FI) solo

24.04 Free Revolution, Città di Castello (PG) duo

25.04 Marla, Perugia duo

16.05 The Cage, Livorno band Label – Pioggia Rossa Dischi, Lorenzo Olcese lorenzo.olcese@ pioggiarossadischi.com

Distribuzione – Believe

Booking – Emanuele Zanotto – Gatto Nero Booking – info@gattonerobooking.it Tracklist

1. Chi sono Io

2. Non puoi Rimanere

3. Ruggine

4. La mia Anima

5. Le regole degli altri (focus track)

6. Notte all’Alba

7. Canzone per un amico

8. Un’altra Luna Crediti del disco

Prodotto da Francesco “Maestro” Pellegrini e Alberto Falò

ad eccezione di:

“Canzone per un amico” prodotta da Fabrizio Pagni “The Geometra”

“Notte all’alba” Prodotta da Andrea Appino, Francesco “Maestro” Pellegrini e Alberto Falò

Mixato da Francesco Pellegrini e Luigi “Etrusko” Tarquini

Mastering di Mattia Cominotto Francesco “Maestro” Pellegrini è un cantautore livornese. Figlio d’arte e polistrumentista con formazione accademica, scrive musica e parole fin dall’infanzia. Ha suonato al fianco di Nada, Mobrici, Fast Animals and Slow Kids e moltissimi altri artisti della scena cantautorale, indie e pop-rock italiana. È, inoltre, il chitarrista degli Zen Circus. Ha fatto parte della band Criminal Jokers assieme a Francesco Motta, contribuendo alla nascita della nuova scena indipendente dei primi anni dieci.

Il suo disco d’esordio solista è “Fragile” del 2020. Dal 2024 cura lo spettacolo “Indieretta Show”, un nuovo format dedicato alla musica live che pone come principale obiettivo quello di far avvicinare i grandi artisti del panorama indipendente italiano al pubblico in una forma più intima e partecipata per un incontro dal vivo di musica e parole molto diretto ed emozionante. Fra gli artisti coinvolti, Davide Toffolo, Francesco Motta, Andrea Appino, Dente, Giovanni Truppi, Giancane, Gian Maria Accusani, Bobo Rondelli, Mauro Ermanno Giovanardi. Il 7 marzo 2025 esce “Chi sono io | Volume massimo”, il nuovo disco di inediti, che lo vedrà in tour con la band fino alla fine dell’anno. L’album è stato anticipato il 10 maggio 2024 dall’Ep “Chi sono io – Vol.1” e il 31 gennaio 2025 dal singolo “La mia anima”. IG: https://www.instagram.com/ maestro_pellegrini/