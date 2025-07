India Città Aperta, i nuovi appuntamenti

Gli eventi dal 15 al 20 luglio a Roma

Proseguono i numerosi appuntamenti di INDIA CITTA’ APERTA, con la seconda settimana di programmazione, dal 15 al 20 luglio, che va ad animare l’iniziativa della stagione estiva del Teatro India, promossa dal Teatro di Roma in collaborazione con Dominio Pubblico ETS.





Tra gli appuntamenti della seconda settimana di programmazione, dal 15 al 20 luglio, il cinema con 24 FRAME AL SECONDO, i “pesi massimi” di Fabio Morgan e Emiliano Morana,

la comicità di Emanuela Cappello, la guerra e la vita vera portate in scena da Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, l’opera lirica dal punto di vista inedito di Fabio Morgan,

le atmosfere circensi di Le Radiose / Emanuela Belmonte, Genea Manent, Valentina Musolina, il patriarcato secondo Paola Michelini,

uno spazio dedicato ai più piccoli, il format WeReading, la musica di NEUE ÄRA, PREFERISCO IGNAZIO, LYSINE, BEABALEARI, il talk poetico Bookvibes a cura di Giulia Anania, incontri e tanto altro ancora

15 LUGLIO

CINEMA

ORE 19 24 FRAME AL SECONDO

16 LUGLIO

DALLE 19 INDIA KIDS | INDIA BARETTO

17 LUGLIO

TEATRO

ORE 19 FABIO MORGAN, EMILIANO MORANA | ORE 21 EMANUELA CAPPELLO

MUSICA

ORE 22.30 NEUE ÄRA

18 LUGLIO

TEATRO

ORE 19 ALEKSANDROS MEMETAJ, YORIS PETRILLO | ORE 21 FABIO MORGAN

19 LUGLIO

ORE 19 GIULIA ANANÌA | ORE 21 WEREADING |

MUSICA

ORE 22:30 PREFERISCO IGNAZIO e LYSINE

20 LUGLIO

TEATRO

ORE 19 LE RADIOSE | ORE 21 PAOLA MICHELINI |

MUSICA

ORE 22:30 BEABALEARI

EVENTI SPECIALI

15 LUGLIO dalle 10 alle 16:30 MEETING LA CITTÀ E LA SUA CONTEMPORANEITÀ

DAL 18 AL 21 LUGLIO VERBA – SOTTO LA LINGUA, IL DOMINIO

DAL 19 LUGLIO LA MOSTRA FROM PAGE TO PLATE. SKETCHING FOOD RESILIENCE: CIBO BY “DOMANI”

Proseguono i numerosi appuntamenti di INDIA CITTA' APERTA, con la seconda settimana di programmazione, dal 15 al 20 luglio, che va ad animare l'iniziativa della stagione estiva del Teatro India, promossa dal Teatro di Roma in collaborazione con Dominio Pubblico ETS.

Martedì 15 luglio (ore 19) la giornata si apre all’insegna del cinema con 24 FRAME AL SECONDO, un festival di cortometraggi organizzato dalla Famiglia Valdiserri/Di Caro e dall’associazione culturale Controchiave, nato nel 2023 come concorso dedicato alla valorizzazione dei talenti dei giovanissimi aspiranti registi della «Generazione Z» e da allora rimasto una delle realtà più importanti per la promozione del cinema emergente.

Mercoledì 16 luglio spazio ai più piccoli e alle loro famiglie dalle 19 (area giardino): India Kidz è un programma con diverse attività ludiche e artistiche a cura dell’associazione Zip Zone, dalla pittura alle bolle di sapone, passando per giochi e attività di formazione, e con BIRTHDAY GIRL, spettacolo di India Baretto. Non a tutti piace festeggiare il proprio compleanno, per alcuni è il giorno dell’anno in cui ti accorgi che il tempo passa anche per te. Per altri però è l’occasione di donarsi e donare. Un coinvolgente spettacolo di piazza che insegna donare al mondo è fare un regalo a se stessi.

PESI MASSIMI, spettacolo scritto da Emiliano Morana e Fabio Morgan, con Emiliano Morana e la regia di Fabio Morgan inaugura alle 19, presso l’Area giardino, la giornata di giovedì 17 luglio.

Pesi Massimi è un viaggio emotivo che, attraverso la storia di un giovane di borgata romana, esplora tematiche sociali di straordinaria attualità. Il protagonista, cresciuto tra pregiudizi e soprannomi crudeli, trasforma la sua passione per la boxe in un percorso di emancipazione personale. Attraverso il parallelismo con la storia di Muhammad Ali, che rifiutò il suo “nome da schiavo” Cassius Clay, lo spettacolo diventa un potente messaggio sulla ricerca della propria identità e sulla liberazione dalle etichette imposte dalla società. La boxe si fa metafora della vita: non una celebrazione della violenza, ma disciplina che insegna a incassare i colpi e a rialzarsi dopo essere stati messi al tappeto.

A seguire, alle ore 21, Emanuela Cappello, giovane promessa della comicità italiana, farà sorridere con il suo spettacolo NON VI FA RIDERE, NON VI FA PIANGERE, NON VI FA NIENTE. Diventata famosa grazie ai suoi esilaranti reel su Instagram e TikTok, con uno stile unico e brillante, Emanuela Cappello porta sul palco una comicità fresca e originale, raccontando con ironia e poesia la vita quotidiana: dalla caotica metro C agli amori fugaci, passando per la realtà della working class, fino ai dettagli più divertenti come bikini e cacio e pepe. Un mix irresistibile di umorismo e autenticità che conquista il pubblico con leggerezza e sorriso.

In chiusura, alle 22:30 presso l’area giardino la musica di PALCO DI MEZZA ESTATE: “MY REVIVAL” DI NEUE ÄRA. I Neue Ära sono una rockband nata dal sogno di cinque ragazzi di appena sedici anni, in una cantina di un condominio. Crescendo, la band si è fatta un nome nella scena underground di Garbatella, tra serate nei locali, centri sociali, e palchi più grandi come quello di Parco Schuster.

Venerdì 18 luglio alle ore 19:00 presso l’area giardino appuntamento con IL MULO E L’ALPINO di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, spettacolo che racconta la storia di Giuseppe Beghin, conosciuto come Bepi, un uomo comune di Bassano del Grappa costretto a vivere l’assurdità della guerra durante l’invasione italiana dell’Albania nel 1941. Contrario a combattere, Bepi è segnato da una pigrizia ideologica e un profondo timore per la morte. Una volta mandato al fronte, gli viene assegnato il ruolo di conducente di un mulo alpino, che ribattezza Grappa, come la sua amata montagna.

Alle 21:00 presso l’Arena sarà protagonista l’opera con OPERAI ALL’OPERA RIGOLETTO, un progetto di Fabio Morgan con la riscrittura e direzione musicale M°Giordano Maselli e la drammaturgia di Matteo Cirillo, Emiliano Morana, Fabio Morgan. Dieci tra attori e cantanti, accompagnati dall’orchestra diretta dal M° Maselli, condurranno il pubblico all’interno della trama e degli snodi musicali del Rigoletto in un formato nuovo che permetterà allo spettatore di assistere all’Opera da un punto di vista inedito: il dietro le quinte. Saranno infatti le maestranze, gli operai del titolo che da sempre animano il retropalco, a diventare strumento con cui riportare l’Opera Lirica Italiana, alta ed aulica, ad un contesto popolare così come da tradizione.

Sabato 19 luglio torna alle 19 presso l’area giardino Giulia Anania con il talk BOOKVIBES – LA VITA DISEGNATA. Con lei Fabio Magnasciutti, Michela Rossi “Sonno”, Daniele Kong, Fiamma, quattro grandi autori del fumetto italiani che animeranno dal vivo i loro libri accompagnati da musica e sogno. Successivamente, alle 21 presso l’Arena Vale LP legge Pino Daniele nell’ambito di WeReading, un progetto culturale italiano, a cura di Zalib, nato con l’obiettivo di avvicinare le persone alla lettura in modo informale e condiviso. Un format che unisce la lettura ad alta voce con esperienze collettive, spesso accompagnate da musica, arte e performance, creando eventi che trasformano la lettura in un momento sociale e partecipativo.

Alle 22:30 si colorerà poi il PALCO DI MEZZA ESTATE con i live di PREFERISCO IGNAZIO e LYSINE.

I Preferisco Ignazio sono Federico Minu’ (Autore e Voce), Emanuele Ippopotami (Chitarra e Voce), Marco Sticchi (Chitarra), Andrea Di Ruggero (Basso), Ludovico Minu’ (Batteria). Emergono dalle ceneri delle band di provincia per unirsi a Roma e spargere il verbo DIY di un emo-rock melodico dall’animo punk. Nel 2025 insieme ai Lysine pubblicano “Rovi”, un brano scritto a 20 mani che preannuncia l’omonimo EP di cui faranno parte anche “Eusebio” e “Arrivederci Marat” sempre de i Preferisco Ignazio e “Varsavia” e “Mirasole” de i Lysine. I Lysine sono Andreas, Lino, Pigiu, Steevo e Vico, ma sono anche 5 indirizzi diversi sparsi per la città metropolitana di Roma, anni di ascolti e influenze differenti che si uniscono in un progetto che da alcuni è stato definito “Venditti se facesse Shoegaze”. Nella primavera del 2025 pubblicano assieme alla band Preferisco Ignazio lo split Ep “Rovi”.

Infine, domenica 20 luglio, alle ore 19 in area giardino spazio al circo con ON AIR di e con Le Radiose / Emanuela Belmonte, Genea Manent, Valentina Musolina. Spettacolo di clown musicale con canto a cappella adatto a tutte le età. Tre eleganti signorine trasmettono il palinsesto di Radio Radiose, solo musica dagli anni ’30 e ’40 in onda rigorosamente in diretta e dal vivo. Una coinvolgente follia in modulazione di frequenza che tra ronzii, fruscii e jingle pubblicitari vi trascinerà in una montagna russa radiofonica di epoche e stili. Contemporaneamente presso l’Arena si terrà SERATA AMORUCCI, lo storico format queer e fomo dedicato alle donne di qualsiasi genere ideato da Giulia Ananìa e che anima da oltre 10 anni gli innamoramenti di una notte o per sempre attraverso lunghe sessioni di balera, balli lenti e veloci, il generatore automatico di dichiarazioni d’amore, sport estremi al femminile, collaborazioni tra arti e soprattutto l’intervento di grandi artiste a sovvertire il concetto pornografico per cui parlare d’amore oggi sembra qualcosa di cui vergognarsi. Per l’occasione si terrà il talk e presentazione di Introversa e Beabaleari. Sarà così, proprio Paola Michelini, alle 21 presso l’Arena, la protagonista del suo INTROVERSA, uno spettacolo che parla di donne ma è diretto agli uomini, perché abbiamo bisogno del loro aiuto – non solo perché ci insegnino a parcheggiare! – ma soprattutto perché ci aiutino a sconfiggere questo brutto mostro a due teste che farebbe più comodo pensare già sradicato, ma che purtroppo sta ancora là: il Patriarcato. Chiudono la serata, alle ore 22:30, le melodie di BEABALEARI – NEI SOGNI NON SI MUORE. Beabaleari è un duo musicale nato nel 2021 dalla collaborazione tra la cantautrice Diana Tejera e l’autrice Beatrice Tomassetti. Le loro canzoni intrecciano osservazione del reale e immaginazione, raccontando mondi meno esplorati e prospettive inaspettate. Dai megalodonti nascosti negli abissi a Plutone estromesso dal sistema solare, fino al divano, rifugio e trappola al tempo stesso, ogni brano è una riflessione sulla condizione umana filtrata, con ironia, attraverso simboli e immagini evocative.

Non mancheranno, in questa seconda settimana di eventi, le attività collaterali della rassegna. Martedì 15 luglio si terrà LA CITTÀ E LA SUA CONTEMPORANEITÀ, un incontro pubblico a cura di Fondazione Teatro di Roma, in collaborazione con Dominio Pubblico – Italiacamp – Polimera: un laboratorio di politica attiva per immaginare il futuro della Capitale. Da venerdì 18 a lunedì 21 luglio appuntamento con VERBA – SOTTO LA LINGUA, IL DOMINIO, a cura di Andi Nganso – ideatore Diver-city Festival: un weekend per interrogare il potere delle parole e dei linguaggi, storici e contemporanei. Le parole non sono mai neutrali: hanno il potere di ferire, di costruire gerarchie, ma anche di liberare, di creare spazi nuovi, di guarire. Da sabato 19 luglio presso il Foyer Sala A inaugurerà la mostra FROM PAGE TO PLATE. SKETCHING FOOD RESILIENCE: CIBO BY “DOMANI” a cura di Carlotta Vacchelli e Michela Rossi “Sonno”, che esplora il tema della resilienza alimentare attraverso l’arte dell’illustrazione, proposta come strumento critico per raccontare e analizzare le sfide legate alla produzione, distribuzione e accesso al cibo nella contemporaneità, soprattutto alla luce di crisi climatica, disparità e instabilità sociale. Articolata in sei sezioni tematiche – nutrizione, biodiversità, governance, stabilità, equità sociale e culture del cibo – il percorso espositivo intreccia ricerca giornalistica e visiva per offrire una riflessione profonda e accessibile sull’alimentazione nell’attualità. La mostra resterà aperta fino al 3 agosto.

Per tutta la rassegna dalle 19:00-23:00 nell’ area giardino spazio a SOTTO UNA BUONA STELLA – LIBRI E ALTRI SOGNI a cura di Red Star Press. Fondata nel 2012, la Red Star Press è una casa editrice in movimento. Dalle librerie di tutta Italia alle strade del mondo, patrocina pubblicazioni ed eventi dedicati alla storia del movimento operaio e delle lotte di liberazione, con particolare attenzione ai temi della controcultura, del cambiamento sociale e dello sport popolare.

