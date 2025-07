TORINO FRINGE FESTIVAL 2026

METROPOLIS – Il futuro che verrà

Dal 19 al 31 maggio 2026

XIV edizione Cosa resta della visione di Lang cento anni dopo?

Metropolis non è più solo un film. È la nostra realtà. A cento anni esatti dall’ambientazione del capolavoro visionario di Fritz Lang, Metropolis diventa il prisma attraverso cui il Torino Fringe Festival 2026 osserva e racconta il presente.Il film, ambientato proprio nel 2026, profetizzava una città dominata dalla tecnologia, dal controllo, dal divario tra chi muove le leve del potere e chi abita il sottosuolo della società. Oggi, in un’epoca segnata dall’intelligenza artificiale, dalla crisi economica, dalla destabilizzazione politica globale e dalla riconfigurazione continua degli spazi umani e lavorativi, quella visione non è più solo distopica: è diventata realtà. Il tema–omaggio Metropolis raccog lie l’eredità dell’edizione appena conclusa, La vita è un varietà, e la proietta nel cuore vivo e contraddittorio della città e della vita contemporanea. Non solo spettacolo, ma osservatorio, azione e arte condivisa, riflessione collettiva. Il Torino Fringe Festival 2026 si fa cantiere urbano, luogo di sperimentazione culturale e spazio di intersezione tra arte, comunità, politiche urbane e immaginazione sociale. Metropolis è un omaggio alla visione di Lang, ma è anche una lente per leggere ciò che accade oggi, 100 anni dopo, a Torino e in altre “metropoli” europee: una città che corre più veloce della sua stessa trasformazione, dove le forme di socialità e fruizione culturale mutano non solo con l’innovazione. Per questo il festival si diffonde nello spazio urbano con nuovi progetti e linguaggi site-specific, eventi partecipati e azioni artistiche capaci di abitare la città in modo nuovo e abbattere le distanze tra pubblico e artistə. Una programmazione sempre più molteplice, fluida, ibrida: che esplora i confini tra oggetto e soggetto, corpo e macchina, individuo e sistema, automatismo e desiderio. L’arte si fa gesto resistente, motore critico coraggioso, affettivo e politico: per restituire alle persone lo spazio, il tempo e l’immaginazione necessari per abitare davvero la propria Metropolis. Sotto l’asfalto, nelle piazze, dietro le facciate lucide degli algoritmi e delle routine quotidiane, qualcosa pulsa ancora. La cultura e il teatro tornano a essere un atto che dà voce ai corpi, ai desideri, alle relazioni. Metropolis è il nostro punto d’osservazione, ma anche il campo aperto in cui immaginare nuove strade. In un paesaggio urbano che cambia volto ogni giorno, il Torino Fringe Festival si muove tra crepe e vertigini, cercando nuove grammatiche per abitare il presente. Non per raccontare un futuro già scritto, ma per aprire uno spazio possibile: dove la città non sia solo scenario, ma protagonista viva di una trasformazione che parte dal basso, dalle comunità, dalle visioni più libere e audaci. Questo tema attraverserà tutta l’edizione 2026 e sarà sviluppato attraverso bandi dedicati, progetti speciali e azioni diffuse sul territorio.

Un invito aperto a immaginare, insieme, nuove forme di cultura urbana e suburbana, di partecipazione e di futuro. Benvenuta Metropolis! In occasione dell’annuncio del tema 2026, il Torino Fringe Festival lancia per la prima volta un bando dedicato a nuovi spazi da inserire nella programmazione della XIV edizione. Scopri SPAZI IN SCENA, il nuovo bando per diventare uno spazio ufficiale del Torino Fringe Festival 2026. Il Fringe si trasforma. Il prossimo palcoscenico potrebbe essere il tuo. SCOPRI DI PIÙ