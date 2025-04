The man I love del TCBO. Ornella Vanoni, Malika Ayane e Simona Molinari incantano

Bologna

Grande successo di pubblico e critica per il primo appuntamento della rassegna Jazz on Symphony ideata da Paolo Fresu con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Celso Valli, anche curatore degli arrangiamenti originali. Alla sezione ritmica il pianista Dado Moroni, il contrabbassista Ares Tavolazzi e il batterista Stefano Bagnoli. Due serate con grande affluenza di pubblico all’Auditorium Manzoni, complici i tre grandi nomi di donne che hanno prestato la loro arte vocale: la “signora della musica italiana” Ornella Vanoni e le due pluripremiate cantautrici Malika Ayane e Simona Molinari. The man I love, una scaletta di celebri temi d’amore della storia della musica, pensati appositamente per le splendide voci che si avvicendano sul palcoscenico. La rassegna è stata curata dal trombettista, flicornista, scrittore e compositore Paolo Fresu, protagonista anche sul palco come solista di alcuni dei brani proprosti. Da ‘Round midnight a My funny Valentine, passando per Over the rainbow a Estate e così via, le tre cantautrici, diversissime per estrazione e timbrica, hanno donato esibizioni cariche di pathos ed emozione, in un concerto orchestrato perfettamente dal TCBO e dai tre, affiatati, musicisti della sezione ritmica. L’occasione è per la Fondazione lirico-felsinea quella di aprirsi ad un nuovo pubblico, e la rassegna proseguirà il prossimo autunno con un secondo capitolo dal titolo Jazz on Film, curato e diretto dal compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra americano Vince Mendoza.

Erika Di Bennardo