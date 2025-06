WEEK&ND CON L’AUTORE’: IL GIORNALISTA ENRICO DEREGIBUS A MATERA TRA DE GREGORI E TENCO

IL 21 E 22 GIUGNO PER LA FESTA DELLA MUSICA

In occasione della Festa della musica del 21 giugno il giornalista, saggista e operatore culturale Enrico Deregibus sarà il protagonista di “Week&nd con l’autore”, format realizzato dal Centro culturale Arti del Mediterraneo di Montescaglioso.

Due gli appuntamenti in programma: il 21 giugno dedicato a Francesco De Gregori, il 22 giugno a Luigi Tenco, entrambi in luoghi prestigiosi della città di Matera e a ingresso libero.

Il primo giorno l’incontro verterà su due volumi sul cantautore romano scritti da Deregibus: la biografia del 2015 “Mi puoi leggere fino a tardi” e “Francesco De Gregori. I testi. La storia delle canzoni” del 2020, entrambi per Giunti.

L’appuntamento è alle ore 20 al Presidio della Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani in Piazza Vittorio Veneto 17. Condurranno Michele Fanelli e Francesco Lomonaco. Interventi musicali di Fanelli e altri.

Seguiranno interventi su cultura, musica, città, territorio, nel contesto di una visione per ‘Matera2026 Capitale della Cultura e del Dialogo nel Mediterraneo’.

Domenica 22 alle 20 verrà invece presentato il libro “Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste”, curato da Deregibus con Enrico de Angelis per il Saggiatore.

L’autore sarà intervistato da Dino De Angelis e Francesco Lomonaco con contributi audio/video.

L’evento è in programma nella Sala Consiliare del Palazzo della provincia di Matera, in Via Domenico Rodola 60.

“Week&nd con l’autore” è un format di innovazione sociale, strutturato in azioni tese a favorire fermento e coesione socioculturale nell’area del Patrimonio Unesco (Distretto AgroEcologico della Murgia e del Bradano) attraverso la circolazione di autori / artisti.

Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con Materia Futura dai giovani per Matera, Associazione Nocap, Migranti tutti.

Enrico Deregibus è giornalista, saggista e operatore culturale. In particolare è direttore artistico o consulente di molti festival musicali, rassegne e contest, da PeM – Parole e musica in Monferrato a Voci per la libertà, dal Premio Bindi al Mei – Meeting Etichette Indipendenti. È uno dei curatori del Premio Amnesty riservato ai big della musica italiana.

È stato per molti anni consulente alla direzione artistica del Club Tenco, per il quale ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della promozione. È inoltre ufficio stampa del Premio Andrea Parodi e del Premio Bianca d’Aponte.

In vari eventi è impegnato come presentatore o come conduttore di incontri/intervista con cantanti, attori e intellettuali.

In campo giornalistico, ha lavorato per testate come Diario, Avvenire, Kataweb, Rockol, Rockstar, Donna Moderna e L’Isola che non c’era, di cui è stato vicedirettore. È considerato il biografo di Francesco De Gregori. Ha infatti realizzato per Giunti nel 2015 il volume su di lui “Mi puoi leggere fino a tardi”, mentre l’anno dopo ha scritto le schede del cofanetto “Backpack”, opera che racchiude 32 dischi del cantautore romano. Nel 2020 è la volta del volume “Francesco De Gregori. I testi. La storia delle canzoni”, ancora per Giunti.

È inoltre ideatore e curatore del “Dizionario completo della canzone italiana” (Giunti, 2006). Con Enrico de Angelis e Sergio Secondiano Sacchi nel 2007 ha curato il volume su Luigi Tenco “Il mio posto nel mondo. Luigi Tenco, cantautore. Ricordi, appunti, frammenti” (BUR). Nel 2013 per NdA-Press è uscito “Chi se ne frega della musica?”, una raccolta di suoi scritti con interventi dello scrittore Gianluca Morozzi. Ha partecipato inoltre a decine di altri volumi a vario titolo (prefazioni, contributi, interventi).

L’ultimo suo libro è del 2024: “Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste”, curato con Enrico de Angelis per il Saggiatore.

Per informazioni: WhatsApp 3312405040