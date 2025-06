(non solo) CINEMA IN MANIFATTURA

“IN CANTIERE”

Dal 27 giugno al 27 agosto torna l’arena estiva negli spazi rigenerati della ex fabbrica in una nuova location

Anteprime, grandi classici, film in lingua originale, incontri e dibattiti animeranno per due mesi la rassegna cinematografica realizzata da Manifattura Tabacchi e Fondazione Culturale Niels Stensen.

Presenti nelle serate inaugurali i registi Lucibello e Mastrandrea

Firenze, 17 giugno 2025 – Dal 27 giugno al 27 agosto, per il settimo anno consecutivo, torna in Manifattura Tabacchi l’arena estiva (non solo) Cinema in Manifattura, in collaborazione con Fondazione Stensen. Per l’edizione 2025, “In cantiere”, la rassegna proporrà tutte le sere anteprime, grandi classici, film in lingua originale sottotitolati in italiano, pellicole per bambini, documentari, accompagnati da incontri e dibattiti con approfondimenti tematici che coinvolgeranno il pubblico prima della proiezione. La sala cinematografica all’aperto, dove il pubblico potrà usufruire di cuffie wireless per un ascolto ottimale durante la visione di ogni film, avrà quest’anno una nuova location all’interno degli spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi, con un allestimento che si sviluppa lungo via Elsa Morante, all’angolo con l’edificio B5.

La rassegna sarà inaugurata il 27 giugno con la proiezione del documentario Il complotto di Tirana di Manfredi Lucibello. Il giorno seguente, 28 giugno, sarà la volta di Nonostante, di Valerio Mastandrea. In entrambe le serate saranno presenti i registi, che introdurranno i propri film nei talk delle 19:30 in Piazza della Ciminiera. Il 24 luglio, in occasione della proiezione di Vittoria, ospiti del talk saranno invece i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.

La serata di mercoledì 9 luglio, giorno del quarto anniversario dei licenziamenti degli operai della GKN, sarà dedicata alla vicenda che ha visto protagonista la fabbrica di Campi Bisenzio con Ti ricordi quel 9 luglio? (Auto)biografia della vertenza ex GKN in immagini, parole e realtà virtuale: sarà proiettato in anteprima mondiale il cortometraggio realizzato in VR da Lorenzo Pedri e Omar Rashid che permette di vedere dall’interno quello che rimane della fabbrica. A seguire, un incontro-spettacolo con il Collettivo di Fabbrica e ospiti a sorpresa per fare il punto della situazione e condividere con la città il progetto di reindustrializzazione e continuità occupazionale dal basso che li vede protagonisti.

Torna anche quest’anno la sezione presentata da Carlo Pellegrini, co-curatore della rassegna, che introdurrà alcune pellicole per immergersi nella visione dei film con lo sguardo giusto.

La programmazione si arricchisce con i grandi classici, tra cui gli intramontabili Pulp Fiction, Dogville, Paris,Texas in occasione del 40° anniversario. Novità 2025 è la sezione curata da Carlo Pellegrini, co-curatore della rassegna, che introdurrà alcune pellicole per immergersi nella visione dei film con lo sguardo giusto.

Da non perdere lunedì 14 luglio la proiezione di Sherlock Jr., pellicola del 1924 di Buster Keaton: cinque musicisti del Collettivo Soundtracks 2025, guidati sul palco da Enrico Gabrielli – polistrumentista, compositore, arrangiatore, produttore discografico e scrittore italiano, noto principalmente per essere membro dei Mariposa e dei Calibro 35 – suoneranno dal vivo la colonna sonora del mitico film muto.

Genitori e figli potranno godere del cinema sotto le stelle con la proiezione di Lilo&Stitch (18 luglio) e Flow – Un mondo da salvare (23 luglio).

Per tutto il periodo delle proiezioni, mostrando il biglietto dello spettacolo del giorno sarà possibile avere lo sconto del 15% da Berberè aderendo così all’iniziativa Pizza&Cinema.

Il pubblico potrà contare inoltre sull’offerta food and beverage dei cafè e ristoranti della Factory: Bulli&Balene, Shake Café, Hiroko, Cuchiss Lab, Bottega Biologica, Po’Stò, Blend.

(non solo) Cinema in Manifattura è un progetto di Manifattura Tabacchi e Fondazione Culturale Niels Stensen, realizzato con il supporto di Berberè Pizzeria. L’arena è parte di Europa cinemas.

Biglietti:

6,50 Euro Biglietto intero

5,00 Euro Biglietto ridotto (Circuito Firenze al Cinema, Polimoda, Accademia di Belle Arti, Card Residenti di Manifattura Tabacchi e convenzioni)

3,50 Euro Biglietto super ridotto Cinema Revolution per i film italiani ed europei

3,00 Euro Evento GKN 9 luglio

8,50 Euro / ridotto 7,00 Euro Sonorizzazione dal vivo il 14 luglio.

Apertura cassa e arena dalle ore 20:30.

Inizio degli spettacoli nei mesi di giugno e luglio alle ore 21:30; inizio proiezioni nel mese di agosto 21:15.

Prevendite online su liveticket.it/stensen (è sempre possibile acquistare i biglietti dei giorni successivi anche alla cassa dell’arena).

Info:

I talk delle 19:30 si tengono nel Cortile della Ciminiera presso Po’stò.

Parcheggio coperto Manifattura Tabacchi, ingresso da Via Tartini 13, prime 2 ore gratuite.

In caso di pioggia forte la comunicazione di un eventuale annullamento o spostamento in altra sede al chiuso sarà data sui canali social di Manifattura e/o Stensen entro le ore 20 del giorno stesso. I biglietti in prevendita saranno rimborsati entro 5 giorni dall’evento annullato.