Teatro Puccini – spettacoli a Firenze

Stagione Teatrale 2025/2026

Oggi, martedì 27 maggio, al Teatro Puccini si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2025/2026 alla presenza di Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Cristina Giani, presidente del Teatro Puccini e Lorenzo Luzzetti, direttore artistico, che ha illustrato nel dettaglio tutti gli spettacoli. Sono intervenuti Maria Oliva Scaramuzzi Vicepresidente della Fondazione CR Firenze e Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze.

La stagione teatrale 2024/2025 si è conclusa con risultati di notevole rilievo, confermando il Teatro Puccini quale uno dei fulcri vitali della scena culturale cittadina. Gli allestimenti proposti hanno saputo attrarre il favore del pubblico, testimoniato da un considerevole incremento sia nelle presenze che negli introiti: nel periodo compreso tra ottobre e maggio, il Teatro Puccini ha accolto ben 56557 spettatori in occasione di 151 spettacoli. A tali cifre si sommano le numerose partecipazioni a eventi a ingresso libero o curati da altre realtà.

Il cartellone della stagione è articolato in 12 spettacoli inclusi nell’abbonamento completo e in 8 ulteriori proposte fruibili attraverso formule di abbonamento a 7 o 5 spettacoli.

Abbonamento completo (12 spettacoli)

Inaugura la stagione teatrale Luca Bizzarri con Non hanno un amico 2, un nuovo capitolo dello spettacolo ispirato al podcast omonimo (30 e 31 ottobre). Si prosegue con Re Lear è morto a Mosca di e con César Brie, spettacolo che racconta la storia degli attori ebrei Solomon Michoels e Venjamin Zuskin del Teatro Ebraico di Mosca sotto il regime staliniano (14 novembre). Gradito ritorno di Silvio Orlando che porta in scena Ciarlatani di Pablo Rémon, una commedia in cui solo quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi. Una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione (dal 25 al 30 novembre). A dicembre Licia Lanera e la sua compagnia porta in scena Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, un’opera talmente rivoluzionaria e spudorata da affermarsi rapidamente come manifesto di un’intera generazione, contribuendo ad annoverare lo scrittore emiliano tra gli autori più importanti della letteratura contemporanea (dall’11 al 13 dicembre). Arriva poi al Puccini Antonio Rezza con Metadietro scritto con Flavia Mastrella (16 e 17 gennaio). Segue Il birraio di Preston tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, una farsa irresistibile che mescola equivoci e comicità fisica in un crescendo di situazioni assurde e spassose (30 e 31 gennaio). Dopo il grande successo di Delirio a due di Eugène Ionesco, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano con Totalmente incompatibili, spettacolo che prende spunto dalla loro vita (anche di coppia) e dall’osservazione curiosa di quella degli altri (13 e 14 febbraio). Si continua quindi con Arlecchino muto per spavento di Stivalaccio Teatro, uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, Il muto per spavento rappresenta un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù (27 febbraio). Lella Costa è in scena con Lisistrata di Aristofane, commedia esilarante e sempre attuale perché affronta temi universali come la pace, il potere collettivo, il ruolo delle donne e la critica al potere attraverso una lente comica e satirica che non smette di essere incisiva e stimolante. (5 e 6 marzo). Nel blu – avere tra le braccia tanta felicità è il nuovo spettacolo di Mario Perrotta dedicato alla “felicità” ispirandosi alle parole, alla musica e alla vita del celebre cantautore Domenico Modugno, che, secondo l’artista, incarna a pieno questo sentimento (19 marzo). Ritorna al Puccini Marco Baliani con Una notte sbagliata: attraverso una narrazione frammentata e intensa, Baliani porta lo spettatore nel cuore di una notte fatale, interrogando la banalità del male e la fragilità della condizione umana (27 marzo). Infine, Niccolò Fettarappa chiude la stagione in abbonamento con Orgasmo, spettacolo che si colloca nel teatro di narrazione contemporaneo, con elementi di commedia satirica e un’attenzione particolare alle dinamiche umane più intime e scomode (10 e 11 aprile).

Abbonamento a 7 o 5 spettacoli

Oltre all’abbonamento completo, il Teatro Puccini propone anche abbonamenti a 7 o 5 spettacoli, che comprendono alcuni titoli precedentemente elencati insieme ad altre interessanti proposte, come il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, Poveri cristi, dove racconta degli ultimi, degli emarginati, che non hanno una lingua per raccontarsi che non sia quella della pietà (7 e 8 novembre). Sardegna Teatro porta in scena Vizita, spettacolo di Davide Iodice, con attori albanesi e sovratitoli in italiano: tratto liberamente da La Visita Meravigliosa di H.G. Wells, lo spettacolo affronta temi attuali come l’accoglienza dello “straniero”, sia esso un immigrato o un angelo (2 dicembre). Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Giobbe Covatta in 70 – riassunto delle puntate precedenti festeggia con una “abbuffata” dei suoi pezzi storici e meno storici (6 dicembre); segue poi Anche a casa si possono provare emozioni forti di e con Carlotta Filograno, una lettura scenica divertente e misteriosa sui rapporti matriarcali del sud Italia (2 dicembre). Si continua poi con Vuccirìa Teatro che propone Battuage, uno dei suoi spettacoli più dirompenti (22 gennaio) e con Roberto Latini in una rilettura contemporanea dell’Antigone di Jean Anouilh (6 febbraio). Per la prima volta andrà in scena al Puccini Concita De Gregorio con Un’ultima cosa, uno spettacolo toccante che restituisce voce a donne del Novecento tramite le loro stesse parole. La musica dal vivo di Erica Mou rende l’esperienza ancora più profonda, unendo narrazione e melodia. (21 febbraio). Infine, risate e spunti di riflessione con Giulia Trippetta in La moglie perfetta: in scena un corso rivolto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine (20 marzo).

A settembre verranno annunciati altri spettacoli che non sono compresi nei pacchetti abbonamento ma che andranno comunque ad ampliare la programmazione del Puccini e infine verrà annunciata la rassegna di spettacoli dedicata ai ragazzi e alle famiglie, Per Grandi e Puccini, che quest’anno proporrà due spettacoli gratuiti donati da Fondazione CR Firenze ai fiorentini e ai residenti nella Città Metropolitana di Firenze.

Ci fa piacere segnalare che in cartellone saranno in programma tre eventi con artisti toscani: Maria Cassi sarà in scena con Leonardo Brizzi nello spettacolo che concluderà l’anno 2025, Grand soirée (30 e 31 dicembre); Daniela Morozzi con Andrea Kaemmerle in La fiaba dell’amore lento (5 febbraio) e infine Alessandro Riccio in Bruna è la notte con le musiche dal vivo di Alberto Becucci (8 marzo).

Sempre in autunno verrà comunicata la stagione del Laboratorio Puccini, il ridotto del Teatro Puccini.

Dal 27 maggio sarà possibile rinnovare l’abbonamento mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti a partire dal 12 giugno presso la biglietteria del Teatro Puccini e in tutti i punti vendita del circuito Box Office Toscana e online su www.teatropuccini.it.

Sempre a partire dal 27 maggio saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro, il circuito Box Office Toscana e su Ticketone i biglietti degli spettacoli annunciati (il primo settore verrà riservato alla vendita degli abbonamenti).