La IUC al Politecnico di Milano, Absolutely… Ennio Morricone chiude la decima edizione del Polimifest 25

Giovedì 3 luglio ore 21.30 presso il Campus Leonardo del Politecnico di Milano

Una prestigiosa collaborazione per il mondo della cultura e dell’università italiana fra l’Istituzione Universitaria dei Concerti, che di recente ha confermato il più alto punteggio per la qualità artistica nella valutazione ministeriale del comparto soggetti storici, e il Politecnico di Milano, la prima università tecnica italiana

Giovedì 3 luglio ore 21.30, presso il Campus Leonardo (Piazza Leonardo da Vinci 32) di Milano, la IUC, in collaborazione con il Politecnico di Milano, presenta il concerto Absolutely… Ennio Morricone, evento di chiusura della decima edizione del POLIMIFEST25, il festival estivo del Politecnico che propone spettacoli, cineforum e concerti gratuiti e aperti a tutti.

Absolutely… Ennio Morricone è un tributo al genio del Premio Oscar Ennio Morricone scomparso il 6 luglio 2020 e per oltre 30 anni membro del Consiglio artistico della IUC.

Protagonisti della serata saranno il violoncellista Luca Pincini e la pianista Gilda Buttà, interpreti d’eccezione, nonché collaboratori storici del Maestro, che eseguiranno alcune tra le sue colonne sonore più celebri nelle versioni originali appositamente scritte dal compositore per loro.

I due musicisti hanno assistito alla nascita di moltissime celebri partiture di Ennio Morricone, condividendone le prime letture e le lunghe, intense prove, le prime esecuzioni e le numerosissime repliche, sempre guidati dalla costante ed attenta presenza del compositore. Luca Pincini e Gilda Buttà custodiscono oggi un enorme patrimonio musicale, uno stile, irripetibile, unico nel suo genere, fatto di incroci virtuosi tra la musica assoluta e quella applicata all’immagine filmica.

Il programma offre un affascinante viaggio musicale attraverso le partiture che hanno segnato la storia del cinema: da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto alla Suite Tornatore (La leggenda del pianista sull’oceano, Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, Una pura formalità), fino alla suggestiva Suite Leone (C’era una volta in America, C’era una volta il West, Il Buono, il Brutto e il Cattivo).

Accanto ai capolavori del grande schermo, saranno proposte anche preziose partiture meno note al grande pubblico (Rag in frantumi – Proibito), composizioni da concerto e brani tratti dalla produzione “assoluta” del Maestro, opere scritte non per il cinema, ma come espressione autonoma della profonda ispirazione artistica dell’immenso compositore romano. Tutte le partiture sono originali di Ennio Morricone e ne rispettano l’autenticità del suo pensiero esecutivo.

Una collaborazione importante per la cultura italiana che sottolinea la volontà della IUC di aprirsi ad un lavoro sempre più capillare ed orizzontale con le istituzioni universitarie italiane, e del Politecnico, fondato nel 1863, di radicarsi ulteriormente nel tessuto connettivo culturale della città.

Grande risposta per i biglietti messi a disposizione (TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO SU ISCRIZIONE) che confermano il grande successo del concerto di chiusura del festival ispirato al tema “Technology for Humanity” che collega le diverse performance in programma.

Absolutely… Ennio Morricone

Con

Luca Pincini, violoncello

Gilda Buttà, pianoforte

Programma:

Love affair -Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Mosè – Marco Polo (*di Luca Pincini) – Fragmenta of Mission –

Suite Mission (Gabriel’s oboe – The Falls)

Rag in frantumi

Proibito

Suite Tornatore

(La leggenda del pianista sull’oceano – Nuovo Cinema Paradiso –

Malena – Una pura formalità)

Suite Leone

(C’era una volta in America – C’era una volta il West – Il Buono, il Brutto e il Cattivo)

Tutte le partiture sono originali di Ennio Morricone.

Luca Pincini

Allievo di Rocco Filippini, Franco Maggio Ormezowsky, Misha Maisky, si è perfezionato nelle Accademie Santa Cecilia di Roma e Chigiana di Siena. Giovanissimo, ha vinto il I Premio al Concorso “L.Perosi” di Biella ed alla Rassegna Città di Vittorio Veneto ed è stato Primo Violoncello in Orchestre come Teatro la Fenice di Venezia, Maggio Musicale di Firenze, Teatro dell’Opera di Roma, e vanta una notevole attività concertistica nazionale e internazionale, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Giappone alla Cina. Autore di originali composizioni, è noto il lungo sodalizio e il vasto repertorio con la pianista Gilda Buttà. Ha collaborato assiduamente per decenni, in qualità di solista, con Ennio Morricone, con il quale ha registrato per le più grandi produzioni del Cinema ed effettuato concerti in tutto il mondo. Il compositore gli ha dedicato Monodia per violoncello solo. Insegna Violoncello al Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina.

Gilda Buttà

Siciliana, ha iniziato gli studi all’età di sei anni con il padre violinista, vince una borsa di studio al Conservatorio di Milano, con Carlo Vidusso, diplomandosi sotto la sua guida all’età di 16 anni con il massimo dei voti e la lode e debutta come solista con l’Orchestra della Rai di Milano, vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Dedita ai più svariati stili, passando dalla musica contemporanea alla sperimentazione e contaminazione, ha sviluppato un repertorio vasto e completo e con il violoncellista Luca Pincini, suo marito nella vita, rappresenta uno speciale patto d’intesa, basato sulla curiosità e sul rigore delle scelte musicali. Per quasi 30 anni ha collaborato con Ennio Morricone, alla discografia in cd e dvd e a tutte le colonne sonore, tra cui La leggenda del pianista sull’oceano, Gli intoccabili e di Morricone è anche interprete nella musica assoluta, dedicataria di Catalogo (Suvini Zerboni 2000. Collabora come solista con numerosi musicisti dediti al cinema, TV e teatro come Piovani e Piersanti.

Info e dettagli

https://www.eventi.polimi.it/events/polimifest25-concerto-morricone/