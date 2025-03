Dal 13 al 16 marzo Teatro Out Off, Milano

Dal 13 al 16 marzo

Teatro Out Off, Milano

GIOBBE

regia e scenografia Federico Olivetti

con Paolo Musio, Francesco Sferrazza Papa, Flavio Dolcetta

drammaturgia Paolo Musio, Federico Olivetti

scenografia e costumi Emanuela Dall’Aglio

luci Carmine Marino

suono Claudio Tortorici

produzione Drama Teatro



Il 13, 15 e 16 marzo lo spettacolo è preceduto da tre diversi incontri con Emanuele Trevi, Luigi Zoja e Haim Baharier.

Prosegue la stagione del Teatro Out Off con tre serate d’eccezione che vedranno eminenti personalità del mondo della cultura dialogare, da prospettive differenti, intorno ai temi, di grande attualità, spessore e complessità, affrontati nello spettacolo Giobbe, produzione Drama Teatro, in scena per la prima volta a Milano da giovedì 13 a domenica 16 marzo: introdurranno lo spettacolo, analizzando le tematiche presenti nella storia biblica, il critico letterario e scrittore premio strega 2021 Emanuele Trevi (13 marzo), lo psicoanalista e sociologo Luigi Zoja (15 marzo) e il filosofo, studioso e scrittore francese Haim Baharier, tra i massimi esperti di ermeneutica biblica e del pensiero ebraico (16 marzo). Ogni serata sarà dunque un evento unico, grazie agli incontri e grazie allo spettacolo Giobbe, con Paolo Musio, Francesco Sferrazza Papa e Flavio Dolcetta, la regia di Federico Olivetti, che firma anche la drammaturgia insieme a Paolo Musio, e i costumi di Emanuela Dall’Aglio, Premio Ubu 2021 per i Migliori Costumi e Premio della critica 2012.

Il teatro Out Off desidera offrire al pubblico la possibilità di interrogare il libro di Giobbe, uno dei più complessi e controversi testi della Bibbia. Il testo e lo spettacolo, “rischiarati” da queste voci, assumeranno così, di replica in replica, lineamenti differenti.

Sinossi

Giobbe è un uomo sapiente e ricco. Possiede molte terre, molti animali, servi, figlie e figli. Un giorno Satana propone a Dio una scommessa: se gli permetterà di toccare i beni di un uomo, qualunque uomo, anche il migliore – quell’uomo lo maledirà. Dio è d’accordo e affida a Satana Giobbe. Satana toglie a Giobbe ogni cosa e lo affligge di una malattia che gli procura dolore atroce in tutto il corpo. Tre personaggi arrivano da lontano per portargli conforto. Ma il loro proposito fallisce.

Lo spettacolo

Nello spettacolo di Olivetti, Giobbe giace sotto un cielo sordo, senza speranza, divorato dall’angoscia, dalla rabbia e dallo sdegno. Insieme a Giobbe, sono in scena un ragazzo e un uomo che non accettano la sua condizione e che vedono la sofferenza dell’uomo, innanzitutto, come un errore. E la salute, conseguentemente, è vista come un dovere. Il ragazzo, vestito da Arlecchino, è un illusionista che propone a Giobbe la cura dell’artificio: dipinge di cielo le pareti della sua casa malata, alleggerisce i suoi passi, distende il suo pensiero. L’uomo, un beduino, è invece l’avvocato di Dio: accusa Giobbe e vuole che si riconosca responsabile della propria sofferenza: “Chi semina miseria, sempre miseria mieterà”, affermando così che chi vive nella pena, senza dubbio ne è responsabile.

La vita di Giobbe è quasi meccanica: sbriga le faccende quotidiane, senz’anima, senza propositi, senza alcun orizzonte. Spogliati da ogni valore, i giorni di Giobbe si rivelano come un’angosciosa incessante ripetizione. In questo deserto di umanità, in cui non c’è “niente di nuovo sotto il sole” (da un altro libro sapienziale, il Qoelet), Giobbe si pone come la voce di una fede folle che nessuna catastrofe può abbattere. La sua certezza è che “nei cieli impossibili”, dove la ragione è cieca, ci sia un principio ordinatore che raccoglie in sé tutte le cose, l’uomo e la storia.

“Perché la sofferenza degli innocenti? Questa è stata la prima domanda. Non c’è parola che possa giustificare un simile scandalo. Mi sono indirizzato allora a un personaggio mitico – Giobbe – al quale la Bibbia dedica un intero libro, forse il più difficile fra tutti”. Federico Olivetti

Lo spettacolo intende porre domande. E suggerisce la possibilità di un altro ordine. Un ordine non comprensibile razionalmente. Intuibile attraverso l’arte, attraverso la sospensione della routine quotidiana.

Gli incontri prima e compartecipanti dello spettacolo

Al centro dello spettacolo ci sono due domande: Se Dio esiste, perché c’è il male? Perché vivere, se nel mondo c’è il male? Emanuele Trevi, Luigi Zoja e Haim Baharier presteranno al pubblico una prospettiva per leggere lo spettacolo; e con lo spettacolo il libro di Giobbe.

Gli incontri saranno occasione per offrire spunti di riflessione sul libro di Giobbe e sullo spettacolo. Ogni incontro permetterà quindi di guardare lo spettacolo in modo diverso e da più punti di vista.

Federico Olivetti si è laureato in Storia e Filosofia all’Università di Padova. È stato assistente di Jacques Lassalle, Benno Besson, Bernard Sobel e Jean Francois Sivadier. È stato assistente e dramaturg per Massimo Castri e Luca Ronconi. È stato attore per Anton Milenin, Giancarlo Cobelli e Carlo Cecchi. Ha lavorato per Peter Stein come drammaturgo. Al fianco di Bruce Myers ha debuttato alla regia, allestendo Romeo e Giulietta per la scuola del Teatro Stabile di Torino. Ha fondato la compagnia “La rabbia giovane”, mettendo in scena Persona, Sonata d’autunno, Les Riens di Bergman, Il tempo e altrove di Isaksson, Onora il padre e la madre di Kieslowski, La signorina Else di Schnitzler, Creditori e Danza di morte di Strindberg. Ha partecipato al progetto quadriennale “Isola della Pedagogia” condotto da Anatolij Vasiliev a Venezia e a Wroclaw, in Polonia.

Emanuele Trevi scrittore e critico letterario, ha pubblicato recentemente Sogni e favole, Due vite (con cui ha vinto il Premio Strega) e La casa del mago.

Luigi Zoja sociologo e psicoanalista, ha pubblicato ultimamente – per Bollati Boringhieri – Centauri. Alla radice della violenza maschile, Paranoia e Il declino del desiderio.

Haim Baharier matematico e psicanalista, allievo di Emmanuel Levinas; insegna Talmud e Torah. Il libro La Genesi spiegata da mia figlia è nato da un ciclo di incontri presso il Teatro Dal Verme a Milano.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

Programma e orari:

Giovedì 13 marzo ore 20:30: apre Emanuele Trevi; a seguire lo spettacolo

Venerdì 14 marzo ore 19:30: spettacolo

Sabato 15 marzo ore 19:30: apre Luigi Zoja; a seguire lo spettacolo

Domenica 16 marzo ore 16.00: apre Haim Baharier; a seguire lo spettacolo

Prenotazioni e informazioni:

T. 0234532140 | M. biglietteriaoutoff@gmail.com

Prezzi: Intero: 20€ | Under26: 14€ | Over65: 10€