“Il Gerione” compie vent’anni: a Campagna la rassegna internazionale di teatro educativo e sociale

Dal 15 al 24 maggio 2025 Campagna (SA) tornerà ad essere teatro in tutti i sensi di un evento che, anno dopo anno, ha saputo coniugare passione, cultura e impegno sociale: Il Gerione. Una rassegna internazionale di teatro educativo e sociale che quest’anno spegne venti candeline, portando con sé l’energia e l’entusiasmo di un progetto nato nel 2005 grazie all’intuizione dell’Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, con il fondamentale sostegno dell’Amministrazione Comunale di Campagna.

“Il Gerione” non è solo una vetrina di spettacoli, ma un vero e proprio spazio di incontro e confronto tra scuole, associazioni, operatori teatrali, docenti e studenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. L’obiettivo è chiaro: dare voce e corpo a un teatro che educa, include, forma e stimola la riflessione collettiva.

Il valore della rassegna è testimoniato anche dalla firma di un importante Protocollo d’Intesa che coinvolge sei realtà del territorio: il Comune di Campagna, l’Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, la Pro Loco Città di Campagna e i tre Istituti scolastici del territorio (l’Istituto Comprensivo “Campagna Capoluogo”, l’I.C. “Giovanni Palatucci” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Confalonieri”).

Due i grandi obiettivi che animano la manifestazione:

• da una parte, consolidare e diffondere i valori del teatro educativo e sociale, attraverso spettacoli, laboratori, corsi di formazione e dibattiti che coinvolgono anche giurie di studenti;

• dall’altra, fare della rassegna uno degli eventi di punta del territorio, capace di contribuire alla valorizzazione culturale, artistica e turistica di Campagna, a livello nazionale e internazionale.

Durante i giorni della rassegna, il pubblico potrà assistere a spettacoli messi in scena da scuole e associazioni, partecipare a laboratori condotti da esperti del settore, prendere parte a convegni e momenti di formazione sul teatro come strumento educativo, e anche scoprire le bellezze del territorio grazie a itinerari guidati tra storia, natura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.

Tema 2025: Le parole (che) nascono dal silenzio

Ogni edizione de Il Gerione si sviluppa intorno a un tema centrale, una lente attraverso cui guardare il mondo, il teatro, l’educazione e la società. Per questa ventesima edizione, il filo conduttore scelto è tanto delicato quanto profondo: Le parole (che) nascono dal silenzio.

Un titolo evocativo che invita a riflettere sul valore autentico della comunicazione. Dietro ogni parola pronunciata, infatti, c’è un silenzio che l’ha preceduta, un tempo sospeso in cui i pensieri si formano, le emozioni si sedimentano, le intenzioni si chiariscono. È in questo spazio immobile e fertile che prende forma la possibilità di esprimersi.

Richiamando le suggestioni di Italo Calvino, che paragonava il nascere delle parole al tentativo di comunicazione dei prigionieri che battono colpi sulle pareti, il tema di quest’anno ci invita a considerare il silenzio non come assenza, ma come origine. Il silenzio diventa così luogo di ascolto, di attesa, di creazione. È da lì che partono i veri ponti comunicativi, quelli capaci di costruire e non di dividere.

In un’epoca in cui il rumore, reale o metaforico, riempie ogni angolo della nostra quotidianità, riscoprire il silenzio significa riconoscere un bisogno essenziale: quello di fermarsi, ascoltare, riflettere, prima ancora di parlare. Significa anche imparare a decifrare i mille volti del silenzio: quello che cura, quello che protegge, ma anche quello che isola, che fa male, che diventa distanza o chiusura.

Il Gerione 2025 diventa allora un’occasione per esplorare, attraverso il linguaggio del teatro, il valore delle parole che davvero dicono, che nascono da un’urgenza sincera, che hanno attraversato il tempo dell’ascolto e della consapevolezza. È un invito a costruire un dialogo autentico, a ogni età e in ogni contesto, riconoscendo che ogni parola ha radici profonde e spesso invisibili.

In fondo, imparare a parlare davvero significa anche imparare a stare in silenzio.

Un ponte tra culture: il respiro internazionale del Gerione 2025.

A rendere ancora più speciale questa ventesima edizione de Il Gerione sarà la presenza di gruppi provenienti da Romania, Spagna, Ucraina e Finlandia. Un respiro internazionale che arricchisce il dialogo tra culture, lingue, esperienze teatrali e pedagogiche diverse, ma unite da un intento comune: usare il teatro come strumento di crescita, comunicazione e condivisione.

In un tempo in cui le parole possono unire o dividere, l’incontro tra giovani, insegnanti, operatori e artisti da diverse parti d’Europa rappresenta un atto concreto di dialogo e pace, che trova nel teatro educativo un linguaggio universale. Il silenzio che precede le parole, da qualsiasi latitudine provengano, è lo stesso, ed è proprio da questo spazio comune che nasce la possibilità di comprendersi davvero.

Dal 15 al 24 maggio, Campagna diventa casa per chi crede nel potere educativo del teatro.

Un invito aperto a tutti, studenti, famiglie, appassionati, curiosi, a partecipare a uno degli appuntamenti più vivi e significativi del panorama teatrale e formativo. Saranno giornate dense di emozioni, incontri, bellezza e scoperta. Perché Il Gerione non è solo una rassegna: è un’esperienza che lascia il segno.