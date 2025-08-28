Vicenza

Al via la XV edizione del CucuFestival, la magia comincia a Canove

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
34
CucuFestival

Danza aerea, comicità e giocoleria inaugurano il 28 agosto la XV edizione del Festival: protagonisti Adriano Cangemi dall’Argentina, la Compañia Simpañia e la compagnia spagnola Chalibares.

Si apre giovedì 28 agosto a Canove la giornata inaugurale del CucuFestival, che festeggia la sua quindicesima edizione trasformando il Comune di Roana in un grande palcoscenico a cielo aperto. Per quattro giorni le sue sei frazioni, immerse nella natura dell’Altopiano dei Sette Comuni, accoglieranno artisti provenienti da Argentina, Cina, Giappone, Francia, Spagna e Italia, in un intreccio di acrobazie, poesia e comicità che porta il teatro di strada tra boschi, radure e luoghi del vivere quotidiano, restituendo al pubblico lo stupore dell’incontro e dello sguardo condiviso.

La giornata inaugurale si svolge interamente a Canove, nel Parco del Palazzetto Polifunzionale, che in caso di maltempo ospiterà gli spettacoli al chiuso.

Ad aprire il programma, alle ore 17.00, è l’argentino Adriano Cangemi, trapezista, danzatore e coreografo che ha portato le sue creazioni in diversi festival europei ed è stato premiato al Bewegter-wind Festival in Germania. Con Nagual invita il pubblico in un viaggio fuori dal tempo: il suo corpo in continua trasformazione racconta fragilità e forza della natura, attraversando cicli di vita e rinascita. Il vento diventa elemento vivo della scena, sospingendo il trapezio e trasformando ogni gesto in poesia visiva universale.

Alle 17.50 è la volta della Compañia Simpañia (Argentina) con Mucho Más Que Circo. Harry e Peperina, coppia esplosiva di clown e acrobati, giocano con abilità, adrenalina e umorismo cercando l’equilibrio in un mondo squilibrato. La loro sfida è continua e si alimenta della partecipazione diretta del pubblico, chiamato a sostenere le loro prove tra gag, acrobazie e comicità surreale che ribaltano ogni regola scenica.

Chiude il pomeriggio, alle 18.20, la compagnia spagnola Chalibares con Per un pelo. Vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Emilio Vassalli 2024, lo spettacolo intreccia musica dal vivo (voce, chitarra e violoncello), giocoleria e comicità fisica in una girandola di ritmo e invenzioni. Due clown nei panni di eccentrici musicisti e due giocolieri esuberanti danno vita a un mondo immaginifico di figure acrobatiche e virtuosismi sonori, in costante dialogo con il pubblico. Il risultato è uno spettacolo fresco, energico e raffinato, capace di conquistare spettatori di tutte le età.

Con questi primi tre appuntamenti, il CucuFestival inaugura il suo percorso tra linguaggi, culture e paesaggi, invitando il pubblico a lasciarsi sorprendere dalla forza evocativa del gesto e dalla leggerezza dello stupore. Dopo l’apertura a Canove, il viaggio del Festival continuerà venerdì 29 agosto spostandosi a Cesuna e Camporovere, dove il pubblico incontrerà nuove visioni tra poesia aerea, comicità e suggestioni orientali, in una trama che intreccia ancora una volta natura e scena, radici e respiro internazionale.

La XV Edizione del CucuFestival, è promossa e coordinata dal Comune di Roana ed organizzata da Carichi Sospesi Aps con la Direzione Artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito

Per informazioni
Ufficio IAT Roana
tel.0424-694361
chalet@comune.roana.vi.it
www.comune.roana.vi.it

Giuseppe Bettiol
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
