6° Italia Green Film Festival, il trionfo di Cinema e Impegno Green al Teatro Argentina di Roma

Consegnate le speciali Golden Leaf a Enrico Lo Verso, Giuseppe Tornatore, Michele Placido

La VI edizione dell’Italia Green Film Festival si è conclusa giovedì 26 giugno con una cerimonia di premiazione di straordinario successo che si à tenuta al Teatro Argentina: il teatro più antico e prestigioso di Roma, tutto esaurito, ha fatto da cornice a una serata indimenticabile, consacrando l’evento come punto di riferimento imprescindibile nel panorama cinematografico internazionale dedicato alle tematiche ambientali e sociali.

Un “Green Carpet” stellare ha animato Piazza di Torre Argentina, attirando migliaia di turisti e fotografi da ogni angolo del mondo, testimoniando il crescente interesse per un cinema che non solo intrattiene, ma ispira e fa riflettere. Tra le personalità più acclamate in sala, il Maestro Giuseppe Tornatore che ha definito il Festival un evento “brillante e necessario” e tante stelle del calibro di Michele Placido, Franco Nero ed Enrico Lo Verso che hanno impreziosito la serata con la loro presenza.

Ampio il supporto istituzionale che conferma la crescente consapevolezza sull’importanza delle tematiche affrontate dal Festival: il gala di chiusura della kermesse ha contato sulla presenza del mondo istituzionale, con i saluti dell’Assemblea Capitolina di Svetlana Celli e la partecipazione dell’Onorevole Giuseppe Conte. Un ringraziamento particolare ai numerosi ospiti e ai patrocinanti che hanno sostenuto l’evento, tra cui il Parlamento Europeo, il Ministero della Cultura, l’UNESCO, la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il WWF,

“Ormai possiamo affermare, e i numeri parlano chiaro, che l’Italia Green Film Festival e Roma rappresentano un punto di riferimento mondiale per tutti i film impegnati a tematica green e sociale – il commento di Pierre Marchionne, Direttore Artistico dell’Italia Green Film Festival – Abbiamo il grande onere e onore di diffondere messaggi fondamentali, sensibilizzando in particolare le nuove generazioni consolo italiane ma nel mondo.”

Sono stati assegnate tre Golden Leaf Speciali a Enrico Lo Verso, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, personalità artistiche che, con la loro arte e il loro impegno, l’impatto significativo delle loro opere e della loro visione, in linea con la sensibilità verso l’umanità e i suoi contesti, hanno contribuito alla realizzazione di un cinema di valore universale.

Premiato per la sua straordinaria dedizione alla sostenibilità energetica e alle energie rinnovabili, anche il Professor Livio De Santoli è un faro per un futuro più verde.

Particolarmente emozionante la consegna da parte dell’attore Enrico Lo Verso della Golden Leaf Speciale alla memoria di Angelo Longoni, ritirata dalla moglie Eleonora Ivone: un omaggio a un artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano.

La serata ha visto la premiazione di 12 opere cinematografiche, selezionate tra 500 film in concorso provenienti da 62 paesi, a conferma della vocazione internazionale del Festival. Tra i premiati spiccano:

Miglior Film ad Impatto Ambientale Zero: La Terra delle Donne di Marisa Vallone

Miglior Film Categoria Green: Safara di Paolo Calcagni

Miglior Film Categoria Animazione: Badwoods di Jiří Hanzlíček

Miglior Film Categoria Moda Etica: Adidas Owns the Reality di Keil Orion Troisi

Miglior Docufilm: Food for Profit di Giulia Innocenzi

Green Short Film: Ida di Javier Ideami

Social Problem Film: Notte Fuori (Night Out) di Carlotta Cerquetti

E l’emozionante Ultimo Biglietto per l’Arca di Noè di Viviana Di Russo.

Numerosi altri film selezionati, come In Cerca di Pace di Andrea Rainone, Voices from the Sea – Simone Gavazzi, Guido Pontecorvo, In the Land of Palm Oil – Denise Dragiewicz hanno arricchito il programma, offrendo al pubblico una panoramica completa sulle sfide e le soluzioni del nostro tempo. L’evento ha visto la partecipazione di tantissime star e giornalisti anche internazionali, a testimonianza della sua risonanza globale.

La serata è stata arricchita anche da un intermezzo musicale con il soprano Erika Nakanishi che ha intonato le note del tema di Nuovo Cinema Paradiso, su cui ha danzato la bravissima Giada Paganini, in onore del Maestro Giuseppe Tornatore.

Main sponsor del festival che condividono e sostengono attivamente i principi del Festival: Tesys gruppo Fabless di Luca Laurenti e Three for Tech di Claudio Vecchioni, aziende che con la loro lungimiranza hanno impreziosito la buona riuscita di un evento così importante.

Il successo della VI edizione della kermesse continua a afforzare la missione del Festival come catalizzatore di cambiamento, utilizzando il potere del cinema per ispirare un futuro più sostenibile e giusto per tutti. Appuntamento al 2026 con la settima edizione del Green Film Film Festival.