HEINEKEN® 0.0 DEBUTTA SUL GRANDE SCHERMO CON F1® IL FILM, PROMUOVENDO UNA NUOVA NARRATIVA SULLA MODERAZIONE SENZA COMPROMESSI



Dal 25 giugno Heineken® 0.0 è protagonista dell’evento cinematografico dell’estate F1® IL FILM, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt e Damson Idris,

sfidando i pregiudizi sul no-alcol e guidando una cultura della moderazione più libera, inclusiva e contemporanea.

Milano, 17 giugno 2025 – Heineken® 0.0 è partner ufficiale dell’attesissimo film “F1® IL FILM”, prodotto da Apple Original Films e distribuito da Warner Bros. Pictures, in uscita mondiale il 25 giugno. Il progetto segna un nuovo capitolo nella solida collaborazione tra Heineken® e la Formula 1®: l’evoluzione di un percorso iniziato nel 2016, che promuove una visione contemporanea della socialità e del consumo responsabile.

In un momento in cui la Formula 1® sta vivendo un’impennata di interesse e popolarità a livello mondiale, F1® IL FILM si candida a diventare l’evento cinematografico dell’estate, con Heineken® 0.0 come protagonista, al centro di una narrazione che celebra libertà di scelta, inclusività e moderazione, dentro e fuori la pista. Heineken® 0.0 è una lager analcolica dal gusto pieno e distintivo, frutto di una ricetta esclusiva che unisce equilibrio, freschezza e la qualità premium che da sempre contraddistingue il brand. Lanciata nel 2017, è pensata per chi vuole vivere appieno ogni momento, senza rinunciare al gusto.

Diretto da Joseph Kosinski e con Brad Pitt e Damson Idris, F1® IL FILM è al centro di un’attivazione speciale firmata dallo stesso regista, che ha coinvolto in prima persona i protagonisti del film. La campagna prende vita con uno spot inedito e ad alto impatto con Pitt e Idris, disponibile sui canali Heineken®: una campagna digital attiva dal 16 giugno fino a fine luglio, pensata per sfidare gli stereotipi legati al consumo di bevande analcoliche nei momenti di socialità.

Un contenuto che riflette il modo in cui il pubblico contemporaneo sta ripensando il concetto stesso di “scelta”. In una scena simbolica, infatti, il personaggio di Damson Idris, Joshua Pearce, sorseggia una Heineken® 0.0 lasciando intendere che sarà lui a mettersi alla guida. Ma è Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, a sorprendere tutti prendendo il volante, sovvertendo le aspettative. Ideata per rafforzare il messaggio semplice e potente del brand: un invito a scegliere Heineken® 0.0 “Alla guida, e non solo”. La scena supporta l’approccio più ampio di Heineken® 0.0 nel normalizzare la moderazione: gustare una buona birra 0.0 non ha bisogno di una giustificazione.

La campagna riflette un cambiamento culturale sempre più evidente negli stili di vita: un numero crescente di persone sceglie bevande a basso o zero contenuto alcolico – che sia per una serata, nuove abitudini o semplicemente per affermare una scelta personale. Con “F1® IL FILM”, Heineken® apre una nuova prospettiva: non servono scuse per scegliere una birra analcolica. L’obiettivo è normalizzare la moderazione, sfidando con leggerezza e intelligenza i pregiudizi ancora legati al consumo responsabile.

“In Heineken® siamo convinti che la cultura possa ispirare nuovi comportamenti”, commenta Nabil Nasser, Global Head di Heineken® Brand. “Con F1® THE MOVIE portiamo così il tema della moderazione in uno spazio globale, rilevante ed emotivamente coinvolgente. Questa partnership non rappresenta solo un’occasione di visibilità: si tratta di rendere la scelta delle birre analcoliche come naturale, accettata e rilevante nei momenti che contano davvero, soprattutto in contesti sociali. Come leader nel segmento 0.0, vogliamo ridefinire cosa significhi oggi scegliere la moderazione, senza mai rinunciare al gusto”.

Attraverso questa partnership, Heineken® consolida così la sua presenza nei luoghi dove la cultura prende forma, in modo autentico, coinvolgente e socialmente rilevante. Nei giorni che precedono l’uscita del film, i fan potranno accedere a contenuti esclusivi e dietro le quinte attraverso i canali digitali di Heineken®. Un’opportunità per immergersi nell’atmosfera del film e scoprire l’innovazione di un marchio che si impegna a promuovere un approccio al consumo moderno e inclusivo.Damson Idris commenta: ”

La F1® è intensa, veloce, fatta di rischi e carica di pressione. Ed è proprio questo a renderla entusiasmante. Lo spot di Heineken® sovverte le regole — non solo delle corse, ma anche di come celebriamo e ci relazioniamo. Scegliere una 0.0 non significa rinunciare a qualcosa, ma scegliere ciò che è giusto per te e viverlo pienamente, in ogni momento”.

Joseph Kosinski, regista e produttore, aggiunge: “Questo film non parla solo della velocità e dello spettacolo della Formula 1, ma anche delle emozioni e della cultura che la circondano. Ogni dettaglio – inclusi i partner coinvolti nel progetto – è stato scelto con cura. Volevamo collaborazioni che rispecchiassero il mondo che stavamo costruendo e il cambiamento nel modo in cui le persone vivono lo sport oggi. La presenza di Heineken® 0.0 è naturale, autentica e perfettamente allineata al nostro messaggio, proprio ciò che stavo cercando come narratore”.

La collaborazione con F1® IL FILM si inserisce nel più ampio portafoglio globale di Heineken®, che include anche Formula 1™ e UEFA Champions League, piattaforme attraverso cui il brand continua a promuovere scelte inclusive e responsabili tra i fan di tutto il mondo.

HEINEKEN produce birra in Italia da 50 anni, è presente sul territorio con i 4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO) e con un network distributivo – Partesa – specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. che opera con centri logistici su tutto il territorio. Con più di 2.000 dipendenti, HEINEKEN è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e commercializza più di 7 milioni di ettolitri di birra, investendo in innovazione e sviluppo. Attraverso il piano “Brew a Better World” HEINEKEN integra la Sostenibilità al business, creando valore per l’azienda, la società e l’intero pianeta. Il Gruppo HEINEKEN in Italia: https://www.heinekenitalia.it

