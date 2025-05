Lunedì 5 maggio, alle ore 18.15 presso la Scuola di Musica e Danza Teodulo Mabellini va in scena Circle Song – Insieme in musica, dimostrazione finale del laboratorio a cura di Stefania Scarinzi, che dal febbraio scorso ha visto impegnato un gruppo di allievi composto anche da persone in carico all’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna U.L.E.P.E. L’evento è un nuovo tassello della fruttuosa collaborazione tra Teatri di Pistoia e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, di cui questo servizio fa parte, un percorso che vede per il 2025 il sostegno della Regione Toscana, della Fondazione Caript e l’apporto progettuale della Scuola di Musica e Danza Teodulo Mabellini, diretta da Massimo Caselli. Questo percorso iniziato lo scorso gennaio, fatto di laboratori, accompagnamento alla visione di mostre e spettacoli, vede giustizia, bellezza e inclusione come parole chiave condivise tra tutti i promotori. La cultura è qui intesa come possibilità di formazione e di orientamento al reinserimento sociale delle persone sottoposte a pene alternative alla detenzione partendo dal presupposto che agendo sul singolo individuo si agisce su tutta la comunità.

Al centro del laboratorio c’è stata l’esplorazione della voce, suono che viaggia dentro ognuno di noi tra la memoria e l’invenzione. È stato costruito un percorso guidato attraverso il canto, nel corso del quale è stato formato un piccolo gruppo corale, dove echi e consonanze hanno creato una suggestiva occasione di incontro. Un viaggio musicale imprevedibile alla ricerca di suggestioni, per approdare all’improvvisazione libera, guidata dallo spirito primordiale della musica, che consente di conoscere le parti più profonde di se stessi e condividerle con gli altri componenti del coro.

Il laboratorio è stato aperto ad allievi della Scuola Mabellini e a partecipanti esterni con lo scopo di mettere in contatto persone di varia provenienza attraverso l’apprendimento musicale. Durante gli incontri sono stati sperimentati esercizi di respirazione e consapevolezza del proprio corpo, vocalizzazioni, conoscenza ed educazione del proprio orecchio musicale e del proprio senso ritmico, rispettando le caratteristiche fisiche e emotive di ogni partecipante.

Stefania Scarinzi è cantante jazz e didatta, musicista pediatrica, compone, arrangia e dirige cori. Tiene masterclass di canto, specializzata nella formazione di gruppi di Vocal Summit, improvvisazione guidata e Circle song. Ha studiato jazz ed improvvisazione con Bob Stoloff della Berklee School of Music di Boston e presso la Manhattan School of Music a New York. È tra le prime insegnanti certificate in Italia del Vocal Power Method di Los Angeles. Ha inciso sia in ambito classico che jazz.

Gli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna sono uffici che elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure. Nello svolgimento di tali attività gli U.L.E.P.E. operano secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza nel territorio, a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia con gli Enti Locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale, per realizzare l’azione di reinserimento e inclusione sociale, e con le forze di polizia per l’azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica.

Questo appuntamento è una nuova conferma dei buoni frutti che l’incontro tra arte, creatività e sociale possono dare. Ingresso libero fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione ai numeri 0573 371480-82.

Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini

VILLA DI SCORNIO

Via Dalmazia, 356, Pistoia

Lunedì 5 maggio 2025, ore 18.15

Circle song

Insieme, in musica

Dimostrazione finale del percorso laboratoriale, a cura di Stefania Scarinzi

con

Giulia Bartolini

Claudio Bizzarri

Irene Carlini

Gianluca Gabbiani

Federica Gargini

Patrizia Petruzzi

Eleonora Ricciardo

Evelyn Zanfen

un progetto a cura di Teatri di Pistoia/Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini

in collaborazione con Ministero della Giustizia

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna Pistoia

con il sostegno di Regione Toscana e Fondazione Caript

Ingresso libero fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione ai numeri 0573 371480-82.

