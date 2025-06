Accademia di Santa Cecilia, Kirill Petrenko chiude la stagione

Schumann a Brahms e Mozart giovedì 12 giugno ore 19.30, repliche venerdì 13 ore 20.30 e sabato 14 ore 18

La Stagione Sinfonica 2024/2025 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si conclude maestosamente con Kirill Petrenko, Direttore Musicale dei Berliner Philharmoniker e presenza ormai costante all’Accademia, impegnato insieme all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un programma che spazia da Schumann a Brahms e Mozart giovedì 12 giugno ore 19.30 (con repliche venerdì 13 ore 20.30 e sabato 14 ore 18).

Il programma sarà successivamente portato anche al Teatro alla Scala di Milano dove direttore, solisti e orchestra si esibiranno in un’unica esclusiva data, fissata il 15 giugno.

La prima parte del concerto è dedicata a Schumann, con l’Overture dal Manfred, e Mozart, di cui sarà eseguita la Sinfonia concertante per fiati K 297b assieme a quattro solisti d’eccezione: le prime parti dell’Orchestra ceciliana Andrea Oliva al flauto, Francesco Di Rosa all’oboe, Andrea Zucco al fagotto e Alessio Allegrini al corno. Nella seconda parte, Petrenko dirigerà l’Orchestra di Santa Cecilia attraverso un grande testo del sinfonismo ottocentesco, la Prima Sinfonia di Brahms, scritta fra il 1855 e il 1876. Quando l’opera fu completata, grandissima era l’attesa nel mondo musicale tedesco per la prima sinfonia composta da Brahms; il musicista era già famoso ovunque, ma aveva superato la quarantina senza essersi ancora cimentato nel genere strumentale “più illustre”. In realtà, la Sinfonia era già stata abbozzata nel 1855 e nel 1862 il primo movimento era già quasi concluso, ma il lavoro riprese solo nell’estate del 1874, e arrivò in porto nel settembre 1876; ma ancora pochi giorni avanti la prima esecuzione, il 4 novembre 1876 a Karlsruhe sotto la direzione di Felix Otto Dessoff, Brahms interviene ancora sul manoscritto, ritoccando e tagliando qualcosa dai due movimenti centrali.

Kirill Petrenko

Dalla stagione 2019/20 Kirill Petrenko è il Direttore principale e Direttore artistico dei Berliner Philharmoniker. Nato a Omsk, in Siberia, ha ricevuto la sua formazione musicale prima nella sua città natale e poi in Austria. La sua carriera di direttore è iniziata con incarichi di rilievo al Teatro di Stato di Meiningen e alla Komische Oper di Berlino. Dal 2013 al 2020 Kirill Petrenko è stato Generalmusikdirektor della Staatsoper di Monaco. È stato ospite dei più importanti teatri d’opera del mondo, dalla Staatsoper di Vienna al Covent Garden di Londra, dall’Opéra di Parigi fino al Metropolitan di New York e al Festival di Bayreuth, ed è salito sul podio delle grandi orchestre sinfoniche di Vienna, Monaco, Dresda, Parigi, Amsterdam, Londra, Roma, Chicago, Cleveland e della Israel Philharmonic. Dal suo debutto del 2006 con i Berliner Philharmoniker, con l’orchestra berlinese si sono sviluppate diverse priorità programmatiche, tra cui il lavoro sul repertorio classico-romantico dell’orchestra, come si evince fin dall’inizio del suo mandato quando diresse la Nona Sinfonia di Beethoven. Forte anche l’interesse per alcuni compositori ingiustamente trascurati come Josef Suk ed Erich Wolfgang Korngold, spesso presenti nei suoi programmi concertistici. Per quanto riguarda il teatro musicale, recentemente con i Berliner ha eseguito Elektra di Richard Strauss e Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

All’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha debuttato nel novembre del 2010, mentre la sua ultima presenza risale all’ottobre del 2021.

Andrea Oliva

Andrea Oliva è uno dei migliori flautisti della sua generazione, una stella brillante nel mondo del flauto”: così Sir James Galway ha definito il Primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, ruolo che ricopre dal 2003. Già membro della Gustav Mahler Jugendorchester (e diretto, tra gli altri, da Abbado, Ozawa, Boulez), ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan ed è stato invitato, a soli 23 anni, come Primo Flauto ospite dai Berliner Philharmoniker. Fra i numerosi premi vinti spiccano il primo premio al Concorso Internazionale di Kobe (2005) e il terzo premio al Concorso Internazionale ARD di Monaco (2004). Invitato da Abbado, ha suonato con l’Orchestra Mozart e ha collaborato con orchestre quali la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Bamberger Symphoniker, NDR Elbphilharmonie Orchestrer, Human Rights Orchestra e Mahler Chamber Orchestra. Attualmente è Professore di flauto principale presso la Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana.

Francesco Di Rosa

Francesco Di Rosa è considerato come uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale. Attualmente è Primo oboe solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e titolare della cattedra di oboe alla Scuola Universitaria di Musica della Svizzera italiana a Lugano. Dal 1994 al 2008 è stato Primo oboe dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. Unico oboista italiano a suonare come Primo oboe con i Berliner Philharmoniker, è stato invitato, sempre come Primo oboe, dal Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Royal Concertgebouw Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra Mozart di Claudio Abbado, Orchestre National de France e Orchestre de la Suisse Romande. È Direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana FORM. Nel giugno 2021 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Suona un oboe Buffet modello “Légende Hybrid”.

Andrea Zucco

Andrea Zucco è Primo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e professore al Royal Northern College di Manchester e alla Scuola di Musica di Fiesole.

La sua carriera è caratterizzata da una intensa attività orchestrale e cameristica, con concerti con orchestre di prestigio come la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Bayerisches Staatsorchester, Lucerne Festival Orchestra, Filarmonica della Scala e la Tonhalle Orchester di Zurigo. Ha inoltre collaborato con la Mahler Chamber Orchestra e la Deutsche Kammerphilharmonie. Come solista ha suonato, tra le altre, con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e la Mahler Chamber Orchestra. La sua passione per l’insegnamento lo ha portato a tenere regolarmente masterclass presso importanti istituzioni come la Sibelius Academy di Helsinki, il Conservatoire de Genève, la Hochschule für Musik di Freiburg e la Guildhall School of Music and Drama.

Inoltre ha fatto parte della giuria di prestigiosi concorsi internazionali, tra cui l’ARD di Monaco e The Muri Competition.

Alessio Allegrini

Fondatore del movimento Musicians for Human Rights, Direttore musicale della Human Rights Orchestra, Alessio Allegrini si è esibito come Primo corno con i principali direttori d’orchestra del mondo, tra cui Claudio Abbado, Giulini, Barenboim, Sawallisch, Maazel, Chung, Jansons, Tate, Gergiev, Rattle, Pappano e Muti. Vincitore di importanti riconoscimenti e premi internazionali, tra i quali il Prague Spring Competition e il concorso ARD di Monaco di Baviera, Allegrini ha ricoperto il ruolo di Primo corno dell’Orchestra della Scala di Milano e successivamente, per un anno, il ruolo di Primo corno ospite dei Berliner Philharmoniker. Per molti anni è stato Primo corno dell’Orchestra del Festival di Lucerna e dell’Orchestra Mozart diretta da Abbado, con il quale ha registrato i quattro Concerti per corno e la Sinfonia Concertante per fiati di Mozart nonché il Concerto brandeburghese n. 2 BWV 1047 di Bach (DG). Dal 2004 è Primo corno dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Giovedì 12 giugno ore 19.30, venerdì 13 giugno ore 20.30, sabato 14 giugno ore 18

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Kirill Petrenko

flauto Andrea Oliva

oboe Francesco Di Rosa

fagotto Andrea Zucco

corno Alessio Allegrini

Schumann Manfred: Ouverture

Mozart Sinfonia Concertante per fiati K 297b

Brahms Sinfonia n. 1

