FAI UN GIRO IN VILLA.

Ville e oltre

Al via il Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta

Organizzato dai Gruppi FAI Giovani del Veneto

in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto

Tutti insieme per Monte Fontana Secca

Riparte in Veneto, carico di novità, nei mesi di maggio e giugno, “FAI UN GIRO IN VILLA – Ville e Oltre”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto.

Il FAI UN GIRO IN VILLA, nella sua nona edizione si inserisce significativamente nel contesto del cinquantennale della Fondazione. Mezzo secolo dedicato alla tutela della bellezza, che i Gruppi FAI Giovani del Veneto intendono celebrare non solo con percorsi che si snodano alla scoperta di ville e giardini, ma con tante realtà che alla villa si collegano. Sarà possibile vivere l’incanto della musica immergendosi in un’atmosfera fiabesca, respirare la magia di una visita in notturna, scoprire la biodiversità nei parchi e giardini delle ville accompagnati da esperti oppure ammirandola da una canoa che lentamente discende il fiume. Esperienze diverse per poter apprezzare l’alto valore di un monumento simbolo del nostro territorio, in un tour che si snoderà attraverso 9 appuntamenti irrinunciabili.

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di oltre 2000 visitatori

“I Gruppi FAI Giovani del Veneto organizzano il FAI UN GIRO IN VILLA, nella nostra regione ricca di ville e per questo famosa. – commenta Giovanna Vigili de Kreutzenberg, Presidente FAI Veneto- Sarà un’opportunità per conoscere una realtà straordinaria che sarà raccontata nelle sue diverse sfaccettature, che hanno lasciato il segno nella storia sociale ed economica del Veneto. I nostri Giovani vi aspettano con proposte diverse e allettanti per festeggiare insieme il decimo compleanno del Fai UN GIRO IN VILLA.”

Saranno dunque nove le iniziative in programma, per far rivivere altrettanti luoghi straordinari, solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospiteranno variegate iniziative, tra laboratori, passeggiate culturali, incontri e musica. Una ricca gamma di proposte che hanno anche lo scopo di valorizzare lo spirito del luogo.

«“FAI un giro in Villa” è un’occasione speciale non solo per scoprire luoghi straordinari, ma anche per coinvolgere i giovani in esperienze pensate appositamente per loro. – dichiara Isabella Bergamin, coordinatore regionale FAI giovani – Quest’anno abbiamo voluto creare attività che stimolino la curiosità e la partecipazione attiva, avvicinandoli al patrimonio culturale in modo coinvolgente. Inoltre, anche per questa edizione, la raccolta fondi sarà destinata al Monte Fontana Secca, bene FAI in Veneto che vogliamo continuare a tutelare e valorizzare. È un modo concreto per restituire bellezza al territorio e renderlo accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni.”

“FAI UN GIRO IN VILLA” prenderà il via domenica 4 maggio a Villa Stecchini a Romano d’Ezzelino (VI), a cura del Gruppo FAI Giovani di Bassano del Grappa. Segue domenica 11 maggio con un doppio appuntamento: l’apertura della Villa Zambonina a Vigasio (VR) a cura del Gruppo FAI Giovani di Verona e quella di Villa Guidini a Zero Branco (TV) a cura del Gruppo FAI Giovani di Treviso. Sabato 24 maggio l’appuntamento è nel Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg a Venezia Mestre (VE) a cura del Gruppo FAI Giovani di Venezia. Si prosegue sabato 7 giugno con la proposta del gruppo FAI Giovani di Padova che condurrà i partecipanti attraverso le vie d’acqua, in kayak tra le ville sul Canale Battaglia (PD), mentre domenica 8 giugno è la volta di Ca’ Cornera a Porto Viro (RO), apertura a cura del Gruppo FAI Giovani di Rovigo. Ci si sposta poi nel vicentino sabato 21 giugno con Villa Giusti Suman a Zugliano (VI) a cura del Gruppo FAI Giovani di Vicenza; Ancora, domenica 29 giugno con il gruppo FAI Giovani di Belluno sarà aperta Villa Rudio Sammartini a Orzes (BL). Villa dei Vescovi, Bene FAI a Luvigliano di Torreglia (PD), completa questo ricchissimo tour con una visita speciale domenica 15 giugno alle ore 17.00.

L’iniziativa vuole inoltre essere l’opportunità per raccogliere fondi a favore di Monte Fontana Secca, un alpeggio con malga sul Massiccio del Monte Grappa a Quero Vas (BL) donato al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nel 2015 dai fratelli Liliana e Bruno Collavo, che hanno così voluto onorare la memoria dei propri genitori.

Si tratta di un ottimo esempio di come il FAI voglia restituire questi luoghi alla loro vocazione naturalistica e agro-pastorale, sempre nel rispetto della volontà della donazione, per ripristinare un paesaggio storico di valore culturale e naturalistico, che tornato alla sua funzione sarà così manutenuto e protetto, ma soprattutto per raccontare, attraverso l’esperienza diretta della gestione di un alpeggio, la pastorizia di montagna: un patrimonio di grande valore, di cultura oltre che di pratiche, che oggi è anche un’occasione di sviluppo di economie locali e sostenibili.

I Gruppi FAI Giovani del Veneto sono nove e, all’interno delle Delegazioni FAI, coinvolgono ragazzi di età̀ compresa tra i 18 e i 35 anni, che mettono a disposizione il loro tempo, la loro formazione e la loro professionalità in modo volontario, per realizzare eventi e progetti che diventino momenti di convivialità e anche di riflessione sulla cultura e sull’ambiente in pieno stile FAI, finalizzati quindi alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio, ai suoi valori culturali e artistici, ma anche paesaggistici, ambientali e naturali. Nel 2024 sono stati oltre 40 gli eventi organizzati dai Gruppi FAI Giovani del Veneto.

La partecipazione a “FAI UN GIRO IN VILLA” è possibile a fronte di un contributo. All’ingresso di ogni villa sarà anche possibile iscriversi al FAI. Ai partecipanti dai 18 ai 35 anni è riservata la quota di Benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.

L’elenco delle aperture è disponibile al link

https://fondoambiente.it/ eventi/?s=fai%20un%20giro% 20in%20villa&selectedOptions= id_settore[]=11

#FAIungiroinvilla