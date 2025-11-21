Teatro Nazionale, Al lupo, al lupo! Quando la musica racconta i bambini

Il 23 novembre al Teatro Nazionale la prima dell’opera per ragazzi di Gaetano Panariello. Il 25 e 26 le repliche riservate per le scuole

Dal 23 al 26 novembre (25 e 26 recite riservate alle scuole) il Teatro Nazionale di Roma ospita le prima opera per ragazzi di Gaetano Panariello: ispirata alle meravigliose favole di Esopo, Al lupo, al lupo! una ricca esplorazione musicale e teatrale che unisce il gioco, la riflessione, la meraviglia.

Un’opera didattica su libretto e musica di Gaetano Panariello, compositore e didatta napoletano che collabora stabilmente con il Teatro San Carlo di Napoli, che riesce a trasformare le favole di Esopo in una nuova esperienza: prendendo spunto da testi classici, lo spettacolo riesce a intrecciare la musica, il canto e la narrazione fra continui rimandi per uno spettacolo divertente ed emozionante che invita il pubblico a riflettere su una nuova esperienza di teatro musicale.

“Uno spazio che si può identificare con quello di un’aula scolastica, una giovanissima scolaresca già svogliata che si accinge ad affrontare un’altra noiosa giornata di scuola creando già dalle prime note, un legame non solo virtuale tra i ragazzi protagonisti dello spettacolo e i loro coetanei spettatori presenti in teatro – commenta l’autore – La scuola ha il compito di preparare i giovani anche “all’infinita lotta per sopravvivere”. La lezione di Al lupo, al lupo! si muove anche in questa direzione“.

Il nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma coinvolge gli allievi della Scuola di Canto Corale, diretti da Alberto de Sanctis, che nel corso di una lezione mimano e sonorizzano le brevi favole di Esopo, interpretandole e commentandole e lasciando scoprire la loro morale grazie alla musica.

La giovane maestra, interpretata Maria Elena Pepi, si impegna di parlare direttamente agli interpreti e al pubblico cercando di veicolare un nuovo modo di apprendere e di vivere la scuola.

L’allestimento è curato dai giovani talenti di “Fabbrica” – Young Artist Program: Kamila Straszynska firma la regia, Sofia Sciamanna le scene, Virginia Blini i costumi e Zofia Pinkiewicz le luci, pianoforte, Zenoviia – Anna Danchak, per una partitura fra ritmi funky, blues e pop, appositamente pensata per i giovani.

Dopo la prima di domenica 23 novembre alle ore 19 aperta al pubblico, Al lupo, al lupo! torna in scena negli spettacoli riservati alle scuole, martedì 25 (ore 10 e ore 12) e mercoledì 26 novembre (ore 10 e ore 12). Info e biglietti: operaroma.it