I PROMESSI SPOSI – OPERA MODERNA ARRIVA A SALERNO

Evento imperdibile al Teatro Augusteo sabato 29 marzo alle 21

In occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni il capoluogo ospita l’unica data in Campania della tournée nazionale dello spettacolo di Michele Guardì

Salerno, 12 marzo 2024 “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno…”. Così comincia il capolavoro poetico dell’Ottocento italiano. La nuova e rivoluzionaria versione de “I Promessi Sposi – Opera Moderna”, frutto dell’eclettica mente di Michele Guardì, regista, autore e produttore RAI, con le suggestive musiche del maestro Pippo Flora, uno dei più grandi compositori della tradizione Newyorkese di Broadway e la regia di Graziano Galatone, già interprete di successo nel ruolo di Febo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e attualmente impegnato nel cast de I Tre Moschettieri di Giuliano Peparini, “s’ha da fare!”.

Dopo le tappe di Roma e Taranto, l’opera moderna fa tappa a Salerno per un’unica data in Campania, sabato 29 marzo alle 21, al Teatro Augusteo. Un evento attesissimo, che si inserisce tra le celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni e gode del prestigioso patrocinio morale della SIAE e del riconoscimento del Ministero della Cultura e dell’Istruzione per il suo elevato valore culturale.

UNO SPETTACOLO TRA EMOZIONE E INNOVAZIONE La produzione, firmata AttoTerzo Produzioni Teatrali in collaborazione con EMA Entertainment, propone un allestimento imponente con scenografie immersive e proiezioni mozzafiato, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio senza tempo tra le atmosfere manzoniane. «Questa opera non è solo un tributo a Manzoni, ma una celebrazione della sua eredità attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente. L’energia del cast e la straordinaria messa in scena offriranno al pubblico un’esperienza teatrale unica e indimenticabile» dichiara Tony Bottazzo, produttore dello spettacolo, che si è ritagliato anche un cameo con il ruolo dell’Innominato.

UN CAST D’ECCEZIONE Nei panni della Monaca di Monza, Maria Grazia Di Valentino, che ha interpretato “Lucy” nell’acclamato “Dracula Opera Rock” della PFM. A dare volto a Don Abbondio sarà Maurizio Semeraro, attore poliedrico con esperienze in grandi musical italiani come “Aladin” di Fabrizio Angelini, “Poveri ma belli” di Massimo Ranieri, “80 voglia di 80” con Paolo Ruffini, Billy Elliot il musical di Massimo Romeo Piparo. Francesca Pignatelli, cantautrice e performer teatrale, nonché cantante/ pianista per “Sottovoce”, l’iconica trasmissione di Marzullo in onda su Rai 1, interpreterà la Madre di Cecilia. Due promettenti giovani per Renzo e Lucia. Lui sarà interpretato da Marco Di Nunno, cantante e performer pop-rock, lei avrà la voce e il talento di Flavia Di Bartolomeo, già nota per la sua partecipazione a “Shrek il Musical”.

Il cast si completa con Piero Locorotondo (Don Rodrigo), Paolo Pace (Fra Cristoforo) e Marta Villani (Perpetua). Le coreografie sono curate da Sara Baldini.

UN’OPERA MODERNA DI GRANDE IMPATTO Con un allestimento spettacolare e un cast di altissimo livello, “I Promessi Sposi – Opera Moderna” promette di regalare al pubblico un’esperienza teatrale indimenticabile. Un evento che celebra la forza del teatro musicale italiano e l’eredità immortale di Manzoni.

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI I biglietti sono disponibili su Ticketone. La biglietteria del Teatro Augusteo è aperta dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30.