Nino Buonocore e Mogol al “Saverio Arlia Award”

La seconda edizione della manifestazione in collaborazione con il conservatorio Tchaikosky vedrà la partecipazione dei due grandi artisti

Il Conservatorio di Musica “P. I. Tchaikovsky” e il Teatro Politeama di Catanzaro annunciano la seconda edizione del Saverio Arlia Award, in programma giovedì 28 novembre alle ore 18:30 nello stesso teatro.

La manifestazione, nata per celebrare e onorare la figura del maestro Saverio Arlia, fondatore e anima storica dell’istituzione di formazione musicale, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale della Calabria. L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di ospiti straordinari, tra i più amati e prestigiosi del panorama italiano: Nino Buonocore, cantautore raffinato e autore di brani intramontabili; Mogol, icona della musica italiana, punto di riferimento assoluto per la canzone d’autore.

La serata sarà presentata da Domenico Gareri e Angela Tuccia, che guideranno il pubblico attraverso i momenti dedicati agli ospiti, alle esibizioni e alla consegna del prestigioso riconoscimento.

A impreziosire la manifestazione sarà l’esibizione della Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, che accompagnerà i giovani talenti del Dipartimento Pop/Rock del Conservatorio, guidati dalla vocal coach Sonia Addario. Un’occasione speciale per valorizzare il lavoro formativo dell’istituzione e mettere in luce il livello artistico degli studenti coinvolti. Il Saverio Arlia Award nasce con l’obiettivo di rendere omaggio a un uomo che ha profondamente inciso nella vita culturale della regione e nel percorso di nascita del Conservatorio. La seconda edizione non solo riafferma questo legame, ma intende proiettare la sua eredità verso nuove generazioni di musicisti e interpreti.  I biglietti per assistere all’evento, al costo di 9 e 11 euro, sono disponibili al link https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro o telefonando al botteghino del teatro al numero 0961501818.

