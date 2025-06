SANTIBRIGANTI TEATRO

CHIERI COMIC LIVE SHOW

PRIMA EDIZIONE – luglio 2025

Corte del Palazzo Comunale

Via Palazzo di Città 10, Chieri (TO)

UN LUGLIO ALL’INSEGNA DELLA COMICITÀ NELLA CORTE DEL PALAZZO COMUNALE DI CHIERI

È con grande piacere che presentiamo la prima edizione di CHIERI COMIC LIVE SHOW, una rassegna dedicata all’arte della comicità declinata attraverso spettacoli di stand-up comedy. Negli ultimi anni questo genere comico – ma non solo – si è ritagliato spazi importanti in televisione, ma è davanti al pubblico, in serate dal vivo, che rivela tutta la sua carica dirompente.

Ogni lunedì di luglio, il bel cortile del Palazzo Comunale ospiterà alcuni tra i più interessanti artisti della ricca scena torinese.

Avremo quattro serate in “parità di genere”: da Zelig Italian Stand Up arriverà Stefano Gorno con l’irresistibile presidio comico/liturgico del suo nuovo spettacolo “Santo subito”; seguirà Giulia Pont con “Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo”, quando l’amore ha dei problemi e la ricerca delle soluzioni provoca disastri da risate; Marco Del Sordo, in “Me malgrado”, si cimenta in un’analisi tragicomica di un trentenne alle prese con caustiche riflessioni sulla vita fino ad ora; ‘last but not least’, Carla Carucci con il suo “Ancora una e poi spengo”, che ci delizia con sagaci e irresistibili riflessioni sulle proprie dipendenze da serie televisive, fenomeno ormai globale.

L’iniziativa, ideata e curata da Santibriganti Teatro, è realizzata con il sostegno, il contributo economico e il patrocinio della Città di Chieri, che ringraziamo per l’attestazione di stima nei confronti del progetto.

Di seguito il programma completo:

Lunedì 7 luglio h. 21.30

“SANTO SUBITO”

di e con STEFANO GORNO

E’ un presidio comico liturgico, può avere effetti indesiderati anche gravi, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non somministrare al di sotto dei sedici anni, se il sintomo persiste consultare l’esorcista. Nel 2019 il Gorno è stato segnalato…, dal Corriere della Sera, tra i più divertenti stand up comedian italiani. Il suo primo spettacolo appare nella rassegna Zelig-Italian Stand Up su Amazon Prime Video.

Lunedì 14 luglio h. 21.30

“TI LASCIO PERCHE’ MI FAI SALIRE IL CORTISOLO”

di e con GIULIA PONT

regia e consulenza drammaturgica Carla Carucci

“Hai mai fatto misurare il cortisolo? E’ una questione di fondamentale importanza! Se il tuo partner ti fa salire i valori dell’ormone dello stress, forse dovresti pensare di mollarlo…” Le teorie sentimentali di Giulia Pont non fanno una piega e fanno anche parecchio ridere. Spettacolo comico-catartico per far lasciare coppie in crisi, confortare single involontari e scardinare qualche tabù!

Lunedì 21 luglio h. 21.30

“ME MALGRADO”

di e con MARCO DEL SORDO

Se nella vita nascere non è una scelta e morire è inevitabile, come vivere il tempo che sta in mezzo sono solo fatti nostri. È per farlo bene servono solidi punti fermi: una laurea sicura, una vita sociale, attività fisica costante, un lavoro normale. Queste e altre cose mi hanno tutte mandato dalla psicologa. Questa sessione gratuita di terapia fa ridere, fa riflettere, fa piangere, non lo so cosa fa ma fa del suo meglio, giuro.

Lunedì 28 luglio h. 21.30

“ANCORA UNA E POI SPENGO”

di e con CARLA CARUCCI

regia di Francesca Lo Bue

Spettacolo tragicomico che affronta uno dei grandi mali del nuovo millennio: la dipendenza da serie tv. Siamo tutti Serial Watcher! La protagonista a causa della sua “dipendenza” arriva a perdere il senso di realtà, fondendo la propria identità con quella dei suoi personaggi preferiti, in un’escalation comica irresistibile.

——————————————————

BIGLIETTI

Online su Ticket.it o Santibriganti.it

6 € + 1€ prevendita

In cassa

9 € intero

7 € ridotto: under 25, over 65, Arci, tesserati associazioni socioculturali cittadine

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il vicino Auditorium Leo Chiosso

——————————————————

INFO:

011 645740 da lun. a giov. dalle 11 alle 17

santibriganti.it

Fb: Santibriganti Teatro

Ig: Santibriganti Teatro

——————————————————

Santibriganti Teatro ETS

Santibriganti Teatro nasce 1992. La direzione artistica è di Maurizio Bàbuin. Rivolge una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea, al teatro ragazzi, al teatro popolare d’arte e non ultimo alla formazione. Ha sostenuto dal 1996 al 2001 il Laboratorio Permanente di Ricerca, curato da Domenico Castaldo, con cui ha conseguito nel 1999 il Premio Bartolucci per la ricerca teatrale. Dal 1997 al 2003 è parte del direttivo del Coordinamento Moncalieri Teatro, nel cui ambito ha curato la direzione artistica del Teatro Civico Matteotti e di Theatropolis-festival internazionale delle arti teatrali. Dal 2002 nasce il progetto di Laboratorio Permanente sulla Commedia dell’Arte diretto da Mauro Piombo. In sintonia con questo percorso la compagnia promuove dal 2005 al 2013 il festival MascheraFest. Santibriganti è titolare, dal 2005, della Residenza di Caraglio, di Busca, di Dronero, con stagioni presso i Teatri Civici cittadini e rassegne estive come Caravancaraj e Sì di Venere. Cura la gestione e direzione artistica dal 2006 al 2013 del Teatro Garybaldi di Settimo Torinese. Da 2013 al 2022 ne cura la stagione teatrale. Nel 2016, in collaborazione con Progetto URT di Jurij Ferrini crea la Shakespeare School – scuola annuale di perfezionamento per attori che nel 2024 si trasforma ne LoStudio, master per attori e attrici diretto da Marco Lorenzi de Il mulino di Amleto. In Moncalieri dall’estate 2021 organizza Summerland Fest kermesse di spettacoli nel centro storico di Moncalieri; nel 2024 organizza alla Comunità il Porto la rassegna Comic Live Show. Nel 2022 e 2023 vince il Bando Periferie della città di Torino e, in qualità di capofila, organizza il progetto Scorribande Metropolitane. Opera nell’ambito del disagio con progetti rivolti alla disabilità, ai soggetti a rischio, ai richiedenti asilo, ai disoccupati. Gli spettacoli dei progetti Piccola Trilogia degli Altri Bambini e Indagare il male, hanno conseguito premi nell’ambito di festival e concorsi nazionali e internazionali. È attiva con i suoi spettacoli in Italia e all’estero: in gennaio febbraio 2025 con IO//ODIO due settimane di repliche in NYC Off Broadway; negli anni spettacoli in Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Moldova, Serbia, Palestina.