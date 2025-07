da sabato 19 luglio a sabato 30 agosto

FESTIVAL NUOVE TERRE XIII edizione

Arti diffuse per il Levante ligure

L’Orgoglio del Margine

AL VIA IL 19 LUGLIO CON VENTI GIORNATE DI FESTA E SPETTACOLO TRA LE SPIAGGE E I MONTI DEL LEVANTE LIGURE.

10 comuni coinvolti in 26 eventi di teatro, danza e musica, ma anche cene, incontri e passeggiate a picco sul mare, da sabato 19 luglio a sabato 30 agosto. Otto prime nazionali in programma.

La 13a edizione del Festival Nuove Terre ideato dal Comune di Framura e da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e Laura Bevione, e quella organizzativa di Annastella Giannelli è la più lunga e ricca di eventi nella storia della kermesse ligure. Tra i debutti più attesi – in un cartellone che conta ben otto prime nazionali – si segnalano la vicenda di Renzo e Lucia rivisitata dai Sanpapiè (19 luglio), un funambolico viaggio nel mondo dello sport attraverso i continenti in compagnia del super campione di pallavolo Andrea Zorzi detto “Zorro” (26 luglio), il “Tipico maschio italiano” raccontato da Lorenzo Maragoni (6 agosto), l’irresistibile happening drammaturgico di Andrea Cosentino dedicato alle follie dell’intelligenza artificiale (18 agosto), e il nuovo spettacolo targato Officine Papage, in coproduzione con la compagnia portoghese Teatro da Garagem: “La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero”, liberamente ispirato a Pirandello (22 agosto). Moltissimi i giovani artisti in scena, dalle emergenti Sara Baldassarre e Letizia Buchini (19 luglio), all’ormai affermato Pietro Giannini, nello spettacolo “La traiettoria calante” prodotto dal Teatro Nazionale di Genova (28 luglio). Uno spazio particolare sarà riservato alla musica, tra contemporanea e folk: imperdibile l’appuntamento all’alba sulla spiaggia di Torsei a Framura per il concerto “Sunrise” (21 agosto).

«Il Festival Nuove Terre si prepara per la sua 13° edizione, la più lunga e ricca di eventi di sempre, con un percorso di venti giornate di spettacolo fra luglio e agosto che, ne sono certa, saprà stupirci e riscuotere un ampio successo e una larga partecipazione del pubblico – commenta l’assessore alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria Simona Ferro. – Il ricco palinsesto non prevede solamente teatro, musica e danza, ma anche alcune attività nella natura: un modo efficace e coinvolgente per valorizzare le bellezze del nostro territorio attraverso l’arte, con il preciso intento di mettere in evidenza la capacità dei nostri paesaggi di fungere da perfetta “cornice naturale” per delle rappresentazioni artistiche, fuggendo dal rumore e dai ritmi frenetici che caratterizzano i grandi centri abitati e riscoprendo, al contrario, il nostro patrimonio verde.»

IL TEMA 2025: “L’ORGOGLIO DEL MARGINE”

La direzione artistica di Officine Papage ha costruito il programma della 13a edizione del Festival Nuove Terre seguendo il filo rosso del “margine”: un omaggio all’eccellenza di un territorio caratterizzato da piccole comunità incastonate in un paesaggio di sogno. “Margine” come zona liminale sospesa, luogo in cui il confronto e l’ascolto sono davvero possibili, lontano dal frastuono e dalla fretta delle aree urbane. “Margine” come occasione di incontro, immaginata per coinvolgere un pubblico sempre più vasto: nuovi turisti, famiglie, giovani e anziani. Teatro di parola e di poesia, stand-up comedy e teatro-danza, circo contemporaneo e musica, dall’elettronica al Jazz, si coniugano in un programma che affianca allestimenti più tradizionali e vere e proprie esperienze in cui è richiesta la partecipazione attiva del pubblico. Sono appuntamenti che ripensano e riscrivono la tradizionale modalità di fruizione degli spettacoli: performance all’alba, allestimenti su una spiaggia, passeggiate spettacolari. Il progetto Nuove Terre sfida costantemente il “margine” prefissato per lo spettacolo dal vivo, illuminando la ricerca di quegli artisti e quelle compagnie che su quel confine operano, forte della convinzione che un territorio liminale possa essere luogo ideale per immaginare e sperimentare nuove forme di intrattenimento, intelligente e profondo, capace di cementare legami interpersonali e di arricchire tanto gli spettatori che le comunità ospitanti, così come gli stessi artisti.

GLI SPETTACOLI

Il Festival parte sabato 19 luglio a Framura con una doppia serata dedicata ai sogni delle nuove generazioni, con il debutto di “Distinti saluti” (ore 21.30), una creazione firmata da Sara Baldassarre e Letizia Bucchini che indaga con ironia l’universo under 30, seguita dalla prima nazionale di “Them”, il nuovo spettacolo dei Sanpapiè – una delle più popolari compagnie italiane di teatro danza – che rivisita la storia di Renzo e Lucia, per ridefinire la figura dell’eroe: due giovani innamorati, spinti dall’amore reciproco, combattono insieme per ciò in cui credono, pronti a soffrire e a difendere il loro legame e le loro convinzioni. Sabato 26 luglio l’appuntamento è a Deiva Marina in piazza Bollo con Andrea Zorzi. Il grande campione mondiale di volley, ora speaker televisivo molto seguito, sarà in scena con Beatrice Visibelli in “La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo” scritto e diretto da Nicola Zavagli: un viaggio tra i continenti all’insegna dello sport come lingua universale e specchio del mondo. A Bonassola, lunedì 28 luglio, è la volta del bravissimo Pietro Giannini con il suo “La Traiettoria calante”, una produzione del Teatro Nazionale di Genova che ricorda la tragedia del crollo di Ponte Morandi.

Il mese di agosto si apre nello spazio suggestivo del Chiostro del Museo Diocesano di Brugnato con una doppia serata del tutto inedita, intitolata “Tutto al contrario. Spettacolo per occhi attenti e ascolti nuovi” (1° agosto) e organizzata in collaborazione con l’Associazione Sordi del Tigullio G. B. Assarotti ETS-APS. Sul palco, per la prima volta in Italia, il comico sordo britannico John Smith, noto in tutto il mondo, seguito dal “Soffione” di Nicola Della Maggiora, l’artista sordo più famoso d’Italia, con un curriculum che spazia dal Festival di Sanremo al cinema. In questa occasione, saranno gli spettatori udenti – con l’ausilio di Smart Glasses appositi – a dover trovare il modo per comprendere: una scelta poetica e radicale che capovolge il punto di vista, per cambiare l’equilibrio e creare un incontro alla pari. Il Festival continua per tutto il mese con appuntamenti quasi quotidiani tra spiagge, piazzette a picco sul mare e spazi agresti. In programma, lo spettacolo con musica “Ora felice” di Qui ed Ora (Carro, sabato 2 agosto), e la narrazione popolare con “I racconti della Sibylla” di Zaches Teatro (Framura, lunedì 4 agosto), le tre generazioni femminili a confronto del tragicomico “Italia 90” di Alice Conti (Sesta Godano, martedì 5 agosto), l’attesa première di Lorenzo Maragoni con “ Tipico maschio italiano. Uno spettacolo che inizia dalla fine di una storia d’amore e finisce dove deve finire” (Deiva Marina, mercoledì 6 agosto), “I racconti del terrore live. La morte amoureuse” di Settimo Cielo (Varese Ligure, domenica 10 agosto), le “Pesche miracolose” di Teatro Invito (Porticciolo di Framura, martedì 12 agosto), il concerto folk “Gira la ruota” di Andrea Capezzuoli e Compagnia (Sestri Levante – Riva Trigoso, mercoledì 13 agosto), lo spettacolo musicale “Diva all’opera” di Can Bagnato e Le Radiose (Levanto, domenica 17 agosto), la prima nazionale di Andrea Cosentino in “Trash Test” (Moneglia, lunedì 18 agosto), Luigi Ciotta in “Abattoir Blues” (Bonassola, martedì 19 agosto), il concerto sulla spiaggia all’alba di Stellare, “Sunrise” (Framura, giovedì 21 agosto).

Venerdì 22 agosto, a Brugnato Officine Papage e la compagnia di Lisbona Teatro da Garagem presentano in prima mondiale “La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero”, una drammaturgia collettiva ispirata al “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello, con la regia di Marco Pasquinucci e Carlos J. Pessoas. Una performance che attraverso l’arte del teatro – luogo per eccellenza della finzione – si interroga sul nostro momento storico, dominato dalla semplificazione, dalla presunzione di sapere, dalla saturazione delle informazioni e dall’industria delle fake news.

Il festival continua a Sesta Godano con “Muoiono tutti” del collettivo A.D.D.A. e “Zoologia” di Oltrenotte, un immaginifico spettacolo di danza e puppet (domenica 24 agosto), Valentina Dal Mas in “I Am What I Am” e “Luisa” a Framura (martedì 26 agosto) e “Molto dolore per nulla” di Luisa Borini a Deiva Marina (mercoledì 27 agosto). Si chiude il 30 agosto a Levanto con “Gaia, come stai?”, un successo tout public firmato Papage.

EVENTI COLLATERALI

In calendario tra gli eventi speciali, anche “Io Qui, Io Ora. il tempo e lo spazio al chiudersi del giorno”, camminata e pratica consapevole nel bosco di Brusasco a cura di Nicoletta Bernardini, seguita da un’apericena organizzata dalla Proloco Nicolò Paganini (Carro, sabato 2 agosto). Ma molte altre saranno le attività collaterali ideate per conoscere meglio il territorio, come l’iniziativa A teatro in bicicletta tra Bonassola e Framura, e l’organizzazione di viaggi in auto condivisi tra costa e colline dell’iniziativa Bla Bla Theater. Mentre per favorire l’incontro tra pubblico e protagonisti ci saranno le anteprime scherzose del RaccontaFestival® e la Notte con l’artista, che seguirà ogni rappresentazione.

Festival Nuove Terre è organizzato da Officine Papage con il sostegno di Regione Liguria, delle Amministrazioni dei territori coinvolti, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo – Maggior sostenitore – di Fondazione Carispezia e di Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona.

Info:

Officine Papage Mob. 371/4612350 info@officinepapage.it