“PAROLE ANTICHE PER PENSIERI NUOVI”

Da Pasolini a Euripide, un tour letterario e teatrale che coinvolge i 12 siti archeologici della Liguria

21 giugno / 19 settembre

Nell’estate 2025, Teatro Pubblico Ligure, con la direzione di Sergio Maifredi, racconta le rotte del passato e le sfide del presente attraverso le voci dei grandi della letteratura mediterranea. Un’occasione imperdibile per visitare e abitare luoghi di bellezza spettacolare ancora poco conosciuti, a un passo dalle splendide spiagge della Riviera, da ponente a levante: percorsi turisti alternativi alle mete più tradizionali e affollate.

Il viaggio comincia sabato 21 giugno tra le pietre primordiali dei Balzi Rossi (Ventimiglia) sulle orme di Pier Paolo Pasolini – di cui quest’anno ricorre il cinquantenario della morte – che proprio da qui partì nel 1959, a bordo della sua Fiat 1100, per arrivare fino in Puglia e scoprire le spiagge d’Italia in un prezioso reportage di parole e immagini, tra le quali ci accompagnerà Massimo Minella nel nuovo spettacolo di Sergio Maifredi “Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il Tour”, con la musica dal vivo di Edmondo Romano. Sarà il primo appuntamento della 3a edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi / Mediterraneo. Guerre, porti, mercati e civiltà”, ideato e diretto da Sergio Maifredi, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura da Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei della Liguria in collaborazione con Teatro pubblico Ligure. Il lungo percorso si chiuderà il 19 settembre al Palazzo Reale di Genova con l’intervento della cartografa Laura Canali, celebre per le sue coloratissime e illuminanti mappe geopolitiche, che presenterà al pubblico la sua illustrazione grafica e poetica del “Mediterraneo che unisce”.

Il progetto unisce i 12 siti archeologici liguri esistenti in una rete che si estende dal confine francese a quello toscano. Il programma comprende una rassegna al Palazzo Reale di Genova (27 giugno / 19 settembre) e due festival: Portus Lunae Art Festival Diffuso (3 luglio / 6 agosto – Porto Venere, Luni, Sarzana e Lerici) e Albintimilium Theatrum fEst (8/28 luglio -Teatro Romano di Ventimiglia). Ma si sviluppa da ponente a levante su tutto il territorio regionale, coinvolgendo tra anfiteatri, musei, palazzi e fortezze, proponendo complessivamente ben 30 eventi: spettacoli, lezioni, conferenze e incontri con artisti come Arianna Scommegna, David Riondino, Moni Ovadia, Maddalena Crippa e Giuseppe Cederna, insieme a scrittori, archeologi, filosofi e scienziati come Marco Ramazzotti, Loredana Sist, Valentina Fiore, Simone Regazzoni, Franco D’agostino, Corrado Bologna, Giorgio Ieranò, Matteo Nucci e Piergiorgio Odifreddi.

Uno dei momenti chiave del cartellone estivo 2025 firmato TPL sarà il debutto dell’“Ecuba” di Euripide, interpretata da Arianna Scommegna, in scena con Mino Manni (Ulisse) e Gianluigi Fogacci. Nel ruolo di corifeo, alla guida di un coro composto da 12 elementi, ci sarà Mario Incudine, autore delle musiche originali, eseguite dal vivo dal maestro concertatore Antonio Vasta. La nuova regia di Sergio Maifredi conclude il percorso dedicato alla trilogia di Odisseo ideato dal regista con Giorgio Ieranò. “Ecuba” sarà in anteprima a Ventimiglia (Teatro Romano dell’Area archeologica di Nervia,15 luglio) e a Luni (Museo Archeologico Nazionale e zona archeologica, 17 luglio). La prima nazionale si terrà il 20 luglio nella cornice del Teatro Greco di Tindari (Messina), in occasione della 69a edizione del Tindari Festival, coproduttore dello spettacolo.

Continua anche l’impegno creativo e sociale di Teatro Pubblico Ligure nel campo del Teatro di Comunità con la 3a edizione, nel cuore delle Cinque Terre, del progetto di Sergio Maifredi e Massimo Minella “Lo sguardo di Telemaco”, protagonisti i cittadini e le loro storie. Nell’anno del Giubileo il tema scelto è “Cammini”, ed è dedicato ai sentieri alti che portano dal mare ai santuari. Sabato 28 giugno spettatori e narratori saliranno da Riomaggiore al Santuario di Montenero per la restituzione pubblica finale del lavoro di conversazioni e incontri iniziato nel gennaio 2025.