Da domani a domenica 25 maggio torna

Da domani a domenica 25 maggio torna

PIANO CITY MILANO

il festival che per la quindicesima edizione

trasforma la città in un grande palcoscenico per il pianoforte

OLTRE 250 CONCERTI IN PIÙ DI 130 LUOGHI DIVERSI

A INAUGURARE IL FESTIVAL

il pianista e compositore di fama internazionale

CHILLY GONZALES

ONLINE IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI

www. pianocitymilano.it

Da domani, venerdì 23 maggio, a domenica 25 maggio 2025 torna PIANO CITY MILANO, il festival che fa risuonare la musica del pianoforte in ogni angolo del capoluogo lombardo – dai parchi ai cortili, dalle piazze alle case private che si aprono al pubblico per l’occasione fino a numerosi spazi insoliti e inediti che vengono inaugurati con la rassegna.

Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale consultare il sito www.pianocitymilano.it.

Promosso e prodotto da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, la quindicesima edizione del festival è un’iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

L’edizione 2025, diretta da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, animerà Milano con oltre 250 concerti in più di 130 luoghi diversi, trasformando ogni angolo della città in un palcoscenico aperto, inclusivo e sorprendente. Il festival offre centinaia di concerti gratuiti per tutti gli amanti del pianoforte, portando la musica tra la gente grazie all’energia di alcuni dei più talentuosi pianisti italiani e internazionali.

Piano City Milano è molto più di una rassegna musicale: è un progetto culturale condiviso, costruito grazie a una solida rete di collaborazioni tra istituzioni pubbliche e realtà private, che rende possibile un evento diffuso, gratuito e accessibile a tutti.

«Piano City – commenta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – è un evento di cui Milano è molto fiera. In questo festival internazionale, gratuito, si rispecchia da sempre la volontà della città di portare l’arte e la cultura a tutti i cittadini e a tutte le cittadine di Milano, attraverso il linguaggio universale della musica. Il programma dell’edizione 2025 si preannuncia ricco e coinvolgente: sono previsti oltre 250 concerti in 130 luoghi e spazi inusuali della città, con esibizioni volte a celebrare grandi compositori e a dare spazio anche a esecuzioni inedite. Con l’avvicinarsi dell’appuntamento olimpico e paralimpico, inoltre, Piano City affronterà in musica anche il tema sportivo, contribuendo così al palinsesto dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026. Siamo certi che, ancora una volta, artisti e musicisti italiani e internazionali troveranno in Piano City un palcoscenico in grado a valorizzare il loro talento e in Milano una città in grado di accoglierli e apprezzarli come meritano».

«Piano City Milano è uno degli appuntamenti più amati e attesi della nostra primavera culturale – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Ogni anno riesce a rinnovarsi, restando fedele alla sua vocazione: portare la musica nei luoghi più tradizionali e in quelli più inaspettati della città, rendendo il pianoforte protagonista di un grande racconto urbano. È un festival che unisce generazioni, stili e geografie, che mette in dialogo tradizione e sperimentazione. Anche quest’anno sarà una grande festa collettiva che abbraccia Milano nella sua interezza, dalla Darsena a Gratosoglio, dal centro alla periferia, aprendo cortili, giardini, piazze, musei e case private alla musica e alla condivisione. Un grazie speciale a tutti gli artisti, ai partner e a chi ogni anno rende possibile questa straordinaria impresa culturale».

«Dall’alba al tramonto alla notte, dall’Arena ai nuovi quartieri, dalla classica all’inaudito, Piano City Milano è la colonna sonora di una metropoli in continuo movimento e i tre giorni del festival sono solo il culmine di programmi costruiti durante tutto l’anno con pianisti provenienti dal mondo intero, grazie al prezioso supporto delle istituzioni e dei partner e alla generosa ospitalità delle realtà del territorio e dei milanesi – racconta la direzione artistica Ricciarda Belgiojoso – Proponiamo una visione internazionale con grandi nomi e giovani talenti per realizzare un festival del pianoforte che è al contempo il festival dell’inclusione: dalle Scuole dell’infanzia in su ce n’è per tutti, sempre a ingresso gratuito, ognuno può trovare il suo momento, il suo percorso, la sua musica».

Anche quest’anno Corriere della Sera è main partner insieme ai partner Volvo, Intesa Sanpaolo, Prosciutto di Parma e NTT Data. Per i talenti: Hermès Italie. Supporter: Apple Music Classical, Armani / Silos, Milano Certosa District, Agnona e Unione Buddhista Italiana.

Tra i partner istituzionali spiccano nomi come Galleria d’Arte Moderna, Triennale Milano Teatro, Teatro alla Scala, Università IULM, Politecnico di Milano, Fondazione Prada, ADI Design Museum, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Poldi Pezzoli, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Treccani, Teatro Franco Parenti, Accademia Pianistica della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, Conservatorio G. Verdi di Milano, Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, “Premio Venezia”, Civica Scuola di Musica C. Abbado, Comune di Lodi, La Provincia di Lodi oltre a numerosi musei e centri culturali milanesi.

Tra i partner tecnici: Griffa Pianoforti, Steinway & Sons, Tagliabue, Yamaha, Kawai, Piatino Pianoforti, Scorticati, Tarantino Pianoforti, Serazio Pianoforti e Zanta.

La rassegna è supportata inoltre dai media partner Radio Capital, ViviMilano, Zero, Sky Classica HD, Club Milano, Pianosolo, Mi-Tomorrow, Music Paper, con la collaborazione di YesMilano.

Mobility Partner bikeMi.

In occasione di Piano City Milano 2025, bikeMi diventa mobility partner per offrire un modo pratico e sostenibile di seguire gli eventi in bicicletta. Grazie a questa speciale collaborazione, si potrà attivare un abbonamento giornaliero bikeMi a soli 2€ invece di 4,50€, valido su tutte le biciclette del servizio, sia muscolari che elettriche. Per maggiori informazioni: www.pianocitymilano.it/bikemi.

Water Partner WA-MI. F&B Partner Piano Center APE Bar e Cucina Franca.

Nello spazio della GAM – Galleria d’Arte Moderna sarà possibile ristorarsi grazie al bar cashless di Ape Bar e di Cucina Franca: per i giorni di Piano City Milano sarà presente un menù online per prenotare e pagare online senza fare la fila.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale www.pianocitymilano.it.

Tutti i concerti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni.

INAUGURAZIONE e MAIN STAGE

Il suggestivo giardino della GAM – Galleria D’Arte Moderna di Milano si trasformerà nel cuore pulsante di Piano City Milano con una serie di concerti serali che animeranno il Main Stage e il parco, offrendo al pubblico un’eclettica selezione di performance pianistiche. Il programma ospita artisti di fama internazionale e giovani talenti, spaziando dalla musica classica al jazz, dall’elettronica al pop, in un’esperienza immersiva che celebra il pianoforte in tutte le sue declinazioni.

L’inaugurazione si terrà domani alle 21.00, con la performance molto attesa di Chilly Gonzales, noto per la sua capacità di fondere virtuosismo pianistico, composizione contemporanea e teatralità, che per l’occasione proporrà le sue musiche originali per l’evento che aprirà ufficialmente questa edizione di Piano City Milano. Dopo oltre un decennio di album strumentali, dalla Solo Piano Trilogy ai lavori con Boys Noize, Jarvis Cocker e Plastikman, Chilly Gonzales ha intrapreso un nuovo viaggio artistico con il suo ultimo album Gonzo (2024), che segna un’evoluzione nel suo percorso sonoro. Il suo linguaggio musicale è una continua esplorazione tra classico e contemporaneo, tra provocazione e pura emozione sonora. Non è la prima volta di Chilly Gonzales a Piano City Milano: il suo concerto alla GAM nel 2017 e la sua partecipazione a Piano City Milano Preludio nel 2020 sono rimaste impresse nella memoria del pubblico.

La sera successiva, sabato 24 maggio, il palco della GAM si accenderà sin dalle 20.00 con Sun Hee You, pianista sudcoreana con musiche di Hyung-Ki Joo e Billy Joel, seguita alle 21.00 da Thomas Bartlett, artista e producer americano plurinominato ai Grammy Awards che presenterà le sue composizioni originali, intime e cinematiche. Alle 22.00 salirà sul palco Arthur Jeffes, leader dei Penguin Cafe, con una performance di piano solo. Alle 23.00 sarà la volta del cantautore italiano Motta, che porterà al pubblico un set di sue musiche originali, seguito a mezzanotte dai Grandbrothers, duo tedesco noto per le loro sperimentazioni tra pianoforte acustico ed elettronica.

La programmazione prosegue domenica 25 maggio alle 19.30 con Davide Cabassi e musiche dal suo nuovo disco. Alle 20.30, invece, la GAM sarà invasa dalle sonorità contemporanee di Hanakiv, artista estone che fonde pianoforte ed elettronica in una proposta onirica e introspettiva. Alle 21.30 il pioniere della musica elettronica John Foxx, già leader degli Ultravox, proporrà le sue composizioni evocative, aprendo la strada, alle 22.30, all’estro jazzistico di Uri Caine, noto per la sua capacità di attraversare i generi musicali con maestria. Infine, la chiusura sarà affidata alle 23.30 al brasiliano Amaro Freitas, nuovo protagonista della scena jazz contemporanea, con uno stile energico e innovativo che mescola tradizione afrobrasiliana e virtuosismo pianistico.

PIANO CENTER – PIANO GIARDINO E PIANO LAGHETTO

Nel contesto incantevole dei giardini della Galleria d’Arte Moderna, Piano City Milano propone una serie di concerti immersi nel verde anche durante il giorno, nelle suggestive location di Piano Giardino e Piano Laghetto, due scenografie naturali dove il pianoforte si fonde con l’ambiente per regalare esperienze musicali intime e poetiche.

Piano Giardino ospiterà una selezione di concerti a partire da sabato 24 maggio alle 10.30 con Yuko Ito. A seguire, alle 12.10, si esibirà Carlo Solinas, secondo classificato alla quarantesima edizione del Premio Venezia con un repertorio classico, mentre nel primo pomeriggio, alle 14.50, il concerto di musica pop di Francesco Parrino. Alle 16.30 chiuderà la giornata Nicolas Horvath, con Chasing Satie, brano composto per lui da Terry Riley. La programmazione continuerà domenica 25 maggio alle 10.30 con Francesco Ricci e alle 12.10 Paolo Ehrenheim, rispettivamente quarto e terzo classificato alla quarantesima edizione del Premio Venezia. Alle 14.50 il Piano Duo Cristina Marton-Argerich & Antonia Miller con Morgenland, mentre alle 16.30 Alberto Bof, noto a livello internazionale per aver collaborato con Lady Gaga e Bradley Cooper per il brano multiplatino Shallow.

Sul lato opposto del parco, sul suggestivo specchio d’acqua di Piano Laghetto, i concerti inizieranno sabato 24 maggio alle 11.20 con Alessio Masi e musiche di Nino Rota, seguito alle 13.00 da Guillaume Fournier con le musiche per la sola mano sinistra composte a suo tempo per Paul Wittgenstein, e alle 15.40 Elisa D’Auria, interprete raffinata che per l’occasione esegue Franck e Beethoven. La domenica si aprirà alle 11.20 con il Duo Palmas e Schubert e Schumann: dialoghi al pianoforte, un viaggio nella profondità espressiva del repertorio romantico. A seguire, Elia Frittelli, quinto classificato alla quarantesima edizione del Premio Venezia, si esibirà alle 13.00 e alle 15.40 Beatrice Nicholas con un’incursione nel mondo del jazz, arricchendo di nuove sfumature sonore la cornice del laghetto.

ALBA

Durante il festival, le mattine di sabato 24 e domenica 25 maggio offrono due esperienze musicali (alle 05.00) tra le più suggestive dell’intera rassegna, immerse nella luce nascente e nel silenzio ancora intatto della città.

Questi eventi si terranno in due location iconiche di Milano, dove la cultura e lo sport si fondono in perfetta sintonia in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici. I due appuntamenti speciali incarnano perfettamente i valori dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Sabato all’Arena di Milano, Angelo Trabace accoglie il giorno con il suo nuovo live Abbash: il pianoforte si fonde con il primo chiarore del cielo in un’atmosfera sospesa, poetica, quasi onirica.

Domenica, invece, è la Darsena a fare da palcoscenico naturale a un concerto tutto al femminile, con Elena Chiavegato che esegue Femmes de légende di Mel Bonis.

PIANO NIGHT

A Piano City Milano torna dopo alcuni anni di assenza uno degli appuntamenti più attesi del festival: la Piano Night, una maratona notturna di concerti che celebra la magia del pianoforte nelle ore più suggestive. Tre concerti nel Foyer del Teatro Franco Parenti invitano il pubblico a vivere la musica in un’atmosfera intima e immersiva, sospesa nel tempo. Protagonisti di questa edizione sono tre musicisti internazionali, Cléo T a mezzanotte, Kaito Muramatsu alle 01.00 e Marko Ivic alle 02.00, capaci di intrecciare suoni, emozioni e visioni in un’esperienza unica, pensata per accompagnare la notte milanese.

CITY

A Volvo Studio Milano, nel cuore di Porta Nuova, si terranno due concerti e due Piano Lesson che guardano alla musica di oggi e di domani. Sabato 24 maggio alle 15.00 sarà protagonista la pianista originaria di Tokyo Tamako Murakami con un programma da Haydn a Chopin e Ravel.

A seguire, alle 19.00, la Piano Lesson con il compositore e direttore d’orchestra Andrea Morricone sul suo rapporto con il pianoforte. A moderare l’incontro Paola Molfino, direttrice di Music Paper.

Domenica 25 maggio alle 12.30 il pianista Bas Bulteel presenterà il suo nuovo album, frutto di una ricerca tra jazz e improvvisazione. Il progetto nasce grazie al dialogo con l’artista visivo Jan Frederik De Cock, mentre Bulteel improvvisava al pianoforte nello studio dell’artista, quest’ultimo realizzava opere visive, anche utilizzate per la copertina del disco.

Alle 16.00, invece, la giornata si chiuderà con la Piano Lesson di Fulminacci, moderata dal giornalista Samuele Valori di Billboard Italia. Cantautore noto per la scrittura diretta e le performance sincere, Fulminacci dialogherà e si esibirà al pianoforte mettendo al centro l’intimità e l’emozione che caratterizzano la sua musica.

Anche Armani/Silos, dopo il successo riscontrato lo scorso anno, torna nel ricco programma di Piano City Milano con un appuntamento speciale pensato per la quindicesima edizione del festival. Domenica 25 maggio alle 11.00 Giovanni Truppi si esibirà in Mio Mini Piano, in dialogo con Daniele Pintaldi. Partendo dall’esigenza concreta di avere un vero pianoforte trasportabile, Truppi ha smontato e reinventato un pianoforte verticale. Il risultato è un piano disassemblato, ricostruibile, amplificato, che mantiene il tocco acustico e diventa parte integrante dello spettacolo.

Sempre domenica, alle 17.30, nel cuore di Bicocca, in BiM – il progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando un iconico edificio in una work destination all’avanguardia con spazi per il benessere, la cultura e la socialità, servizi per il business e una grande area verde – si esibirà Francesco Turrisi, pianista jazz vincitore di un Grammy Award.

Sabato 24 maggio alle 8.30 ai Giardini Indro Montanelli musica, corpo e natura si intrecciano con il concerto della pianista Eliana Grasso che eseguirà il programma L’altra metà della musica: compositrici tra Ottocento e Novecento. Un omaggio potente e delicato al talento delle donne per l’opening speciale di iO Donna “A Corpo Libero”, l’evento annuale del femminile di Corriere della Sera, quest’anno con il supporto di Humanitas Medical Care.

Il Prosciutto di Parma incontra la musica: a Piano City Milano 2025 un connubio di autenticità e passione. Sabato 24 e domenica 25 maggio, la Rotonda della Besana ospiterà l’esecuzione integrale delle 15 sinfonie di Dmitrij Šostakovič, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. In apertura delle sinfonie, alle ore 10.00 di sabato 24 maggio, gli allievi del Conservatorio G. Verdi di Milano eseguiranno l’integrale dei preludi e fughe dello stesso Šostakovič, con introduzione a cura del Prof. Luca Schieppati.

In questo contesto d’eccellenza, il Prosciutto di Parma sarà presente come sponsor ufficiale, con uno stand dedicato, degustazioni, gadget e un photobooth per scattare Polaroid personalizzate, celebrando l’incontro con il pubblico. La partecipazione a Piano City Milano è per il Prosciutto di Parma un’occasione per confermare la propria vicinanza a un pubblico ampio, con un tono di voce diretto e autentico, sintetizzato nel claim: “Piacere, Prosciutto di Parma”. Un appuntamento che unisce cultura, emozione e sapore.

NTT DATA, leader globale riconosciuto nell’innovazione di servizi tecnologici e business, apre le porte della propria sede sabato 24 maggio alle 11.00 per un concerto speciale. Protagonista sarà Ji Liu, celebre pianista, compositore e studioso di fama internazionale, che eseguirà l’integrale dei Piano Etudes di Philip Glass.

Impegnata dal 2018 nel sostegno di Piano City Milano, quest’anno Hermès Italie supporta due concerti di musica neoclassical presso il Teatro Franco Parenti. Nella suggestiva cornice della piscina dei Bagni Misteriosi, alle ore 18.30 di sabato 24 maggio si esibirà Mattia Morleo, domenica 25 alle 18.30 si esibiranno Francesco Santalucia e Francesco Taskayali. Il progetto Hermès per i Talenti rientra in un percorso più ampio di attenzione della maison ai temi di sviluppo sociale, volto a scoprire e a valorizzare giovani pianisti aiutandoli ad avviare una carriera di successo.

I concerti che si terranno alla Fabbrica del Vapore nella tre giorni fanno parte del Vesak, la più importante festività buddhista, organizzata dall’Unione Buddhista Italiana, che quest’anno celebra anche i suoi 40 anni. Domani alle 22.15 Matteo Ruperto suona un omaggio a Ryūichi Sakamoto. Sabato 24 alle 6.00 ospita Weaving Sounds Project, una performance artistica Lo-Fi dove musica, suono e frequenza creano un dialogo con Larissa Giers e Francesco Taskayali. La Fabbrica sarà anche il palcoscenico del concerto di Cesare Picco, che alle 22.30 reinterpreta The Köln Concert: 1975–2025, speciale progetto eseguito in prima assoluta nazionale e naturale evoluzione dello studio e dell’esecuzione della partitura originale di “The Köln Concert” di Keith Jarrett.

Domenica 25 alle ore 14.30 al pianoforte il Duo Chiarella – Adami per un concerto tra classica, moderna e colonne sonore. Investire SGR e Fondo Ca’ Granda aprono nuovamente le porte di Bramante 13. Si tratta di un immobile, anticamente di proprietà del Policlinico di Milano, inserito in un più ampio progetto di social housing che rientra in un importante intervento di rigenerazione urbana che aiuterà nel dare risposta al bisogno abitativo di Milano.

Nella prestigiosa cornice del Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala tre giovani brillanti pianiste intorno a Brahms: alle 14.00 Sofia Donato, alle 15.30 Giulia Zampieri e alle 17.00 Saya Ota. I concerti, in collaborazione con l’Accademia Pianistica della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, sono introdotti dalla Prof.ssa Anna Quaranta. Al Museo Teatrale alla Scala, la Piano Lesson Salieri, oggi e domani di Luca Schieppati alle 18.30.

In collaborazione con il Festival delle Bambine e dei Bambini – evento che si focalizza sui diritti dell’infanzia con attività e laboratori per fasce d’età dai 3 ai 12 anni – sabato 24 sotto il Portico dell’Elefante al Castello Sforzesco dalle 13.00 alle 19.00, si esegue tutta la musica per pianoforte di Maurice Ravel, nel 150° anno dalla nascita, con i giovani pianisti di Pianofriends e la guida all’ascolto di Vincenzo Balzani con la partecipazione straordinaria di Vsevolod Dvorkin. Domenica 25 sempre al Castello Sforzesco, in collaborazione con Fondazione La Nuova Musica e con l’Associazione A Casa lontani da casa, i più piccoli possono divertirsi con i concerti-laboratori La Balena BaBa, programmati in quattro turni: 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00, creando le loro musiche a partire dai testi poetici che Roberto Piumini ha preparato per l’occasione.

Tra le location anche Senato Hotel, Chateau Monfort, Hotel Indigo Milan, The Westin Palace, Sheraton San Siro, Excelsior Hotel Gallia e 21 House of Stories.

Tra l’anteprima e l’inaugurazione del festival, i concerti di domani rappresentano una “vigilia musicale” che, tra suggestioni urbane e incursioni nei luoghi della vita quotidiana, accompagna la città al festival.

Domani le note iniziano a diffondersi sin dal mattino, da Quarto Oggiaro a Barona, coinvolgendo anche i più piccoli con i concerti in sette Scuole dell’Infanzia, in collaborazione con l’Associazione Diamo il La, con i pianisti Mell Morcone, Victoria Terekiev e Elena Zuccotto. Per l’occasione, grazie alla generosità di Francesco Lombardi, sarà donato un pianoforte alla scuola dell’Infanzia di Via Satta 19 per poter svolgere attività musicali tutto l’anno.

A mezzogiorno, il pianoforte risuona tra i gate dell’Aeroporto di Milano Linate, dove Luis Di Gennaro rende omaggio ai Coldplay con un set pop coinvolgente per tutti i passeggeri in attesa dei loro voli. Il concerto è in collaborazione con SEA. Alle 13.00, La Goccia, luogo in cui nascerà il nuovo Campus Bovisa Nord del Politecnico di Milano, ospita Alessandro Sgobbio con il suo Piano Music 3, un viaggio sonoro tra musica originale ed elettronica. Evento in collaborazione con Politecnico di Milano.

In serata, l’atmosfera si fa più intensa e sperimentale: alla Fondazione Prada si esegue Gay Guerrilla di Julius Eastman per quattro pianoforti, con Luca Ciammarughi, Francesco Libetta, Costanza Principe e Alessandro Stella.

Sabato 24 maggio Milano si anima con una fitta rete di concerti sparsi in tutta la città, parte integrante della programmazione di Piano City Milano 2025. Ogni luogo si trasforma in una tappa sonora con atmosfere uniche e repertori che spaziano dal classico al contemporaneo, dalla world music al jazz.

In collaborazione con FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e Fondazione Somaini Scultore, in Corso di Porta Vigentina Adriano Bassi e Antonietta Incardona alle 09.30 con un omaggio a Satie.

Da sempre Piano City Milano è accanto alla trasformazione della città. Alle 10.00 in Via Verga, strada pedonalizzata in zona Sempione, il concerto del noto personaggio televisivo Antonio Casanova. Alle 18.30 le sonorità elettroniche e originali di Nico Morelli nel contesto di riqualificazione urbana di Piazza Cincinnato.

Tra le sedi religiose e storiche, il Tempio di San Sebastiano ospita alle 10.00 Luigi Bozzolan con la sua nuova trascrizione per pianoforte della Petite messe solennelle di Gioacchino Rossini. L’ADI Design Museum, invece, accoglie alle 11.00 il laboratorio Sotto il coperchio, a cura degli Associati A.I.A.R.P., pensato come momento divulgativo e interattivo in occasione della mostra “Tools. Il saper fare a regola d’arte“.

Triennale Milano Teatro ospita un percorso articolato. Alle 11.00 Emanuele Ferrari presenta la Piano Lesson incentrata su Mozart Musicainscena, seguito da Enrico Intra alle 12.30 con il suo jazz raffinato. Nel pomeriggio Luciano Chessa con la Piano Lesson sul Futurismo alle 14.30, Sandro Cappelletto alle 16.30 con la presentazione della nuova Enciclopedia della Musica Contemporanea Treccani, da lui curata in occasione del centenario della Treccani, e Maria Grazia Bellocchio al pianoforte. Alle 19.00 Bruno Canino con musiche di grande eleganza di Fauré e Ravel.

Anche Palazzo Marino entra nel cuore della tre giorni: alle 12.30, Andrea Rebaudengo suona, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Sports et divertissements di Erik Satie con interventi dell’attore Simone Tangolo.

L’Auditorium Lattuada, invece, offre una vera e propria maratona al pianoforte dalle 15.00 fino alle 20.00 con gli allievi della Civica Scuola di Musica C. Abbado.

Diversi spazi milanesi aprono le porte al festival con programmi originali: all’Excelsior Hotel Gallia alle 16.00 il concerto di Gianluca Mancini; allo Sheraton Milan San Siro la pianista Cinzia Dato si esibisce allo stesso orario con composizioni di Schumann, Liszt e Chopin. Il Senato Hotel Milano accoglie due concerti: alle 18.00 con Elizabeth Michelle Heryawan con una selezione di brani della musica indonesiana e alle 20.00 con Davide Santacolomba con musiche originali. 21 House of Stories Navigli, invece, ospita alle 19.30 Lorenzo Palermo con il suo set tra jazz e composizioni originali.

Tra i momenti più intensi del festival c’è la Piano Lesson di Danilo Rea alle 18.30 nel Giardino del Roseto dell’Università IULM.

Alla Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci alle 12.00 la conversazione musicale di Gaetano Liguori con il giornalista Enzo Gentile, mentre all’Hospice Cascina Brandezzata, antico cascinale ristrutturato in modo da accogliere in sicurezza e comfort pazienti in fase avanzata di malattia, alle 18.30 Antonio Davì suona musiche che spaziano dal classico al pop, in un viaggio tra generi musicali.

Alle 20.15 all’Agnona Showroom, il concerto con musiche originali di Sofi Paez darà vita a un’esperienza immersiva tra architettura e atmosfera. Per il secondo anno consecutivo, Agnona prende parte al festival e torna a celebrare l’incontro tra musica e materia. Nella cornice suggestiva della sede milanese del brand, il concerto sarà un viaggio sensoriale in cui suono, luce e spazio si fondono in un’esperienza unica.

Domenica 25 maggio, Milano offre una seconda giornata altrettanto ricca di musica in ogni angolo.

L’ADI Design Museum è tra i poli più attivi della giornata. Alle 11.00 Carlo Boccadoro esegue il noto album di Ludovico Einaudi Underwater, seguito da Andrea Bacchetti alle 12.30 con un programma che unisce classico e moderno. Nel primo pomeriggio, alle 14.00, Gianmarco Canato presenta Pianoforte trasfigurato, laboratorio realizzato in occasione della mostra “Tools. Il saper fare a regola d’arte“, invitando il pubblico a creare nuovi brani musicali con il pianoforte e l’elettronica. Alle 16.00 Antonio Ballista presenta il suo progetto Singolarità. La sera, alle 19.00, Veronique Vanhoucke al pianoforte e Francesco Leprino ai Live Video presentano la prima esecuzione italiana delle musiche di George Crumb, Metamorphoses, composte su celebri quadri della storia dell’arte.

Nel frattempo, al Museo Bagatti Valsecchi, si avvicendano i concerti a 2 pianoforti: alle 12.00 il Duo Bonardi-Zullo propone una fusione tra classica e contemporanea, seguito alle 14.00 dal Duo Tolomelli-Castellani. Alle 15.30 si ascolta il Minimal Duo e la sua proposta di musica contemporanea, mentre alle 17.30 il Duo Pianistico Ad Parnassum affronta un repertorio moderno e contemporaneo. Alle 19.00 tocca al Duo Mélinès, che chiude con musiche di Rota e Piazzolla.

Al Museo Poldi Pezzoli, dalle 11.00 alle 15.00, si svolge un viaggio musicale intitolato Francia e Russia: la nascita di un nuovo pianismo in collaborazione con il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo. Alle 15.30, Federico Bricchetto presenta Meet me in the Dark, e infine, alle 17.00, si rende omaggio a due giganti della musica del Novecento, in occasione dei 100 anni dalla loro nascita: Luciano Berio e Pierre Boulez, in collaborazione con Divertimento Ensemble.

Al Teatro Arsenale focus minimalismo: alle 15.30 Bruna Di Virgilio presenta una nuova versione di Six Pianos di Steve Reich, alle 17.00 Damiën Heemskerk esegue tra gli altri John Adams e Giya Kancheli e alle 19.00 A Rainbow in Curved Air di Terry Riley con Ricciarda Belgiojoso e Walter Prati.

Il Milano Certosa District – progetto di rigenerazione urbana sostenibile che trasforma un’ex area industriale nella zona nord-ovest della città in un quartiere vivo e innovativo dove storia, sostenibilità e benessere collettivo si incontrano – si divide in due location: Il Pennellificio, dove alle 12.00 Danilo Remo Venturoli rende omaggio a Luigi Tenco, e La Forgiatura, dove alle 17.00 Laura Fedele esplora le sfumature del jazz, del pop e del rock con Femminile plurale, mentre alle 18.00 Fabrizio Grecchi omaggia i Beatles in versione piano solo.

Al Museo Don Gnocchi alle 11.00 Michele Fedrigotti e Francesca Rivabene con musiche di Mozart, Debussy e Rachmaninov, mentre Luigi Nicolini suona un programma di colonne sonore dal titolo Nuove visioni alle 16.00 al MIC – Museo Interattivo del Cinema.

La musica trova ospitalità anche al The Westin Palace con il concerto di improvvisazione di Paolo Mascio alle 12.00, al Chateau Monfort alle 18.30 con le musiche originali di Rocco de Rosa, all’Indigo Hotel alle 17.00 con la classica del Veneziani-Valluzzi Piano Duo.

A Casa Emergency, spazio di diritti e cultura aperto alla città, alle 14.30 Lorenzo Tosarelli suona musica brasiliana.

Alle 16.30 al Centro Milano Donna del Municipio 1 Ginevra Costantini Negri con il Piano Talk anteprima del Festival Il Diritto di Suonare che lo scorso anno ha ottenuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica e il sostegno della delegata Pari Opportunità del Sindaco di Milano.

Alle 16.00 la Piano Lesson di Francesco Lombardi su Nino Rota, accompagnato da Andrea Rebaudengo, nel cortile di casa Rota. Alle 17.00 allo Spazio Alda Merini il concerto di Giuseppina Torre con musiche tratte dal suo nuovo album “The Choice”.

Non mancano poi eventi sparsi in città. A Cascina Linterno alle 10.30 la Piano Lesson su Beethoven e Schumann a cura di Vincenzo Culotta, mentre all’Auditorium Enzo Baldoni alle 12.30 si tiene un concerto jazz con gli allievi dei Civici Corsi di Jazz, e ancora alle 12.30 Alessandro Commellato in zona Giambellino. Alle 20.30 presso la Sala Puccini del Conservatorio G. Verdi di Milano il concerto degli allievi dello stesso Conservatorio.

Alla Stazione Radio, location nata dalla trasformazione dell’ex sottostazione elettrica di Milano Centrale, situata tra i quartieri di Greco e Gioia, alle 11.30 la world music di Ettore Bove, mentre al Casello di San Cristoforo alle 12.00 Thomas Umbaca presenta le sue musiche originali in questo luogo tornato a vivere grazie ad alcune associazioni che l’hanno riqualificato. All’Anfiteatro Cassina Anna alle 15.30 le musiche pop di Pietro Formai.

Piano City Milano ospita anche concerti realizzati in collaborazione con realtà attive sul territorio, valorizzando il tessuto creativo della città. Tra questi, la Fondazione Amici del Trivulzio Martinitt e Stelline Onlus che propone sabato 24 alle 10.30 all’Istituto Nicola Moreschi e domenica 25 alle 16.00 al Pio Albergo Trivulzio il concerto di Ilenia Stella.

L’Associazione Musicale Roberto Franceschi APS cura invece tra il CAM Garibaldi e il Museo “Casa della Memoria” una serie di concerti. Al CAM Garibaldi sabato 24 alle 11.00 Pierre-Laurent Boucharlat, alle 18.00 Alessandro Marano e alle 21.00 Piano Duo Chopin, mentre domenica 25 alle 18.00 Duo Gianpaolo e Stefania Argentieri e alle 21.00 Amedeo Cannas. Al Museo “Casa della Memoria”, invece, sabato 24 alle 16.30 Miki Lubrano Lavadera, mentre domenica 25 alle 11.30 Emil Ribarski.

Alla Heracles Gymnasium SSD due concerti serali in una cornice insolita dove sport e cultura si incontrano: Boris Iliev sabato 24 alle 20.30 e Chiara Schmidt domenica 25 alle 18.30. Sabato 24 al Mutuo Soccorso Milano la musica si intreccia con i valori della solidarietà con i concerti di Giulio Sgarrella alle 19.00, Samuele Lauro alle 20.00, Guido Corradu alle 21.00 e Matteo Maranzana alle 22.00. Alla Locanda alla Mano, spazio inclusivo e cooperativo nel cuore del Parco Sempione, domenica 25 alle 11.00 il concerto della pianista Eugenia Canale. Nella Sala Polifunzionale del Circolo Arci Mondini una serie di concerti organizzati dall’Associazione Musicale Internazionale “Rogoredo Musica”: sabato 24 alle 12.00 Virginio Volante e alle 21.00 Donatello Giambersio, mentre domenica 25 alle 15.00 Gianluca Faragli, alle 17.00 Pierluigi Camicia e alle 19.00 Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio.

ANTEPRIMA

Questa sera il consueto appuntamento con l’anteprima di Piano City Milano offerta da Apple Music Classical. Al Teatro San Babila suonerà Francesco Tristano. L’artista presenterà al pubblico il suo nuovo album, dedicato a Bach, rivisitando l’artista classico attraverso il suo inconfondibile linguaggio sonoro.

E da oggi al 25 maggio, per tutta la durata del festival, l’Anfiteatro del Liberty risuonerà delle note della composizione originale “GULL” del pianista Dustin O’Halloran. Una soundscape vera e propria che abbraccerà e risuonerà nella venue iconica di Apple.