Accademia di Santa Cecilia, Daniele Gatti da Brahms a Bruckner

Doppio appuntamento di maggio con il direttore, fra Brahms a Bruckner e da Wagner a Strauss

Daniele Gatti

torna a Santa Cecilia deliziando il pubblico romano con ben due appuntamenti nel mese di maggio che lo vedranno impegnato in alcune pagine musicali del repertorio tardo-romantico tedesco e austriaco. Il primo giovedì 15 maggio alle ore 19.30 (con repliche venerdì 16 maggio alle ore 20.30 e sabato 17 maggio alle ore 19) in Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica), dove Daniele Gatti, di recente nominato nuovo Direttore Principale della Sächsische Staatskapelle Dresden, dirigerà l’Orchestra e il Coro dell’Accademia nel Canto delle Parche e nel Canto del Destino di Brahms, due intense pagine corali in cui il compositore riflette sul senso della vita. Entrambi i Canti sono intonazioni di testi autorevoli, che hanno conquistato Brahms al punto di desiderare di metterli in musica: il Canto del Destino è, infatti, su testo del poeta tedesco Friedrich Hölderlin, mentre il Canto delle Parche è tratto dalla nota tragedia classica Ifigenia in Tauride nella riscrittura di Goethe.

A seguire, il senso di attesa e sospensione della Nona Sinfonia (nonché ultima) del compositore austriaco Anton Bruckner, da lui dedicata «all’amato Dio» (in tedesco dem lieben Gott). L’ultimo dei quattro movimenti della Sinfonia è rimasto incompiuto a causa della morte del compositore, sopraggiunta l’11 ottobre del 1896. Anche la Sinfonia di Bruckner non è estranea a meditazioni attorno all’esistenza, delineando all’interno del programma di Gatti un fil rouge ben preciso: un percorso di riflessione attorno all’individuo.

Il 29, 30 e 31 maggio Daniele Gatti tornerà a dirigere l’Orchestra di Santa Cecilia per il pubblico ceciliano, questa volta con musiche di Richard Wagner e Richard Strauss.

Daniele Gatti

Daniele Gatti si è diplomato in composizione e direzione d’orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. È il nuovo Direttore Principale della Sächsische Staatskapelle Dresden, oltre a essere Direttore Principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Consulente Artistico della Mahler Chamber Orchestra. È stato Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Roma e ha ricoperto in passato ruoli prestigiosi in importanti istituzioni musicali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National de France, la Royal Opera House di Londra, il Teatro Comunale di Bologna, l’Opernhaus di Zurigo e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Collabora regolarmente anche con celebri istituzioni sinfoniche come i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, il Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Tra le numerose e importanti nuove produzioni che ha diretto si annoverano, in occasione del bicentenario verdiano, La Traviata per l’apertura di stagione del Teatro alla Scala, dove aveva già inaugurato la stagione 2008 con Don Carlo e diretto altre opere tra cui Lohengrin, Lulu, Die Meistersinger von Nürnberg, Falstaff e Wozzeck. Ha inaugurato diverse stagioni del Teatro dell’Opera di Roma: Tristan und Isolde (2016-17), La Damnation de Faust (2017-2018), Rigoletto (2018-2019), Les Vêpres Siciliennes (2019-2020), Il barbiere di Siviglia (2020-2021), Julius Caesar di Battistelli (2021-2022). Con le compagini del Teatro dell’Opera di Roma ha diretto nuove produzioni di I Capuleti e i Montecchi, Zaide, La traviata, Giovanna d’Arco al Teatro Costanzi e Rigoletto e Il trovatore al Circo Massimo. Al Maggio Musicale Fiorentino ha diretto: Orphée et Eurydice, Ariadne auf Naxos, Il barbiere di Siviglia, Don Carlo, The Rake’s Progress, Pulcinella di Stravinsky, Falstaff, l’integrale delle sinfonie di Čajkovskij, Don Pasquale e Tosca. Nel 2024-25 apre la stagione della Staatskapelle e guida anche una tournée in Italia con l’orchestra; inaugura inoltre la stagione dei Wiener Philharmoniker al Musikverein di Vienna a settembre, con una tournée nelle principali città europee. Nell’estate 2025 torna al Festival di Bayreuth per la nuova produzione di Die Meistersinger von Nürnberg. È stato insignito tre volte del Premio “Franco Abbiati” della critica musicale italiana come miglior direttore dell’anno. Nel 2016 ha ricevuto l’onorificenza di Chevalier de la Légion d’Honneur dalla Repubblica Francese per il suo lavoro come Direttore Musicale dell’Orchestre National de France. Tra i riconoscimenti ricevuti figura anche quello di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per Sony Classical ha registrato opere di Debussy e Stravinsky con l’Orchestre National de France, e un DVD del Parsifal di Wagner messo in scena al Metropolitan Opera di New York. Con l’etichetta RCO Live ha inciso la Symphonie Fantastique di Berlioz, la Prima, Seconda e Quarta Sinfonia di Mahler, un DVD con Le Sacre du Printemps di Stravinsky, il Prélude à l’Après-midi d’un Faune e La Mer di Debussy, un DVD della Salome di Strauss eseguita alla Dutch National Opera, un CD con la Nona Sinfonia di Bruckner insieme al Preludio e al Karfreitagszauber (Musica del Venerdì Santo) dal Parsifal di Wagner.

Giovedì 15 maggio ore 19.30, venerdì 16 maggio ore 20.30, sabato 17 maggio ore 18

Sala Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniele Gatti

Brahms Canto delle Parche

Canto del Destino

Bruckner Sinfonia n. 9

_________________

www.santacecilia.it