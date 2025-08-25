28 agosto – 14 settembre 2025 | Bergamo

FESTIVAL DANZA ESTATE 37^ edizione Oggi è il giorno perfetto 28 agosto – 14 settembre 2025 | Bergamo

compagnia mk di Michele Di Stefano e collettivo Cult of Magic

PRIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 28 agosto 2025 ore 20.30, DASTE

Simona Bertozzi: LE PALESTRITI

Prima assoluta

Sabato 30 agosto 2025 ore 20.30, DASTE

Luna Cenere: AGAPE

Anteprima

Domenica 31 agosto 2025 ore 20.30, DASTE

Compagnia mk: PANORAMIC BANANA

ALBUM DEGLI ABITANTI DEL NUOVO MONDO

EVENTI COLLATERALI

30 agosto 2025 ore 10.00 Parco S. Agostino – Mura di Bergamo

DANCE WELL (Spazio MURA – lezione aperta)

30 agosto 2025 ore 11.30

1° agosto 1561: Visita Guidata al Museo delle Mura

A cura di Museo delle Storie di Bergamo (Spazio MURA – iniziativa collaterale)

Prende il via giovedì 28 agosto la 37^ edizione di FDE Festival Danza Estate con il claim Oggi è il giorno perfetto, il messaggio che accompagna il cartellone con un invito a non rimandare l’opportunità di scoprire la danza, lasciandosi sorprendere dalle emozioni e dai signifcati che il movimento può evocare. Un invito ad aprirsi al cambiamento, uscire dalla routine e lasciarsi coinvolgere da un’esperienza diversa, viva, autentica e carica di novità.

La 37^ edizione di FDE si apre con una serie di appuntamenti nell’ex centrale elettrica di Daste. Ad inaugurare il programma è un debutto: Simona Bertozzi (Premio Hystrio 2019 Corpo a Corpo e Premio ANCT per un percorso artistico segnato da rigore e radicalità), il 28 agosto

presenta la première di Le Palestriti, un quartetto ispirato all’omonimo mosaico di Villa del Casale a Piazza Armerina (Sicilia), una rara rappresentazione di agonismo femminile dell’antichità. Uno spettacolo che esplora nuove traiettorie coreografche nell’intersezione tra

danza, sport e vocalità. A seguire, Luna Cenere (tra le voci più riconosciute della nuova scena Italiana, vincitrice del premio Danza&Danza 2020) il 30, presenta in anteprima Agape, un duetto con musica dal vivo. Il 31 è la volta di Panoramic Banana. Album degli abitanti del nuovo mondo di compagnia mk di Michele Di Stefano (coreografo insignito con il Leone D’argento alla Biennale Danza di Venezia) partner di Festival Danza Estate per il trienno 2025/2027. Da quest’anno infatti, per la prima volta, il Festival collabora con una compagnia in modo continuativo, sviluppando una visione progettuale condivisa, orientata al coinvolgimento del territorio. Questo partenariato offrirà al pubblico di FDE l’opportunità di approfondire il linguaggio artistico di mk, sia dal punto di vista performativo che formativo, creando uno spazio di scambio reciproco che arricchirà l’esperienza di tutti i partecipanti. Il coinvolgimento della compagnia si concretizzerà con eventi, workshop e performance pensati per stimolare una relazione più profonda con il pubblico. Oltre agli spettacoli citati, in questi giorni prende vita anche SPAZIO MURA, nuovo progetto triennale di FDE dedicato alla valorizzazione delle Mura di Bergamo patrimonio UNESCO, per

riscoprire, attraverso la danza, questo luogo di grande valore storico e viverlo come spazio della comunità attraverso i tre appuntamenti partecipativi proposti dal festival. Realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo e il Museo delle Storie. I primi due appuntamenti

saranno la Lezione aperta di Dance Well (30/08, ore 10:00 Parco S. Agostino): una pratica artistica nata per persone con Parkinson, ma aperta a tutti, che promuove l’espressione libera di qualsiasi corpo. In collaborazione con Orlando e Accademia Carrara di Bergamo.

E poi la visita guidata al Museo Mura di Bergamo proposta e curata dal Museo delle Storie di Bergamo, sempre il 30 agosto alle 11:30: “1° agosto 1561: Oggi è il giorno perfetto per… costruire una formidabile Fortezza alla moderna”.

SUCCESSIVI APPUNTAMENTI A DASTE

Il 2 settembre, Studio Contemporary Dance Company, il più antico ensemble di danza in Croazia fondato nel 1962 a Zagabria, danza una coreografa degli italiani Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi: All’Arme, site specifc, una creazione nata grazie alla rete internazionale Pan

Adria. Il 3 settembre, all’interno della programmazione di eventi per la Festa di San’Alessandro 2025 del Comune di Bergamo, Claudia Catarzi propone l’assolo 14.610. Info e programma completo con gli spettacoli fino al 14 settembre sul sito www.festivaldanzaestate.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI_ SCHEDE SPETTACOLI

28 agosto 2025 ore 20.30 DASTE

Simona Bertozzi LE PALESTRITI

Prima assoluta. A seguire D Talk

Le Palestriti è un quadro coreografco che nasce come emanazione del progetto di comunità ATHLETES, ispirato al celebre mosaico di Piazza Armerina in Sicilia che raffgura atlete nell’antichità. Quattro performer intrecciano danza, sport e vocalità, trasformando il gesto atletico in una pratica di ascolto e resistenza. Lo spazio diventa una palestra ferina, attraversata da ritualità sospese tra forza e grazia.

CREDITI

Progetto e coreografa: Simona Bertozzi / Preparazione vocale: Meike Clarelli / Creazione con le danzatrici: Arianna Brugiolo, Federica D’Aversa, Paola Drera, Valentina Foschi / Musica originale: Meike Clarelli, Davide Fasulo / Disegno luci e assistenza tecnica: Rocio Espana Rodriguez /Organizzazione: Miriana Erario / Press offce: Michele Pascarella / Produzione: Nexus 2025 / Con il sostegno di: MIC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna / Con il supporto di: Festival Danza Estate / In collaborazione con: ALMASTUDIOS Bologna

Biografa Laureata al DAMS di Bologna, nel 2008 Simona Bertozzi fonda la Compagnia Simona Bertozzi | Nexus, dando forma a un percorso autoriale di ricerca e produzione coreografca riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Nel 2019 riceve il Premio Hystrio Corpo a Corpo e il Premio ANCT per un percorso artistico segnato da rigore e radicalità.

30 agosto 2025 ore 20.30 DASTE

Luna Cenere AGAPE

Anteprima

Agape è una rifessione sul tempo, sull’ascolto e sull’invisibile che muove il mondo. Luna Cenere guida Ilaria Quaglia e Davide Tagliavini in un’esplorazione coreografca in dialogo con la musica dal vivo di Renato Grieco. Coreografa e suono si intrecciano in un’esperienza sensoriale che rivela la danza di tutte le cose.

CREDITI

Coreografa e concetto: Luna Cenere / Performers e collaboratori: Davide Tagliavini, Ilaria Quaglia / Musica dal vivo e performance: Renato Grieco / Disegno luci e direzione tecnica: Nicola Mancini / Produzione: Zebra | Cultural Zoo / Con il sostegno di: Orbita | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza, IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia – Circuito CLAPS / Con il supporto di: Agorà de la Danse (Montreal), CINARS, NID Platform, Korper, Teatro Pubblico Campano, TAN Teatri Associati di Napoli / Photo/video:

Giuseppe Follacchio, courtesy Orbita | Spellbound

Biografa

Luna Cenere è coreografa e danzatrice. Tra le voci più riconosciute della nuova scena Italiana, è artista associata di Zebra Cultural Zoo e vincitrice del premio Danza&Danza 2020. I suoi lavori sono stati selezionati da NID Platform e Biennale di Venezia.

31 agosto 2025 ore 20.30 DASTE

Compagnia mk PANORAMIC BANANA. ALBUM DEGLI ABITANTI DEL

NUOVO MONDO

A seguire Dance Circle – talk

Panoramic Banana è un caleidoscopio di danze e immagini immerse in una sonorità ibrida. Il coreografo Michele Di Stefano costruisce uno spettacolo vibrante, che esplora territori sospesi tra l’euforia dell’ignoto e il desiderio di un ritorno a una natura selvaggia. Un mondo a venire

prende forma, in cui il disordine è la regola e l’ambiente si fa torbido e pulsante.

CREDITI

Coreografe e atmosfera: Michele Di Stefano / In scena: Biagio Caravano, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Flora Orciari, Laura Scarpini, Francesca Ugolini / Musiche: The Creatures / Modular system live: Biagio Caravano / Luci: Giulia Broggi / Video: Lorenzo Basili /

Management: Carlotta Garlanda con Silvia Parlani / Distribuzione: Jean Francois Mathieu Produzione: mk / KLm Coproduzione: LAC Lugano Arte e Cultura (CH), Triennale Milano, Théàtre du Brianconnais (FR), Bassano OperaEstate / Con il sostegno di: Istituto Italiano di Cultura Bucarest / In collaborazione con: USI Accademia di Architettura di Mendrisio (CH), CNDB Bucarest, Comune di Rovereto, ORBITA / Spellbound, ATCL – Spazio Rossellini / Con il contributo di: MIC

Biografa

Il gruppo mk, guidato da Michele Di Stefano, si occupa di coreografa e performance dal 2000 e ruota attorno a un nucleo di progettualità condivise e trasversali. Di Stefano Ha ricevuto il Leone d’argento per l’innovazione nella danza alla Biennale di Venezia (2014) e il premio UBU 2019 per Bermudas_forever. Le sue creazioni esplorano formati performativi e dispositivi sempre diversi, dalla sala prove agli spazi urbani.