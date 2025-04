Orto Botanico di Roma, Era di Maggio

Il 10 e l’11 maggio a Roma

“Primavera tra storie straordinarie di donne e natura all’Orto Botanico di Roma”. Questo il pay off dell’edizione 2025 di Era di Maggio, la kermesse, organizzata da Sens Eventi che il 10 e l’11 maggio torna per la quinta volta ad impreziosire i rigogliosi viali del giardino trasteverino con due giornate ricche di appuntamenti da vivere con tutta la famiglia. Una vera e propria festa di primavera che, come ormai consueto negli eventi targati Francesca Romana Maroni, unisce l’aspetto ludico e leggero a tematiche culturali di grande spessore dando l’opportunità di trascorrere momenti di spensieratezza all’aria aperta, imparando e approfondendo temi naturalistici, storici e letterari.

Dopo l’appuntamento dello scorso anno dedicato a Marco Polo, l’edizione 2025 di Era di Maggio abbraccerà una tematica di forte attualità, la femminilità, vista però attraverso la natura: il percorso scelto da Francesca Romana Maroni vuole essere un viaggio affascinante alla scoperta della vita di alcune donne straordinarie che, nel corso dei secoli, hanno seminato e ottenuto traguardi in diversi ambiti gettando le basi per quello che è il nostro presente e sarà il nostro futuro.

Nel corso della speciale visita guidata “La Natura delle Donne: una sfida di Vita” ci si potrà ispirare alla vita di Wangari Muta Maathai, attivista keniota Premio Nobel nel 2004 per la Pace per il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, e di Maria Sybilla Merian, pittrice naturalista tedesca vissuta a cavallo tra il 1600 e il 1700. E ancora – grazie alla feconda collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei – conoscere Luisa Scotto Corsini e visitare un’ala, generalmente chiusa al pubblico, dell’adiacente Palazzo Corsini.

Non mancheranno poi le tradizionali e sempre apprezzatissime visite guidate (per la prima volta disponibili anche in lingua inglese) per conoscere la varietà di specie presenti all’interno del giardino e le visite tematiche alla scoperta del Giardino Giapponese oppure alle diverse fioriture dagli splendidi colori.

Ampio spazio sarà poi riservato ai laboratori per adulti come quello dedicato all’ecoprinting con erbe, foglie e fiori, “Stampa Botanica: la magia della natura” a cura di Nicoletta Congia o come quello di disegno e pittura dal vero di Bollicine d’Arte. E ancora, con il laboratorio “Le Dee nelle piante” a cura de I semplici e le selvatiche, si potrà scoprire come nelle piante, si possano trovare tracce di antichi miti femminili, da Afrodite alla dea Maia fino alla Vergine Maria. Cultura del tè, botanica e arte si intrecceranno nell’incontro tenuto da Linda Reali, autrice del romanzo “Il Tè e L’Orchidea” e esperta di tè, che porterà alla degustazione di pregiate varietà di questa preziosa pianta attraverso la storia di illustratrici, studiose e donne talentuose dell’epoca Vittoriana. Nella giornata di sabato, poi, si svolgerà un’interessante conferenza a cura dell’Associazione Il Cinema nella Storia, dal titolo “Pic Nic a Hanging Rock. Natura e Civiltà nel film di Peter Weir”, seguita da una fedele riproduzione di un vero e proprio picnic in costume di primo Novecento. Domenica, invece, si parlerà del film Le Regole del Caos di Alan Rickman nella conferenza dal titolo “Un piccolo caos. La Natura al cinema tra ordine e disordine” per riflettere sulla necessità dell’uomo di modellare le forme della natura. Al termine, alcune socie in abiti seicenteschi, passeggiando tra i viali dell’Orto Botanico fino ad arrivare a Palazzo Corsini, leggeranno brani tratti da “Il giardino” di Francis Bacon.

I più piccoli potranno invece divertirsi grazie a un ricco calendario di appuntamenti e laboratori creativi (con prenotazione in loco) a tema ludico scientifico. I bambini dai 4 anni avranno modo di imparare dall’Associazione Cartartist l’arte del riciclo creativo, costruendo “Collane Incantate” con carta di recupero; lasciarsi trasportare con la fantasia grazie a coinvolgenti letture en plein air; concedersi momenti di calma e meraviglia attraverso il respiro e i movimenti ispirati alla natura con le lezioni di Yoga Kids a cura di Lisa Pescucci. Con i professionisti di G.Eco, i bimbi potranno inoltre dedicarsi al laboratorio “Animali da Favola” e conoscere più da vicino alcuni animali che hanno sorprendenti affinità con le figure femminili più famose delle fiabe: le principesse. I più grandi, dai 9 ai 12 anni, si avvicineranno alla Street Art, dando spazio alla loro creatività grazie all’Associazione “Murilab”: piccole lezioni sull’arte urbana seguite da parti pratiche in cui i bambini realizzeranno delle vere e proprie opere attraverso la tecnica di stencil su cartoncini.

Per la gioia di adulti e bambini, in occasione di Era di Maggio 2025, si svolgeranno anche l’open day gratuito alla Casa delle Farfalle (che darà l’opportunità di immergersi nel meraviglioso mondo delle falene e delle crisalidi) e una divertente Caccia al Tesoro, in cui trasformarsi in Pionieri della Natura.

Ad arricchire l’esperienza, per un percorso ancora più immersivo e coinvolgente, le atmosfere musicali create dai giovani talenti del Liceo Musicale Farnesina che renderanno omaggio a compositrici, strumentiste, cantanti nella storia e nel mondo, dal repertorio colto alla musica etnica in un caleidoscopio di sonorità.

Spazio anche all’artigianato con una selezione di espositori che, dai gioelli ai tessuti ispirati alla natura, arricchiranno il Viale delle Cose Belle con la loro arte. Arte che sarà presente anche nella mostra diffusa “Arte in Piazza” che, nel giardino trasteverino, prenderà vita con il collettivo di artisti Escidicasa.

Tra piante, fiori e tanti appuntamenti, il buon cibo stuzzicherà l’appetito con food corner per tutti i gusti che daranno modo di trascorrere in serenità e a pancia piena un’intera giornata tra le mura dell’Orto Botanico.

Era di Maggio si confermerà, ancora una volta, una grande festa di Primavera che aprirà le porte alla stagione della rinascita rendendo omaggio alla forza vitale delle donne generando, attraverso tante attività per tutte le età, una riflessione sull’importanza del superamento delle limitazioni di genere per un futuro rigoglioso all’insegna del rispetto.

La Natura delle Donne: una sfida di vita – Itinerario al Femminile

Cuore pulsante di Era di Maggio 2025 sarà la visita che riaprirà, in via esclusiva, il grande cancello che divide l’Orto Botanico da Palazzo Corsini e riporterà alla dimensione originale l’incantevole spazio trasteverino nato come giardino della lussuosa dimora.

Il percorso tematico, sviluppato per celebrare la vita e la femminilità di alcune illustri donne del passato, partendo dall’Orto Botanico giungerà a Palazzo Corsini dove verrà resa accessibile un’ala solitamente interdetta al pubblico. Si camminerà così nel tempo e nello spazio sulle tracce di Beatrice Armari, botanica e tassonomista di inizio ‘900, attiva proprio nell’Orto Botanico di Roma. Nell’area delle iurte si parlerà di Mongolia e della sua intrepida principessa Khutulun decisa a sposare solamente un uomo che fosse stata in grado di vincerla a duello. Successivamente, la Casa delle Farfalle aprirà le sue porte ai visitatori per condurli nel meraviglioso mondo di bruchi, farfalle e insetti raffigurati da Maria Sibylla Merian che, con i suoi disegni, ha dato un contributo straordinario alla conoscenza entomologica del mondo occidentale. E poi la flora della Serra Tropicale darà voce a Wangari Muta Maathai, insignita del Nobel per la Pace nel 2004, per aver piantato 30 milioni di alberi in Kenya, combattendo la deforestazione e contribuendo a diffondere ideali di democrazia e libertà in tutto il mondo. In conclusione, all’interno di Palazzo Corsini, i visitatori conosceranno alcune delle figure femminili più significative della famiglia: il racconto delle loro vite, unitamente alla rappresentazione di Anna Zilli che accoglierà i visitatori nei panni di una delle nobildonne Corsini, sarà la chiave per raccontare in che modo ognuna di loro abbia interpretato il proprio ruolo familiare e sociale mai appannando la propria autonomia di pensiero e la propria intelligenza, diventando così simbolo di determinazione e unicità tutta al femminile.

ERA DI MAGGIO 2025

10 e 11 maggio dalle 9:00 alle 18:30

Museo Orto Botanico di Roma – Largo Cristina di Svezia 23 A

Biglietto di ingresso: 12 euro a persona. Bambini fino a 8 anni gratis

Animali non ammessi

Info, programma e prevendita biglietti sul sito www.senseventi.com