Zoomarine, al via Game Experience Center

Inaugurazione 12 aprile 2025 ore 10.00

Arriva “Game Experience Center” , la prima area interattiva dove i videogiochi abbracciano la sostenibilità, che sarà inaugurata a Zoomarine in collaborazione con Nintendo.

Tutti pazzi per l’idraulico con i baffi e in salopette che negli anni è diventato una vera leggenda, ma Super Mario non è l’unico personaggio adorato dagli appassionati dei videogame. E proprio per questo il Parco divertimenti Zoomarine si appresta a lanciare la super novità 2025, ovvero il primo “Game Experience Center” in collaborazione con Nintendo, un’area interattiva dove il gioco diventa educativo ed abbraccia la sostenibilità, nella quale i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere dei loro giochi preferiti. L’esperienza live non sarà soltanto legata al divertimento, ma si trasformerà anche in uno strumento utile a sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela dell’ambiente. La nuova area, infatti, ospiterà anche un progetto innovativo che permetterà ai visitatori di esplorare i fondali oceanici ed interagire con la fauna marina attraverso il videogioco “Endless Ocean Luminous”, attività decisamente coinvolgente per apprendere il valore della conservazione marina. Questa nuovissima area nasce dalla partnership stretta tra Alex Mata, direttore del parco Zoomarine, Nintendo, azienda di intrattenimento interattivo, creatrice di esperienze di gioco uniche e memorabili, e Materia Entertainment, specializzata in progetti creativi e di intrattenimento. L’inaugurazione si terrà il 12 aprile 2025, con la partecipazione di numerosi invitati ma soprattutto dei piccoli ospiti della Casa Famiglia Aps Chiara e Francesco. Un percorso di solidarietà che il parco segue ormai da molti anni consentendo l’ingresso gratuito in alcuni periodi dell’anno (consultabili sul sito).

La super novità, anche super attesa, è stata collocata nella piazza del Zoorassico e si estende su 300 metri quadri di full immersion tra console, colori e tanto divertimento. Ben 25 postazioni di gioco Nintendo Switch, con titoli iconici tra cui Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Mario Kart 8 Deluxe, saranno presenti all’interno dell’area insieme ad un maxischermo per eventi e competizioni speciali. Il parco alle porte di Roma dà il via così alle celebrazioni per i suoi 20 anni di attività, un compleanno che si preannuncia ricco di sorprese e un cartellone colmo di appuntamenti da non perdere come sempre formato famiglia. Il taglio del nastro si svolgerà con la straordinaria presenza delle iconiche mascotte di Animal Crossing, una property Nintendo amatissima a livello globale, con milioni di fan e giocatori in tutto il mondo. Un’occasione speciale per vivere da vicino un’esperienza unica, all’insegna del divertimento e della condivisione. Info www.zoomarine.it