9 E 10 MAGGIO

ENRICO DEREGIBUS INCONTRA PATRIZIA LAQUIDARA E SIMONA MOLINARI TRA MUSICA E PAROLE

VALSUSA FILMFEST, 9 E 10 MAGGIO

Il giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus incontra due figure di spicco della canzone d’autrice in Italia, Patrizia Laquidara e Simona Molinari, che si racconteranno alternando alle parole un po’ di canzoni in due appuntamenti nell’ambito del Valsusa Filmfest, in provincia di Torino, il 9 e 10 maggio.

Deregibus da molti anni con questo format racconta in giro per l’Italia la nostra cultura e la nostra musica attraverso la voce, le storie e le testimonianze di artisti e intellettuali, le loro visioni della società e della vita.

Il primo evento, venerdì 9 maggio alle ore 18.30, sarà a Chianocco, alla Taverna Tortuga, con ingresso libero. Patrizia Laquidara dialogherà con Deregibus attorno al suo romanzo “Ti ho vista ieri” (Neri Pozza Editore) con alcuni inserti musicali. Il libro è il racconto di un’infanzia della fine degli anni Settanta, quando una piccola vettura gialla stracolma di bagagli poteva scivolare su e giù per la penisola, dalla Sicilia al Veneto. La poliedrica cantautrice veneta è al suo primo libro. Ha pubblicato cinque album, collaborato con musicisti come Ian Anderson, Arto Lindsay e in teatro con numerosi altri protagonisti della drammaturgia contemporanea.

Il giorno dopo, sabato 10, alle 21 al Teatro Fassino di Avigliana sarà la volta di Simona Molinari che si racconterà a Deregibus alternando le parole ad alcune canzoni proposte in modo intimo con Egidio Marchitelli alla chitarra. Interprete e autrice di rilievo del panorama musicale italiano, ha collaborato con artisti come Al Jarreau, Gilberto Gil e Peter Cincotti, si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e in molti altri luoghi di grande prestigio. Durante la serata ci sarà spazio anche per un piccolo omaggio a Mercedes Sosa, a cui la cantautrice ha dedicato l’album “Hasta Siempre Mercedes”, vincitore della Targa Tenco 2024 nella sezione interpreti. (Ingresso € 7,00 – Prenotazione posti all’indirizzo e-mail segreteria@valsusafilmfest.it o acquisto biglietti su www.vivaticket.com/it).

Il Valsusa Filmfest è un festival cinematografico e culturale sui temi della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Quest’anno ospita 28 appuntamenti in 10 comuni della Valle di Susa e 2 a Torino. La 29a edizione è dedicata proprio a Mercedes Sosa, straordinaria cantante e attivista argentina che ha saputo dar voce, attraverso la sua arte, alle lotte per i diritti umani e contro l’indifferenza verso le ingiustizie.

Enrico Deregibus è operatore culturale e giornalista. In particolare è direttore artistico o consulente di molti festival musicali, rassegne e contest, da PeM – Parole e musica in Monferrato a Voci per la libertà, dal Premio Bindi al Mei – Meeting Etichette Indipendenti, ed è uno dei curatori del Premio Amnesty riservato ai big della musica italiana.

È stato per molti anni consulente alla direzione artistica del Club Tenco, per il quale ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della promozione. È inoltre ufficio stampa del Premio Andrea Parodi e del Premio Bianca d’Aponte.

In vari eventi è impegnato come presentatore o come conduttore di incontri/intervista con cantanti, attori e intellettuali.

Ha lavorato per testate come Diario, Avvenire, Kataweb, Rockol, Rockstar, Donna Moderna e L’Isola che non c’era, di cui è stato vicedirettore. È considerato il biografo di Francesco De Gregori, sul quale ha realizzato diversi libri per Giunti editore. Ha realizzato inoltre molti altri volumi dedicati al mondo della canzone. L’ultimo è del 2024: “Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste”, curato con Enrico de Angelis per il Saggiatore.

