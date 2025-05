Secret Affair, Statuto e The Mads in concerto al Q77 per i 45 anni di Piazza Statuto Mod

Evento di punta per le celebrazioni dei 45 anni di Piazza Stauto Mod, sarà il concerto che vedrà tre delle più rappresentative band mod italiane e internazionali sul palco del Q77 di Torino.

Ad aprire la serata la band simbolo del modernismo italiano, ovvero i torinesi Statuto che per l’occasione proporranno in scaletta solo ed esclusivamente le loro primissime canzoni contenute nei primi demo del periodo 1983/84. In programma brani come “Io Dio”, “Rabbia mod” e “Noi siamo i mods”. Per l’occasione inviteranno sul palco alcuni ex membri storici a sorpresa.

A seguire i milanesi The Mads, prima band in assoluto in Italia a definirsi mod, già dal 1979. In pochi anni di concerti la loro reputazione è cresciuta e sono diventati un punto di riferimento scena underground modernista. Dopo un periodo di pausa, la band si è riunita con la formazione originale nel 2012. Tra beat e rhythm’n’blues, Toni Graziani, Luis Bergamaschi, Mauro Fossati e Marco Pertusati suoneranno i loro brani storici e presenteranno il loro ultimo disco “Time by Time”.

Chiuderanno gli inglesi Secret Affair, band di culto più importante insieme ai The Jam, del cosiddetto “mod revival”. Con quattro album alle spalle, la formazione guidata dal cantante Ian Page e dal chitarrista Dave Cairns porterà in data unica italiana del tour che sta spopolando in Gran Bretagna e che celebra i 45 anni della pubblicazione del loro leggendario primo album “Glory Boys”. La prima esibizione pubblica, ancora sotto il nome di New Hearts, avvenne nel 1978 presso l’Università di Reading come gruppo di supporto degli allora più noti The Jam, capitanati da Paul Weller. Proprio nel ’78 Page e Cairns gettarono le basi per il primo album targato Secret Affair, “Glory Boys”. Il disco fu un successo, anche grazie al largo consenso avuto tra i giovani dal singolo Time for Action. Un powerpop avvincente ed uno stile sempre ricercato consentì al gruppo di essere riconosciuto a tutti gli effetti come una delle migliori mod band in circolazione, e gli garantì una serie di passaggi al noto programma televisivo Top of the Pops.

Dopo i concerti, spazio alle selezioni musicali da ballare rigorosamente su vinile a cura dei DJ Daniel Ciardelli, Enrico Lazzeri, Roberta Pompetti, Renato Traffano, Andrea Franchino, Ciro Argentino e Davide Pecchia.

Domenica 1 giugno

Ore 21

Q77

Corso Brescia, 77 – Torino

Ingresso alla porta 25

Infoline 3358366084