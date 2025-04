Romics, al via la  34esima edizione

Dal 3 al 6 aprile alla Fiera di Roma, Barbara Baraldi, Hal Hickel, Deanna Marsigliese, Furuya Usamaru i Romics d’oro

Immaginazione e creatività, incontri, dibattiti, speciali, anteprime e mostre: al via l’attesissima 34esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che torna dal 3 al 6 aprile alla Fiera Roma.

Quattro gli straordinari artisti che vengono celebrati con l’assegnazione del Romics d’Oro: Barbara Baraldi, autrice di thriller e curatrice di Dylan Dog; Hal Hickel, maestro degli effetti visivi vincitore di un Oscar; Deanna Marsigliese, eccezionale art director Pixar, e Furuya Usamaru, autore di culto del manga.

“Romics 34 celebra l’universo della creatività, tra fumetto, cinema, musica e games, con ospiti straordinari, performance tra disegno e musica, mostre e grandi celebrazioni – spiega Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival – L’horror, nelle sue più infinite declinazioni, sarà una delle linee narrative dell’edizione primaverile di Romics”.

Doppia campagna promozionale per Romics con Tom & Jerry, con la campagna globale dedicata all’85mo anniversario dei due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, in collaborazione con Warner Bros e con Dylan Dog (per il Romics d’Oro a Barbara Baraldi) di Entertainment Italia.

Come ogni anno la kermesse si presenta ricchissima di eventi e appuntamenti dislocati in 5 padiglioni, 350 espositori in 70.000 mq espositivi.

Numerose come sempre le mostre che celebrano il percorso degli artisti premiati con il Romics, ma non mancano molti altri omaggi, a Paolo Barbieri, ai 20 anni del Corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, a Becco Giallo.

Fra gli eventi speciali dell’edizione primaverile di Romics, Topolino che celebra il dialetto con una nuova avventura speciale, un incontro speciale dedicato all’educazione sentimentale per esplorare emozioni, relazioni e il valore di rispetto e parità, l’incontro con la celebre fumettista Jing Jian, Special Guest dell’edizione e numerosi altri incontri, con Florent Sacrè, game designer, fumettista e illustratore, il fumettista polacco Jacub Rebelka.

Spazio alla musica e alle colonne sonore dei cartoon con il live di Giorgio Vanni o l’evento speciale che unisce arte visiva e musica dal vivo per celebrare il mito di Dracula con la musica di Claudio Simonetti e Raggi Fotonici e agli anniversari con Buon compleanno Gundam – 45anni… 45giri! Per celebrare l’eredità di Gundam, uno degli anime più iconici di sempre.

Grande attesa per il vincitore della 23esima edizione del Premio Romics del Fumetto realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura per la terza edizione del concorso Disegniamo il Maggio – Contest per illustratori e per l’anteprima di Super Happy Magic Forest di Rai Kids.

Grandi anteprime, protagonisti, esperienze e incontri dedicati al Cinema e alle Serie nel Movie Village di Romics: fra gli eventi di rilievo la campagna globale #TomAndJerry85 dedicata ai due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, Roma e il coro di 30 voci dell’Orchestra italiana del Cinema con Labirinto Vocale e Sezioni Auree, speciale anteprima del live in concert di Avatar e di altri film, in attesa del cineconcerto Avatar Live in scena l’11 e 12 aprile all’Auditorium Conciliazione di Roma.

Come sempre propone appuntamenti impossibili per gli appassionati dei videogiochi, ricchissima Romics – Area Kids&Junior dedicata ai più giovani che accoglie bambini e ragazzi con un ricco programma di attività pensate per stimolare creatività e apprendimento tra laboratori tematici, giochi interattivi e intrattenimento, le masterclass e gli incontri professionali.

Appuntamento con la ventesima edizione del Romics Gran Galà del Doppiaggio, sabato 5 aprile, che premia i più famosi doppiatori italiani del cinema nazionale e internazionale, con l’assegnazione, tra gli altri, del Premio alla Carriera Maschile a Carlo Valli (voce di Kurt Russell, Bill Pullman, Martin Sheen e storica voce italiana di Robin Williams) e il Premio alla Carriera Femminile a Rossella Izzo (voce tra le altre di Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer).

Dal 3 al 6 aprile dalla 10:00 alle 20:00 alla Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma (RM), ingresso Nord ed ingresso Est (tutti i giorni). Info e dettagli su www.romics.it.

Fabiana Raponi