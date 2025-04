The Square Maggio 2025

The Square, il nuovo spazio delle Cure, si propone come avamposto culturale, portando intrattenimento per tutte le età con appuntamenti fissi settimanali dedicati a giochi di ruolo, corsi, degustazioni, cinema e stand up comedy, il tutto all’insegna dell’originalità con una stagione di spettacoli, concerti e intrattenimento per i più piccoli Il meglio di Maggio Il mese di Maggio è l’ultimo della stagione che si chiuderà con una grande festa a cura di Eurotunz, la band che fa ballare al ritmo della mitica eurodance anni '90 (30/5). Da non perdere a inizio mese il primo appuntamento con la comicità del nuovo format CosmoClassico (Come ti Smonto il Classico), ideato dall’attore Roberto Caccavo con I Promessi Sposi recitati male, da I Promessi sposi spiegati male di Francesco Muzzopappa (2-5/5). Per gli appassionati di musical va in scena Rocky Horror Live, produzione originale Magnoprog che mette in scena Il cult di Richard O' Brien con la nuova regia di Gregory Eve e band dal vivo (16-18/5). Parlando di letteratura contemporanea, da segnalare la conversazione tra Stefano Miniati e Clara Incerpi con letture a cura di Federica Miniati sul romanzo di Elena Panzera “I salmoni aspettano agosto”, dove fa da sfondo la Viareggio sfigurata dalla strage del 2009 (29/5).

Tra gli Appuntamenti fissi le serate di Areamista dedicate all’improvvisazione teatrale con musica e risate (10/5 e 24/5); The Poetry Slam a cura del collettivo Ripescati dalla piena (11/5). Ogni lunedì con il “Lunerdì”, la serata dedicata ai gamer: epiche battaglie e sfide a giochi tradizionali e di ruolo aperte a tutti (ogni lunedì ore 21-00, ingresso libero).

Programma maggio 2025

dal 2/05 al 4/05

feriale ore 20.45 / domenica ore 16.30

TEATRO FAMIGLIA

I PROMESSI SPOSI RECITATI MALE

da I Promessi sposi spiegati male di

Francesco Muzzopappa

riadattamento e regia Roberto Caccavo

con Roberto Caccavo,

Niccolò Curradi, Aldo Gentileschi,

Eleonora La Pegna e Lavinia Pini

produzione Serious Game Film

età consigliata: tutti

Lo spettacolo è il primo di una serie di produzioni del nuovo format Co.Smo Classico (ovvero Come ti Smonto il Classico) ideato dall’attore e regista Roberto Caccavo (autore del fortunato format Fiabe Jazz) e rientra nelle proposte “tout public” ovvero per tutte le età e famiglie (con

un occhio di riguardo agli studenti delle scuole medie e superiori). Co.Smo Classico prevede la realizzazione di ‘bignami teatrali’ che, attraverso la parodia e l’ironia, avvicinino il pubblico alle più grandi opere letterarie. “I Promessi Sposi recitati male” sono il riadattamento teatrale del libro di Francesco Muzzopappa “I Promessi Sposi spiegati male” edito da De Agostini (2023): "Cinque professori, cinque paladini del sapere tentano l’impossibile, far appassionare ai Promessi Sposi una classe interessata a tutto fuorché alla letteratura. Per farlo decidono di imbastire uno spettacolo teatrale

domenica 4/05 ore 20,45

PODCAST LIVE

LE MIRABOLANTI AVVENTURE

DI CECCO & CIPO

di e con CECCO & CIPO – Ep. 5

venerdì 9/05 dalle 19,30

RASSEGNA QUEER

LA TERZA SERATA MONELLA

TALK SHOW, CABARET, MUSICA DAL VIVO

Inquanto Teatro

sabato 10/05 ore 20 e 21,

MAESTRO IMPRO CON LA

IMPROVVISAZIONE

CANTERA DI AREAMISTA

+ IMPROVISTI

AREAMISTA

domenica 11/05 ore 20,45

THE POETRY SLAM

a cura del collettivo Ripescati dalla piena

Dal 16/05 al 18/05

feriale ore 20.45 / domenica ore 16.30

MUSICAL

ROCKY HORROR LIVE

regia Gregory Eve

produzione Nicola Magnini Magnoprog

Il cult di Richard O' Brien con la nuova regia di Gregory Eve e band dal vivo Oltre 30 artisti in scena per l’originale versione in lingua italiana, regia di Gregory Eve, prodotto da Nicola Magnini. Il Rocky Horror Musical tribute, è un'originale versione in lingua italiana (solo nelle parti cantate è stato mantenuto l'inglese) di una delle opere più divertenti e trasgressive della storia del rock. Molte le sorprese che accompagneranno i due protagonisti, Brad Majors e Janet Weiss, nel loro insolito viaggio notturno, che coinvolgeranno anche il

pubblico in sala, invitato a partecipare ad uno show ritmato, divertente e intrigante.

venerdì 23/05 ore 20,45

TEATRO

LA CIECA DI SORRENTO

PARODIA BURLESCA

Tratto da La Cieca di Sorrento di

Francesco Mastriani

regia di Riccardo Massai

con Lorenzo Carcasci,

Marco Malevolti, Giulio Mayer

produzione Archètipo

Commedia, parodia, burlesco

La Cieca di Sorrento… Parodia Burlesca è una rivisitazione teatrale dell'opera di Francesco Mastriani che unisce elementi tragici e comici in un ossimoro affascinante. La storia, che ha come protagonista un giovane aspirante medico, prende vita grazie a una narrazione ricca di inganni, rivelazioni e promesse, culminando in un intreccio degno dei migliori romanzi d’appendice. Il protagonista, segnato dalla morte del padre, ingiustamente accusato di aver assassinato una nobildonna, si ritrova a lavorare per un astuto notaio. Con sua grande sorpresa, scopre che il vero mandante del delitto non è altri che il suo stesso datore di lavoro. L’elemento che cambia le sorti della vicenda è l'ingresso di Beatrice, una donna cieca alla quale il giovane medico promette di restituire la vista, scatenando un turbinio di eventi che mescola risate, suspense e riflessioni.

sabato 24/05 ore 20,00 e 21,30

IMPROVVISAZIONE

SUSHI

AREAMISTA

venerdì 29/05 ore 18.00

Presentazione del libro

Elena Panzera “I salmoni aspettano agosto”

conversazione con Stefano Miniati e Clara Incerpi

Il romanzo è la lettera di Michele a sua sorella gemella, Francesca. Avviluppati in un sentimento viscerale, i due fratelli, prossimi al diploma di pianoforte al Conservatorio, si trovano ad affrontare per la prima volta il distacco nel momento in cui Francesca riceve una proposta di matrimonio. In questa lettera lunga un’estate, notte dopo notte Michele, in morbosa attesa del rientro della sorella, risale la storia della sua famiglia con l’istinto e la fatica del salmone, in cerca del significato del suo nome

venerdì 30/05 ore 20,45

CONCERTO

FESTA FINE STAGIONE

con Eurotunz

Troverete le hit dance e commerciali che hanno infiammato un'intera generazione, pronte a farvi ballare fino all’alba E per iniziare la serata col botto, il nostro live show degli EuroTunz l’unica band che ti fa saltare al ritmo della mitica eurodance anni ’90 Info The Square contact@thesquarefirenze.it – T. 338 4790437 – thesquarefirenze.it