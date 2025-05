Accademia di Santa Cecilia, Dynamis Piano Quartet per Family Concert

Domenica 4 maggio ore 11, un concerto per le famiglie con i professori dell’Orchestra di Santa Cecilia, da Fauré al tango di Piazzolla.

Dopo il successo del primo concerto, prosegue la rassegna dei Family Concert domenica 4 maggio con un nuovo appuntamento: il Dynamis Piano Quartet, formato da professori dell’Orchestra di Santa Cecilia, si esibirà nella Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) alle ore 11:30. Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione all’ascolto alle ore 11, a cura di Massimiliano Tonsini e che potrà fornire al pubblico strumenti utili per comprendere e apprezzare al meglio il concerto.

Rivolti ad un vasto pubblico, i Family Concert sono destinati a giovani, studenti e famiglie che intendono avviare un rapporto nuovo e vivo con l’esperienza dell’ascolto musicale.

Per questa occasione, il programma prevede un quartetto per pianoforte ed archi di Gabriel Fauré, compositore francese dalle sonorità e dallo stile compositivo peculiari per il suo tempo, tanto che Marcel Proust gli scrisse di essere rimasto “intossicato” dal fascino e dall’effetto perturbante della sua musica. A seguire, in programma anche le Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla, quattro brani nello stile del tango dedicati ognuno ad una stagione diversa. Rappresentano le “quattro stagioni dell’altro emisfero”, di un altro mondo, di un altro secolo, duecentocinquant’ anni dopo Vivaldi. Scritte originariamente per bandoneon, violino, chitarra elettrica, contrabbasso e pianoforte, hanno poi subìto trascrizioni di ogni genere.

Dynamis Piano Quartet

Fondato a Roma nel 2023, il Dynamis Piano Quartet nasce dall’incontro di quattro musicisti uniti da una visione condivisa della musica da camera come spazio di dialogo e ricerca. Dal suo esordio, il Quartetto ha collaborato con alcune delle più importanti istituzioni musicali italiane esibendosi al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, al Festival delle Nazioni di Città di Castello ed è vincitore della Medaglia d’Argento alla 5ª edizione del Vienna International Music Competition. Il loro repertorio abbraccia una vasta gamma di stili, dai grandi capolavori classici alle opere contemporanee. L’ensemble è inoltre impegnato nell’ampliamento del repertorio per quartetto con pianoforte attraverso nuove commissioni, con l’obiettivo di arricchire e diversificare il panorama musicale. I membri della formazione si sono formati presso alcune delle istituzioni più rinomate d’Europa, tra cui la Guildhall School of Music and Drama di Londra, la Hochschule der Künste di Berna, l’Escola Superior de Música de Catalunya Barcellona, il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e la Fondazione Accademia Internazionale di Imola. Si sono perfezionati sotto la guida di artisti quali Pierre Amoyal, Sergej Krylov, Antonello Farulli, Antonio Meneses, Peter Bithell ed Enrico Pace.

Domenica 4 maggio ore 11

Sala Santa Cecilia

ore 11.00 introduzione all’ascolto con Massimiliano Tonsini

ore 11.30 concerto

Dynamis Piano Quartet

Marco Norzi violino

Margherita Fanton viola

Roberto Mansueto violoncello

Marta Puig pianoforte

Fauré Quartetto per pianoforte e archi op. 15

Piazzolla Las Cuatro Estaciones Porteñas (arr. Ernesto Oliva)

_________________

www.santacecilia.it