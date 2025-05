Spazio Estivo Giardino delle Rose

musica dal vivo con

SOS BLUEGRASS

Sabato 24 maggio alle 18 nello Spazio Estivo Il Giardino delle Rose (Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze; aperto tutti i giorni ore 9-20.30; info: SOS Bluegrass: Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Una fusione di chitarre, armoniche, cajon e armonie vocali in puro country style ricreano atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo) sonorità d’oltreoceano in un viaggio che percorre oltre sessant’anni di ottima musica con hit senza tempo. nello Spazio Estivo Il(Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze; aperto tutti i giorni ore 9-20.30; info: associazionefebbreelancia@ gmail.com ) L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Una fusione di chitarre, armoniche, cajon e armonie vocali in puro country style ricreano atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo) sonorità d’oltreoceano in un viaggio che percorre oltre sessant’anni di ottima musica con hit senza tempo.

Domenica 25 maggio ore 18 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Davide Zappia è un pianista professionista di 25 anni, di formazione classica e jazz, diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Si esibisce regolarmente, in qualità di pianista per eventi, a Firenze e in Regione. Ha fatto parte dell’orchestra jazz del Conservatorio di Firenze, esibendosi al Teatro Romano di Fiesole; ha inoltre condiviso il palco con musicisti del calibro di Rita Marcotulli. Ha curato l’arrangiamento ed eseguito brani musicali per spettacoli teatrali di successo come “Il mio Nome è Spadaro”, di Gianmaria Vassallo e Riccardo Giannini, andato in scena al Teatro Puccini di Firenze. Al Giardino delle Rose presenterà arrangiamenti personali (piano e voce) di composizioni standard internazionali appartenenti al repertorio jazz e pop e brani originali del proprio repertorio.

Lunedì 26 maggio ore 18 Tavola Rotonda Ballate di rose II Un programma di microeventi interdisciplinari tra botanica, arte contemporanea, canto, poesia e musica dedicato al paradigma inesorabile delle rose ideato e curato da Elisabeth Vermeer; un progetto dinamico tra scienza e arte, che si sviluppa in una passeggiata nel Giardino delle Rose, per creare un itinerario culturale sensoriale capitolato in varie tappe. (7, 8, 19, 22, 26 maggio). Le rose non protette: La condizione femminile di una società dove le donne non fanno parte delle specie protette. La cultura come antidoto contro la violenza. Con Elisabeth Vermeer.Martedì 27 maggio ore 17 Attività per i più piccini: Letture e scatole narranti a cura di Pollicino Verde e nido Zenzero; tema centrale la natura, con l’ausilio delle relative scatole narranti.

Mercoledì 28 maggio ore 18 Attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell’Orticultura Paesaggiando. “Paesaggiando” è un percorso fisico e culturale nella storia del verde urbano e storico del Giardino delle Rose. Scopriremo insieme alcune caratteristiche botaniche e, paesaggistiche del luogo che lo hanno caratterizzato nella storia rendendolo unico non solo da un punto di vista estetico ma anche per la presenza di innumerevoli specie e varietà botaniche di rilievo. Il percorso si costruirà su varie tappe e permetterà al pubblico di conoscere alcuni aspetti inediti della storia del giardino, approfondendone l’importanza storica e di carattere paesaggistico. Il laboratorio è pensato per un pubblico di adulti.

Giovedì 29 maggio ore 18 Danza: Saphir di e con Manuela Rapi; al violino Martselina Davitaya. “Quando al soffio di Primavera i colori delle sete si fondono con quelli dei fiori e la musica si fa immagine nel corpo di una donna danzante.” Performance di danza e violino con un omaggio a Bizet a cento anni dalla sua scomparsa. Manuela Rapi: danzatrice e performer poliedrica, nota al pubblico fiorentino, partita dalla danza classica e specializzata nel Flamenco, attraverso il teatroDanza e l’esplorazione delle danze gitane (iberiche e balcaniche), è approdata ad una personale interpretazione del gipsy mediterraneo, creando un proprio stile brillante, profondo e travolgente. Ha danzato tra l’altro al Festival di Caracalla nella Carmen dell’Orchestra di Piazza Vittorio e a varie edizioni di Mercantia. Martselina Davitaya: eclettica violinista russa, con esperienze internazionali e un repertorio che spazia dal classico al tradizionale al gipsy.

Venerdì 30 maggio ore 18 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Funplugged (Laura Vicini: voce e chitarra; Paolo Amulfi: chitarra; Leopoldo Amulfi: cajon). Interpretano e riarrangiano in versione acustica brani del repertorio pop, rock, blues e country dagli anni Settanta fino a oggi. Le caratteristiche vocali di Laura, dotata di un timbro caldo e potente, e il modo di suonare di Paolo, pieno e percussivo, rendono particolarmente brillanti i loro concerti riuscendo a coinvolgere il pubblico di qualsiasi età, grazie anche alla versatilità del loro repertorio.

Sabato 31 maggio ore 18 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: International Songs con Riccardo Mori live. Riccardo Mori, chitarrista e cantante, attivo sulla scena musicale dai primi anni ’90, ha iniziato spaziando dal cantautorato al rock, alla sonorizzazione di installazioni artistiche e all’accompagnamento di reading poetici. Nel 2001 ha inciso con la scrittrice Erica Jong il CD “Blood & Honey, Miele e Sangue” edito da Bompiani con l’omonimo libro di poesie. Dal 2004 al 2006 ha fatto parte della band di Vasco Rossi in qualità di chitarrista acustico e corista. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album solista “Tracce Fantasma”. Di recente ha collaborato con Ginevra Di Marco e con la cantante franco-indonesiana Anngun. Dal 2005 è docente di chitarra moderna presso l’Accademia Musicale di Firenze e la Scuola di Musica di Scandicci.