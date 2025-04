Accademia di Santa Cecilia, la stagione estiva

Harding e Piovani tra i protagonisti della stagione estiva, dal 23 giugno al 25 settembre a Roma

Cinque gli eventi di Estate a Santa Cecilia, rassegna estiva dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in scena dal 23 giugno al 25 settembre a Roma: un appuntamento consolidato dislocato fra la Sala Santa Cecilia e gli spazi aperti della Cavea dove si alterneranno anche Daniel Harding, Direttore Musicale dell’Accademia di Santa Cecilia e il premio Oscar Nicola Piovani.

La rassegna si apre il 23 giugno (in Sala Santa Cecilia ore 20.30) con l’Antigone di Sofocle accompagnata dalle musiche di Mendelssohn: Orchestra e Coro di Santa Cecilia sono dirette dal giovane Francesco Lanzillotta, sul palco Massimo Popolizio e Sandra Toffolatti interpretano il testo di Sofocle per un’importante produzione frutto della collaborazione tra Santa Cecilia e il Teatro di Roma – Teatro Nazionale.

Lunedì 30 giugno alle ore 21 in Sala Santa Cecilia spazio al secondo appuntamento della rassegna con Daniel Harding sul podio dell’Orchestra dell’Accademia per due capolavori dell’impressionismo, La Mer, ‘tre schizzi sinfonici per orchestra’ di Claude Debussy e Daphnis et Chloé di Maurice Ravel (con il Coro dell’Accademia), di cui si celebra il 150° anniversario dalla nascita.

Daniel Harding sarà anche impegnato mercoledì 2 luglio alle ore 21, in Cavea, per il celeberrimo Requiem di Mozart: con il direttore si esibiranno l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia, il soprano Federica Lombardi, il mezzosoprano Teresa Romano, il tenore Francesco Demuro e il basso Giorgi Manoshvili.

Il quarto appuntamento della rassegna, giovedì 17 luglio alle ore 21, nella Cavea dell’Auditorium, ospiterà i celeberrimi Carmina Burana di Carl Orff diretti da Michele Spotti, al suo debutto con il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per dirigere l’Orchestra Nazionale dei Conservatori e un trio di importanti solisti, fra cui il soprano Marina Fita Monfort, il tenore Omar Mancini e il baritono Matteo Mancini.

Ultimo appuntamento della rassegna, il 25 settembre nella Sala Santa Cecilia, con Nicola Piovani che dirigerà una selezione di musiche da lui composte per una serata all’insegna del cinema. In programma la prima esecuzione assoluta del suo Concerto Cantatore, la Rapsodia per clarinetto e orchestra ‘Ciberknife’, che vedrà il primo clarinetto di Santa Cecilia Alessandro Carbonare come solista, una suite sinfonica tratta dalla colonna sonora di La vita è bella, che nel 1999 (Premio Oscar come miglior colonna sonora), Suite Fellini, un omaggio al regista Federico Fellini con cui Piovani aveva avviato una felice collaborazione.

Inoltre per la prima volta l’Orchestra di Santa Cecilia e Daniel Harding sono in tour in Andalusia, con due tappe a Granada e una a Siviglia mentre il tour italiano toccherà Ravenna e Ravello. Il Tour Europa tocca invece 7 tappe con tre pianisti d’eccezione per tre programmi musicali diversi con tre pianisti d’eccezione, Martha Argerich, Rudolf Buchbinder e Igor Levit, frequenti ospiti dell’Accademia di Santa Cecilia. Info e dettagli su www.santacecilia.it

Fabiana Raponi