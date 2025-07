ESTATE FIESOLANA 2025

TEATRO ROMANO DI FIESOLE

Prosegue la programmazione con un appuntamento jazz, la FLORENCE JAZZ ORCHESTRA (martedì 8 luglio) composta da Alessandro Fabbri e Dario Cecchini e dedicato a Horace Silver, la musica leggera con la voce di ALICE (venerdì 11 luglio) interpreta le canzoni di Franco Battiato accompagnata dall’ ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA, ed il cantautore e chitarrista JOSÉ GONZÁLEZ (sabato 12 luglio) nella sua unica data italiana. La danza è di scena con la compagnia toscana LYRIC DANCE COMPANY diretta dal coreografo Alberto Canestro: MADAME (martedì 15 luglio) con un omaggio a Maria Callas

Piatto forte della settimana il teatro classico :

mercoledì 9 luglio

COMPAGNIA LOMBARDI TIEZZI

SANDRO LOMBARDI

EDIPUS

di Giovanni Testori

con Sandro Lombardi e Antonio Perretta

regia Federico Tiezzi

A distanza di 30 anni dal suo apparire, Federico Tiezzi e Sandro Lombardi allestiscono uno dei loro maggiori successi, quelle Edipus di Giovanni Testori che, all’indomani della morte del suo autore, ne rilanciò la drammaturgia.Con Edipus (1977) Testori conclude, dopo l’Ambleto e Macbetto, la trilogia degli Scarrozzanti: fantastica invenzione, tutta in chiave barocca, del mondo tragico, grottesco e disperato di un’accolita di guitti plebei, che girano le periferie d’Italia, contaminando il piano mitico e alto della rappresentazione (desunta volta a volta da archetipi della grande letteratura teatrale), al piano delle vicende personali, innescando un meccanismo scenico di prodigiosa, intensa teatralità dove Sofocle e Shakespeare convivono con l’avanspettacolo, il melodramma con il varietà, il mito con il presente

Giovedì 10 luglio

ILIADE UN RACCONTO MEDITERRANEO

TULLIO SOLENGHI

IL DUELLO PER ELENA (canto III)

Progetto e regia Sergio Maifredi

Consulenza letteraria Giorgio Ieranò

Direttore di produzione Lucia Lombardo

Produzione Sergio Maifredi/Teatro Pubblico Ligure

liade è il big bang della letteratura occidentale. Nei suoi versi sono racchiusi i geni di tutti i miti, di tutti gli eroi. Iliade è il poema dell’ira. Dell’ira nera, suicida, che fino a che permane porta autodistruzione. Iliade è il poema della forza. Iliade è il poema della guerra. Di tutte le guerre, non diverse oggi dai tempi di Omero. Iliade è il mito prima guerra del mediterraneo e quindi la Prima guerra mondiale. Il poema omerico, in 24 libri descrive cinquantuno giorni dell’ultimo anno della guerra di Troia, dall’ira di Achille alla morte di Ettore. Giorni di eroismo, dolore, rancore, amore, sangue, armi, paura, madri, spose, padri, figli, ma soprattutto morte. Un programma pensato dal direttore artistico Sergio Maifredi per lo spazio suggestivo del Teatro Romano, dove da anni porta le sue produzioni, con la consulenza letteraria di Giorgio Ieranò, professore ordinario di Lingua e letteratura greca all’Università di Trento. Il progetto prevede di riportare alla forza della narrazione orale uno dei testi fondativi della cultura occidentale, affidando ogni canto a un moderno interprete.

Si prosegue Giovedì 17 luglio sarà Alessandro Riccio il protagonista della serata dedicata al poema omerico.Conclude il racconto Giovedì 24 luglio. Maddalena Crippa con “Achille e Priamo”

domenica 13 luglio

COMPAGNIA ZERKALO

AGAMENNONE

ALESSANDRO TIDONA

di GHIANNIS RITSOS

traduzione Nicola Crocetti

con ANDREA TIDONA e con CAROLINA VECCHIA

voice over Alessandra Fallucchi

progetto e regia di ALESSANDRO MACHÌA

Formatasi nel 2008, la compagnia teatrale ZERKALO si inserisce in quel segmento posto tra il teatro testuale e il teatro di ricerca in senso stretto, in un percorso che recupera il ruolo della parola come luogo originario di creazione del senso.

Un’attenzione particolare è rivolta alla drammaturgia contemporanea – soprattutto italiana ed europea – e alla riscrittura dei classici attraverso una lingua di poesia. Nella versione di Ghianni Ritsos, il re di Micene, potente despota omerico a capo della spedizione contro Troia, è un uomo vecchio, giunto finalmente a casa dopo una lunga estenuante guerra e capace di un solo ultimo atto di valore: una confessione della propria versione della storia alla moglie Clitemnestra. Agamennone ricompone i passi di un cammino durato dieci anni, per testimoniare le poche reali vittorie che è riuscito a compiere su sé stesso, prima fra tutte la lucida visione della propria vanità. Se in Eschilo non si vede mai cosa accade all’interno del palazzo, Ritsos invece ci porta all’interno del palazzo dove Agamennone raccontando la storia di un uomo sensibile, fragilissimo, trasformato dalla guerra in cui ha visto e ha fatto tutto, una figura in grado di accorgersi addirittura delle piccole fatiche di una formica e di rivedervi tragicamente, le proprie.



ESTATE FIESOLANA 2025

Organizzata da PRG srl e Associazione Music Pool, aggiudicatarie del bando indetto dal Comune di Fiesole per la gestione dell’Estate Fiesolana che si svolgerà al Teatro Romano di Fiesole, unitamente alla Amministrazione Comunale di Fiesole. Le proposte del cartellone di questa edizione sono rese possibili grazie al contributo del Comune di Fiesole, della Fondazione CR Firenze, della Regione Toscana, della Città Metropolitana e del Ministero della Cultura, in collaborazione con AT, oltre al sostegno confermato dalle aziende Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Sammontana, Bibi Graetz, Publiacqua e Uovo del Casentino.

QUI il CARTELLONE completo di Estate Fiesolana 2025

RIDUZIONI

Studenti/Under 25: acquistabile, dove previsto, solo presso tutti i punti vendita del circuito Boxoffice Toscana.

Bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere

Soci Coop UNICOOP Firenze: Sono previste, dove indicato e applicabili solo in prevendita, esclusivamente presso i Punti Vendita interni ai negozi Unicoop Firenze, la riduzione sull’acquisto dei biglietti.

Residenti Comune di Fiesole: i biglietti ridotti, dove previsti, sono acquistabili esclusivamente alla biglietteria del Teatro, presentando un documento di identità che attesti la residenza.

PREVENDITA

La vendita dei biglietti per gli eventi in programma è in corso online su www.estatefiesolana.it e presso tutti i punti vendita del Circuito Boxoffice Toscana /Ticketone .

La prevendita verrà effettuata anche presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole in Largo Fernando Farulli 1 (tel. 055.5961293) tutti i giorni in orario 9/18.00 e nelle sere di spettacolo 19.45/21.45

PERSONE CON DISABILITÀ

Esclusivamente presso i punti vendita del Circuito Boxoffice Toscana e Ticketone si può acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. Per poter accedere ad una sistemazione consona si raccomanda di NON acquistare un biglietto generico

BAR DEL TEATRO

All’interno dell’area del teatro è presente un punto bar ristoro con un’offerta di piatti freddi, schiacciatine, pizzette, spuntini, drink e cocktail. È aperto fino a termine dello spettacolo.

