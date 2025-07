Notti di cinema a Piazza Vittorio – dal 12 luglio al 14 settembre 2025 P.ZA VITTORIO EMANUELE II – GIARDINI NICOLA CALIPARI ROMA – INFO +39 350 5761970 Cinevillage Talenti – dal 16 giugno al 28 agosto 2025 VIA CORRADO ALVARO – LARGO PUGLIESE ROMA – INFO +39 3501111651 Notti di cinema a Villa Bonelli – dal 24 giugno al 14 agosto 2025 VIA CAMILLO MANTALCINI 1 ROMA – INFO +39 377 350 8687 Cinevillage Villa Lazzaroni – dal 1° luglio a metà settembre 2025 VIA APPIA NUOVA 522 ROMA – INFO +39 393 520 3446 Settimana intensa nelle arene del CineVillage, dove il cinema incontra autori, registi e scrittori in una programmazione ricca di appuntamenti speciali. A Piazza Vittorio, si apre con l’incontro con Antonio Piazza e Fabio Grassadonia che presentano Iddu – L’ultimo padrino, seguito da Ferzan Özpetek con Diamanti e Roberto Andò con L’Abbaglio, mentre giovedì è previsto il Premio Porta Magica ad Alessandro Orlandi, con un approfondimento sul mito di Psiche, e sabato il Porta Magica Festival con ospiti istituzionali prima della proiezione di Conclave. Al CineVillage Talenti, spazio alla musica mercoledì con Un passo alla volta dedicato a Fabi, Silvestri e Gazzè, e giovedì incontro con i Manetti Bros. che introducono il film U.S. Palmese. Villa Bonelli propone invece un doppio appuntamento con la letteratura martedì nel ciclo Libri & Spritz, dove Francesco Certo e Carla Agosti presentano le loro opere in dialogo con lettori e ospiti, mentre le serate scorrono tra titoli d’autore e cinema per famiglie. A Villa Lazzaroni, giovedì tornano Antonio Piazza e Fabio Grassadonia con Iddu – L’ultimo padrino, all’interno di una programmazione che include anche A Complete Unknown con Timothée Chalamet e Eterno Visionario di Michele Placido. I biglietti sono disponibili al botteghino o su www.cinevillageroma.it, con la promozione MIC “Cinema Revolution” che consente l’ingresso ai film italiani ed europei al costo di soli 3,50 euro. LUNEDÌ 14 LUGLIO 21:30 INCONTRO CON ANTONIO PIAZZA, FABIO GRASSADONIA e proiezione del film IDDU-L’ULTIMO PADRINO (Drammatico) 130′ di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova MARTEDÌ 15 LUGLIO 21:30 INCONTRO CON FERZAN ÖZPETEK e proiezione del film DIAMANTI (Commedia, Drammatico) 135′ di Ferzan Özpetek con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 21:30 INCONTRO CON ROBERTO ANDÒ e proiezione del film L’ABBAGLIO (Storico) 131′ di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Tommaso Ragno GIOVEDÌ 17 LUGLIO 19:00 Premio Porta Magica 2025 ad Alessandro Orlandi – Il mito di Psiche Info su www.libreriarotondi.it 21:30 IO SONO ANCORA QUI (I’M STILL HERE) (Drammatico) 135′ di Walter Salles con Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Valentina Herszage VENERDÌ 18 LUGLIO 21:30 FUORI (Drammatico) 115′ di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna SABATO 19 LUGLIO 19:00 Porta Magica Festival

Passato e futuro

Con Egidio Furlin, nato il 19 luglio 2018

Intervengono:

On. Carla Mazzuca

Emiliano Monteverde – Assessorato politiche sociali Roma Capitale 21:30 CONCLAVE (Thriller) 120′ di Edward Berger con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati DOMENICA 20 LUGLIO 21:30 VERMIGLIO (Drammatico) 119′ di Maura Delpero con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO, è un progetto realizzato da ANEC Lazio con il contributo di Arsial e Camera di Commercio di Roma, con il sostegno di: Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed ACEA; In collaborazione con Agis Lazio Srl e CNB Comunicazione; con il patrocinio di ENPAM; con il supporto di: Associazione Piazza Vittorio APS; Mobility partner ATAC; Media partner: Radio Core de Roma, Radio Centro Suono, Antenna 1, Mymovies.it, Radio Roma (Radio Roma News e Radio Roma TV). LUNEDÌ 14 LUGLIO 21:30 DIAMANTI (Commedia, Drammatico) 135′ di Ferzan Özpetek con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa MARTEDÌ 15 LUGLIO 21:30 MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (Azione) 165′ di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby MERCOLEDÌ 16 LUGLIO RASSEGNA CINEMUSIC 22:30 UN PASSO ALLA VOLTA – FABI, SILVESTRI, GAZZÈ (Musicale) 100′ di Francesco Cordio con Daniele Silvestri, Max Gazzè, Niccolò Fabi GIOVEDÌ 17 LUGLIO 21:30 INCONTRO CON I MANETTI BROS. e proiezione del film U.S. PALMESE (Commedia) 120′ di Marco Manetti, Antonio Manetti con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira DOMENICA 20 LUGLIO 22:30 10 GIORNI CON I SUOI (Commedia) 98′ di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua CineVillage Talenti è un’iniziativa realizzata da ANEC Lazio con il patrocinio del Municipio Roma III, in collaborazione con Sessantotto Village e con il supporto di AGIS Lazio Srl e CNB Comunicazione. Media partner: Radio Radio, MyMovies, Radio Roma (Radio Roma News e Radio Roma TV). LUNEDÌ 14 LUGLIO 21:30 IL NIBBIO (Drammatico) 109’ di Alessandro Tonda con Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Lorenzo Pozzan MARTEDÌ 15 LUGLIO 19:00 LIBRI & SPRITZ

Francesco Certo presenta

L’amore di un figlio (Pan di lettere)

L’autore sarà in dialogo con Daniele Pozzi

Letture a cura di Carlotta Galmarini Carla Agosti presenta

Il più bel geranio del mio giardino (Eracle)

L’autrice in dialogo con Donatella Montefiori 21:30 BERLINGUER LA GRANDE AMBIZIONE (Biografico) 122′ di Andrea Segre con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 21:30 RASSEGNA CINEKIDS

UN FILM MINECRAFT (A MINECRAFT MOVIE)

(Azione) 101’ di Jared Hess

con Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers GIOVEDÌ 17 LUGLIO 21:30 LA STANZA ACCANTO (THE ROOM NEXT DOOR)

(Drammatico) 107’ di Pedro Almodóvar

con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola VENERDÌ 18 LUGLIO 21:30 NONOSTANTE

(Drammatico) 92’ di Valerio Mastandrea

con Valerio Mastandrea, Dolores Fonzi, Lino Musella, Laura Morante SABATO 19 LUGLIO 21:30 10 GIORNI CON I SUOI

(Commedia) 98’ di Alessandro Genovesi

con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua DOMENICA 20 LUGLIO 21:30 MICKEY 17

(Fantasy) 139’ di Bong Joon-ho

con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo Notti di Cinema a Villa Bonelli è un’iniziativa realizzata da Agis Lazio Srl con il contributo del Municipio Roma XI, con il supporto di ANEC Lazio e CNB Comunicazione; in collaborazione con Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté e Community C.A.S.A. Media partner: Radio Centro Suono, Radio Core de Roma, Antenna Uno, MyMovies, Radio Roma (Radio Roma News e Radio Roma TV). LUNEDÌ 14 LUGLIO 22:30 ITACA – IL RITORNO

(Storico) 116’ di Uberto Pasolini

con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Tom Rhys Harries, Charlie Plummer MARTEDÌ 15 LUGLIO 22:00 CONCLAVE

(Thriller) 120’ di Edward Berger

con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 21:30 A COMPLETE UNKNOWN

(Biografico) 141’ di James Mangold

con Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro GIOVEDÌ 17 LUGLIO 21:30 INCONTRO CON ANTONIO PIAZZA E FABIO GRASSADONIA

e proiezione del film

IDDU-L’ULTIMO PADRINO

(Drammatico) 130’

di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia con Toni Servillo, Ello Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova VENERDÌ 18 LUGLIO MARIA (Drammatico, biografico, musicale) 123′ di Pablo Larrain con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer SABATO 19 LUGLIO 30 NOTTI CON IL MIO EX

(Commedia) 102’ di Guido Chiesa

con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica DOMENICA 20 LUGLIO ETERNO VISIONARIO (Drammatico) 112′ di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti Cinevillage Villa Lazzaroni è un’iniziativa realizzata da Agis Lazio Srl, con il contributo del Comune di Roma e Camera di Commercio di Roma; con il sostegno di ACEA; un progetto con il supporto di ANEC Lazio in collaborazione con CNB e “Libri & Spritz” . Mobility partner: ATAC. Media partner: Radio Centro Suono, Radio Core de Roma, Antenna Uno, MyMovies, Radio Roma (Radio Roma News e Radio Roma TV). Sito ufficiale: cinevillageroma.it Infoline: info@cinevillageroma.it