Roma Sinfonietta, Ti racconto la Traviata

Mercoledì 14 maggio 2025, Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma Tor Vergata

“Ti racconto la Traviata” vuole guidare gli ascoltatori ad un approccio spigliatamente divulgativo a uno dei più grandi e amati capolavori di Verdi e di tutta la plurisecolare storia dell’opera lirica. Lo propone Roma Sinfonietta mercoledì 14 maggio 2025 come ultimo appuntamento della sua stagione concertistica all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma Tor Vergata (Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1).

Questo concerto fa parte del progetto “Ti racconto l’opera” ideato e realizzato da Anna Rollando, musicista, laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione e autrice di libri e progetti teatrali di divulgazione musicale. La Rollando stessa spiega quello che il suo progetto si propone e – a giudicare dalle esperienze precedenti – realizza in modo semplice e proprio per questo estremamente efficace: “Grazie ad una narrazione evocativa e coinvolgente, che si mantiene fedele ai testi originali dei libretti ma utilizza un linguaggio più semplice e chiaro, e a una selezione delle arie più celebri, la musica lirica si svela in tutta la sua bellezza e raggiunge il pubblico anche nei contesti in cui non si ha la possibilità di disporre di un allestimento completo. In questo modo l’opera si presenta al pubblico in una forma ‘leggera’ ma allo stesso tempo perfettamente in grado di trasmettere il suo fascino immortale. Il proposito è che questa esperienza ‘raccontata’ susciti negli ascoltatori il desiderio di vivere l’opera nella sua versione integrale, nel contesto magnifico e indimenticabile del teatro”.

La narrazione, affidata alla voce della stessa Rollando, introduce e spiega gli ambienti e le atmosfere in cui si svolge La Traviata e i sentimenti che muovono i protagonisti. Tre cantanti, che incarnano i protagonisti dell’immortale opera di Verdi, intervengono in maniera naturale nella narrazione per cantare quelle arie e quei duetti celeberrimi, che sono le pagine fondamentali della Traviata e che concentrano i momenti più emozionanti e drammatici dell’opera.

Sono stati scelti tre giovani cantanti, che sanno immedesimarsi nei protagonisti della Traviata in modo spontaneo e coinvolgente. Violetta sarà il soprano Rosaria Angotti: è un’artista versatile, pianista e cantante, che svolge una brillante carriera internazionale, interpretando opere comiche e romantiche del Sette-Ottocento ma anche compositori dell’avanguardia storica come Luigi Nono. Altrettanto versatile è l’interprete di Alfredo, il tenore Antonio Sapio, brillantemente diplomatosi sia in canto rinascimentale e barocco che in canto lirico. È anche attore: in particolare ha interpretato diverse commedie di Shakespeare con la regia di Gigi Proietti. A interpretare Giorgio Germont, padre di Alfredo e fermamente contrario al suo amore per Violetta, è il baritono Marco Severin, la cui carriera spazia da Roma a Pechino, con un repertorio che va da Mozart a Verdi, da Schubert a Mascagni, dall’opera comica alla musica sacra.

A concentrare sulla tastiera del pianoforte la partitura orchestrale di Verdi sarà Mirco Roverelli, che ha collaborato con grandi cantanti come Fiorenza Cossotto, Giuseppe Taddei e Leo Nucci e con grandi direttori come Wolfgang Sawallisch, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli e Antonio Pappano.

Biglietti: € 12,00 intero; € 8,00 ridotto per personale universitario, over 65 e titolari CartaEffe Feltrinelli; € 5,00 studenti

I biglietti si possono prenotare telefonicamente (06 3236104) e ritirare il giorno del concerto oppure acquistare direttamente prima del concerto.

Informazioni: www.romasinfonietta.it

