Teatro Olimpico, Morricone dirige Morricone

Giovedì 15 e venerdì 16 maggio, ore 20.30

L’Associazione Roma Sinfonietta dedica due concerti – il 15 e 16 maggio alle 20.30 al teatro Olimpico di Roma – a Ennio Morricone, uno dei compositori più famosi non soltanto della nostra epoca ma di ogni epoca. Lo testimoniano l’ammirazione che lo circondava in vita e lo circonda tuttora in Italia e nel mondo intero e i riconoscimenti che gli sono stati tributati: due premi Oscar – il primo “alla carriera” nel 2007, il secondo per The hateful eight di Quentin Tarantino nel 2016 – e innumerevoli altri premi, dal Golden Globe ai Grammy, Bafta, David di Donatello, Nastri d’Argento, European Film Awards, Leone d’Oro, eccetera. Ma altrettanto e forse più significativa è la grande presa che la sua musica esercita su un numero enorme di ascoltatori (sono oltre settanta milioni i dischi venduti) e che non diminuisce col passare degli anni, tutt’altro.

A dirigere l’Orchestra Roma Sinfonietta in questi due concerti sarà Andrea Morricone, figlio di Ennio e anch’egli compositore e direttore d’orchestra, che già da prima della scomparsa del padre si è dedicato con assiduità ed amore alla sua musica, ma contemporaneamente ha continuato la propria attività di compositore. Ha infatti composto diverse e importanti colonne sonore, ma fra tutti i suoi lavori cinematografici spicca la composizione del Tema d’amore del film Nuovo Cinema Paradiso, premiato col Bafta Awards e interpretato da grandiartisti internazionali, qualiRené Fleming, Andrea Bocelli e Itzhak Perlman. Ha vinto anche due Golden Globe Awards con le sue colonne sonore per L’Industriale e per Raul, diritto di uccidere.

Per questo concerto da lui diretto – che sarà ripetuto due volte – Andrea Morricone ha scelto le musiche più note e più amate di suo padre, attenendosi fedelmente alle partiture originali, senza gli adattamenti e le trascrizioni a cui vengono spesso sottoposte. Per l’occasione le musiche di alcuni film sono state da lui riunite in suite, alcune delle quali sono dedicate ai film nati dalla collaborazione di Morricone con un singolo regista mentre altre suite accostano le musiche per film di diversi registi.

Ad aprire il concerto è la musica che Ennio Morricone ha composto per Gli intoccabili di Brian De Palma. Poi si passa ad una suite con le musiche scritte per Giuseppe Tornatore e precisamente per i film La leggenda del pianista sull’oceano, Malena e Una pura formalità: qui ha un ruolo importante Vincenzo Bolognese, violino solista. Seguono le musiche di Sostiene Pereira di Roberto Faenza. Al centro del concerto sta la suite che riunisce le musiche per tre western – famosissimi, a dir poco – di Sergio Leone, cioè Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West e Giù la testa, con brani iconici come L’uomo dell’armonica e L’estasi dell’oro: l’armonica è ora suonata da Luigi Mattacchione, che ha più volte collaborato personalmente con Ennio Morricone, mentre la voce solista è quella di Fiammetta Tofoni, giovane soprano avviata ad una più che promettente carriera sui palcoscenici operistici.

Si prosegue con la suite intitolata “Fogli sparsi”, che include le musiche scritte da Morricone per Il Clan dei Siciliani e Metti una sera a cena, diretti da due importanti registi quali Henri Verneuil e Giuseppe Patroni Griffi. La suite successiva è intitolata “Cinema 1” e riunisce le musiche scritte per alcuni film di grande successo: Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, Il prato dei fratelli Taviani, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, C’era una volta in America di Leone: si ascolteranno qui brani celeberrimi come Tema di Deborah e Poverty, con Bruno Lombardi e Antonello Maio, solisti rispettivamente al flauto e al pianoforte. Conclude il concerto la suite interamente dedicata alle musiche per Mission di Roland Joffé, una delle colonne sonore di Morricone più amate, di cui si ascolteranno momenti indimenticabili come Gabriel’s oboe (l’oboe solista sarà Antonio Verdone), The falls e On Earth as it is in Heaven.

L’Orchestra Roma Sinfonietta è stata per molti anni assidua collaboratrice di Ennio Morricone, che l’ha diretta innumerevoli volte sia in sala di registrazione sia nelle sale da concerto del mondo intero, tra cui Royal Albert Hall di Londra, Palazzo dei Congressi di Parigi, International Forum di Tokyo, Radio City Hall di New York, Festival Hall di Osaka, Olympic Gymnasium di Seoul, Auditorium del Cremlino di Mosca. Partecipano al concerto il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano e il Coro Claudio Casini dell’Università di Roma Tor Vergata: il Maestro di questi due cori è Stefano Cucci, anch’egli tra i più stretti collaboratori di Ennio Morricone.

In occasione dei due concerti, nel foyer del teatro Olimpico sarà allestita una mostra di partiture di Ennio Morricone, che testimoniano la sua intensa e mai interrotta attività nel campo della musica assoluta, come egli stesso la definiva, a cui era stato avviato dai suoi studi con Goffredo Petrassi al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e che coltivò con passione, al punto di rammaricarsi che i suoi successi in campo cinematografico avessero messo in ombra una parte non secondaria della sua creatività.